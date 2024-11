Η Περιφέρεια Αττικής βραβεύτηκε ως η πιο φιλόξενη ελληνική Περιφέρεια

Κλείσιμο

Με το βραβείο της πιο φιλόξενης ελληνικής Περιφέρειας (Best Greek Hospitality Region) τιμήθηκε ηστο πλαίσιο της Τελετής Απονομής της κορυφαίας τουριστικής διοργάνωσηςπου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.«Αυτό το βραβείο δεν ανήκει σε μένα, ανήκει σε όλους, όσοι καθημερινά αγωνίζονται για τη συλλογική μας προσπάθεια να επανασυστήσουμε την Μητροπολιτική Αττική, μέσα από ένα ολιστικό rebranding, στις πιο δυναμικές αγορές του κόσμου» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικήςπαραλαμβάνοντας το βραβείο από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα, και πρόσθεσε: «Στην προσπάθεια που κάνει η Αττική, τα αυτονόητα δεν είναι διεκδικούμενα. Χρειάζεται κόπος, δυναμισμός και, το κυριότερο, πίστη και συνέπεια στον στόχο μας. Αυτό κάνουμε στην Περιφέρεια, μέσα από ένα συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο, στο οποίο εντάσσουμε τους άξονες του τουριστικού αφηγήματός μας: τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, τις περιπατητικές διαδρομές, τα ιστορικά τοπόσημα της Αττικής».Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε επίσης στην περαιτέρω αξιοποίηση του ήδη διάσημου brand name της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας, τονίζοντας ότι υπό το γενικό σύνθημα “Visit Attica. The Greater Athens Region” έχει ήδη επιτευχθεί σημαντική αύξηση της μέσης παραμονής και δαπάνης. «, αλλά όλο αυτό θα χτίζεται βήμα με το βήμα, μέρα με τη μέρα, ώστε η Αττική να πάει μπροστά - και μόνο μπροστά», σημείωσε χαρακτηριστικά.Τα Greek Hospitality Awards, που διοργανώνονται επί μία δεκαετία, αποτελούν έναν από τους κορυφαίους θεσμούς στον χώρο του τουρισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την επιβράβευση και την προβολή των πιο καινοτόμων φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων της ελληνικής τουριστικής αγοράς.Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού απένειμε την τιμητική διάκριση στην Περιφέρεια Αττικής και τον Νίκο Χαρδαλιά, επιβραβεύοντας την τουριστική πολιτική της νέας διοίκησης για την περαιτέρω αναβάθμιση του διάσημου τουριστικού προϊόντος της, με τα πρώτα δείγματα να είναι ήδη εμφανή – και εξαιρετικά θετικά – τόσο στην διείσδυση στην παγκόσμια αγορά, όσο και στην αύξηση των ποιοτικών δεικτών της επισκεψιμότητας στην Αττική και για τους 12 μήνες του χρόνου.Τη βραδιά παρουσίασαν οι δημοσιογράφοι Χάρης Ντιγριντάκης και Σοφία Ροδοπούλου.