PORCELANA: Αλλάζει τον κόσμο, ένα πλακάκι τη φορά

Sponsored contentΗ PORCELANA ανανεώνει τη σχέση με το πελατολόγιο της, με ένα εντυπωσιακό website. Με έμφαση στα υψηλής ποιότητας προϊόντα που καλύπτουν κάθε στυλ και αισθητική, προσωποποιημένες υπηρεσίες που αντανακλούν την μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου, η PORCELANA επενδύει στο κτίσιμο ισχυρών σχέσεων με πελάτες και συνεργάτες.Μέσα από τη νέα της ιστοσελίδακαι την ανακαίνιση των εκθέσεών της παρουσιάζει και προτείνει μία αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών σε πλακάκι, είδη μπάνιου, έπιπλα κουζίνας και ντουλάπα, συνδυάζοντας τον φυσικό κόσμο με τη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα και κτίζεται πάνω σε μελετημένη αντίληψη για τα θέλω των ανθρώπων που κατασκευάζουν και ανακαινίζουν. Οι εκθέσεις PORCELANA είναι τα go to places για μία σύγχρονη εμπειρία αγορών.Στο κέντρο της φιλοσοφίας του brand PORCELANA είναι ο άνθρωπος και η δύναμή του να οραματίζεται, να αξιοποιεί τη φαντασία του και να δημιουργεί νέα περιβάλλοντα φτιαγμένα αποκλειστικά για αυτόν. To brand θέλει να συμβάλλει θετικά στη ζωή του παρέχοντας έμπνευση, εμπειρίες και κίνητρα που θα τον βοηθήσουν να εκφράζεται μέσα από το χώρο που δημιουργεί, φτιάχνοντάς τον όπως τον έχει φανταστεί. Με το «Imagine You» η PORCELANA ενδυναμώνει το κοινό της και το καλεί να φανταστούν τον εαυτό τους στον κόσμο, όπως θέλουν και επιθυμούν.H νέα σύγχρονη ιστοσελίδαχρησιμοποιεί τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας AR και μεταμορφώνει τον τρόπο επιλογής πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, κάνοντας τη διαδικασία πιο διαδραστική και εξατομικευμένη. Με τη χρήση των έξυπνων συσκευών μας μπορούμε τώρα να οπτικοποιήσουμε πως θα φαίνονται τα διαφορετικά πλακάκια στον πραγματικό χώρο πριν κάνουμε μία αγορά. Αυτή η τεχνολογία μας επιτρέπει να πειραματιζόμαστε με διάφορα μοτίβα, μεγέθη και υφές σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνοντας υπόψιν ακόμη και την υπάρχουσα διακόσμηση, χωρίς να χρειάζεται να έρθουμε σε φυσική επαφή με τα πραγματικά πλακάκια, καθιστώντας την όλη διαδικασία ιδιαίτερα αποτελεσματική.Με την υπηρεσία Porcelana online support, επικοινωνείτε με έναν εξειδικευμένο Σύμβουλο Porcelana που απαντά σε ερωτήσεις προδιαγραφών, σας καθοδηγεί σε επιλογές προϊόντων, και έχει την δυνατότητα αποστολής προσωποποιημένης προσφοράς ή τον προγραμματισμό συνάντησης με έναν σύμβουλο Porcelana, στο κατάστημα που σας εξυπηρετεί.