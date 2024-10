Πώς να επιλέξετε το επόμενο AI Laptop σας - Τα SOS στην εποχή των PC με τεχνητή νοημοσύνη

«Οι υπηρεσίες και εφαρμογές AI μεταφέρονται απευθείας στο laptop σας,» εξήγησε ο Derek Chen, Αντιπρόεδρος Παγκόσμιας Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Μάρκετινγκ για τα MSI laptops.

Τα laptops που σχεδιάζονται ειδικά για AI προσφέρουν υψηλότερες επιδόσεις και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Τα AI laptops κερδίζουν ταχύτατα μερίδιο της αγοράς.

Η MSI εισήγαγε την έννοια της «Τεχνολογικής Μοναδικότητας» ήδη από το 2022, σηματοδοτώντας μια επικείμενη τεχνολογική επανάσταση.

Η MSI άρχισε να επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη AI το 2018 και έχει αναπτύξει αρκετές έξυπνες και AI-driven εφαρμογές για να μεγιστοποιήσει τις επιδόσεις των χρηστών.

Με το νέο «MSI AI Artist», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απλές εντολές για να βρείτε εύκολα τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

Η MSI παρουσίασε μια σειρά από AI laptops στην IFA, τη μεγαλύτερη έκθεση καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών στην Ευρώπη.

MSI Stealth 16 AI Studio, εξοπλισμένο με NVIDIA RTX γραφικά. Τα laptops της MSI προσφέρουν εξαιρετική AI υπολογιστική ισχύ, ιδανικά για AI προγραμματιστές!

Τα τελευταία AI laptops της MSI θα σας προετοιμάσουν για τα επόμενα χρόνια της τεχνολογίας που βασίζεται στην AI.

H έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για την ενίσχυση της παραγωγικότητας κερδίζει όλο και σημαντικότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια. Το τοπίο του computing βιώνει μια μεγάλη αλλαγή, η οποία σηματοδοτεί την απαρχή μίας νέας εποχής στην τεχνολογία. Καθώς η AI εξελίσσεται και γίνεται ολοένα και σημαντικότερο μέρος της καθημερινής μας ζωής, τα πάντα επηρεάζονται. Οι αναζητήσεις, στο Διαδίκτυο, η δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, η χρήση apps, ακόμα και το gaming περνούν με μεγάλη ταχύτητα σε μία νέα πραγματικότητα.Φανταστείτε, λοιπόν, έναν κόσμο όπου το laptop σας δεν είναι απλά μια μηχανή, αλλά ένας ισχυρός συνεργάτης που προβλέπει τις ανάγκες σας, βελτιώνει την καθημερινή σας εργασία και μπορεί να ξεκλειδώσει ακόμα και κρυμμένες δημιουργικές δυνατότητες. Τα laptops με AI κατακτούν μερίδιο της αγοράς και στο άμεσο μέλλον θα κυριαρχήσουν στις επιλογές των καταναλωτών.Οι εφαρμογές AI γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς σε πολλούς τομείς, από έξυπνα λογισμικά επεξεργασίας εικόνας έως φωνητικούς βοηθούς που μεταφράζουν σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, αυτές οι καινοτομίες βασίζονται συχνά σε επεξεργασία στο cloud, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις και κυρίως ανησυχίες αναφορικά με την ασφάλεια.«Η ανάπτυξη των υπηρεσιών και εφαρμογών AI είναι ιδιαίτερα συναρπαστική επειδή μετατοπίζεται από ένα μοντέλο που βασίζεται καθαρά στο cloud σε μια προσέγγιση “cloud-plus-edge”», δήλωσε ο Derek Chen, Vice President of Global Business and Marketing στο τμήμα των laptop της MSI. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργαστική ισχύς δεν συγκεντρώνεται αποκλειστικά σε τεράστια data centers, αλλά σε αυτή την περίπτωση, μεταφέρεται στην άκρη του δικτύου — δηλαδή στο laptop σας.Σε αυτή την περίπτωση εντοπίζονται σημαντικά προβλήματα:Με την επεξεργασία δεδομένων τοπικά -στο lapop σας-, οι εφαρμογές AI αντιμετωπίζουν σημαντικά λιγότερη καθυστέρηση σε σύγκριση με την επεξεργασία μέσω cloud. Αυτό είναι κρίσιμο πλεονέκτημα για εργασίες, όπως η αναγνώριση προσώπου ή η μετάφραση φωνής.Τέλος στην μεγάλη αναμονή για μεταφορά δεδομένων από και προς το cloud. Το Edge AI επιτρέπει γρηγορότερους υπολογισμούς και συνολικά ταχύτερη απόδοση. Για παράδειγμα, το “MSI AI Artist”, σχεδιασμένο ειδικά για την δημιουργία εικόνων καθοδηγούμενη από AI, εκτελεί όλους τους υπολογισμούς στο laptop, με αποτέλεσμα δημιουργία περιεχομένου έως και επτά φορές πιο γρήγορα από την παραδοσιακή επεξεργασία στο cloud.Τα ευαίσθητα δεδομένα παραμένουν στη συσκευή σας, μειώνοντας τον κίνδυνο παραβιάσεων ασφάλειας που μπορεί να ελλοχεύει στο cloud.Εκτός από ταχύτερη απόδοση, οι χρήστες θα παρατηρήσουν και μεγαλύτερη άνεση στη διάρκεια χρήσης καθώς η μπαταρία διαρκεί περισσότερο. Τα AI-powered laptops εξοπλισμένα με ειδικές μονάδες υπολογιστικής ισχύος μειώνουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας, σε καθημερινές εργασίες, όπως στην εφαρμογή φόντου στις βιντεοκλήσεις.Η αυξημένη ζήτηση για υπολογιστές που ενσωματώνουν λειτουργίες AI, έχει οδηγήσει και σε ταχεία επέκταση των εφαρμογών AI, με τον αριθμό τους να αυξάνεται ραγδαία. Εταιρείες όπως η Microsoft, η Intel, η Adobe (και πολλές άλλες) ενσωματώνουν ενεργά AI στις υπάρχουσες εφαρμογές, αναγνωρίζοντας τη μετατόπιση στη συμπεριφορά των χρηστών και την ανάγκη για ισχυρές δυνατότητες AI στα χέρια τους. Η Intel προβλέπει ότι στο κοντινό μέλλον, πάνω από το 60% του νέου λογισμικού και των λειτουργιών θα είναι καθοδηγούμενα από AI. Αυτή τη στιγμή, πάνω από 500 εφαρμογές AI είναι ήδη ενημερωμένες ώστε να συμβαδίζουν με τους τελευταίους επεξεργαστές Lunar Lake της Intel.Όπως είναι φυσικό, τα laptops δεν θα μπορούσαν να μείνουν έξω από τον «χορό» της ανάπτυξης του AI. Σχεδιασμένα να χειρίζονται «τοπικά» σύνθετες εργασίες AI, εξαλείφουν την ανάγκη για συνεχείς συνδέσεις στο cloud και γίνονται ακόμα ισχυρότερα εργαλεία.Μάλιστα, ερευνητικά ινστιτούτα όπως τα IDC, Canalys, Gartner και Digitimes, προβλέπουν ότι τα laptops με AI θα καταλάβουν ένα εκπληκτικό 30% του μεριδίου αγοράς έως το 2025, καθιστώντας σαφές ότι το μέλλον της πληροφορικής είναι…intelligent.Τα laptop της MSI είναι ιδανικά ως ο επόμενος AI συνεργάτης σας! Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό και την κατασκευή laptops, η MSI δεν είναι απλώς ένα ισχυρό brand name στην κατηγορία, αλλά ο ηγέτης στην κορυφαία τεχνολογία, την εξαιρετική απόδοση και την αξιόπιστη ποιότητα με δέσμευση σε καινοτομία, εξυπηρέτηση και χρηστικότητα. Για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια, η MSI έχει αναγνωριστεί ως το κορυφαίο brand για laptops στις έρευνες καταναλωτών του PCMag, σαφής απόδειξη της ηγετικής παρουσίας στην αγορά laptops υψηλών προδιαγραφών. Σε αυτή τη νέα AI εποχή, η απόδοση, η ποιότητα και η καινοτομία είναι πιο σημαντικά από ποτέ και η MSI παραμένει αιχμή του δόρατος των εξελίξεων.Ήδη από το 2018 και με το βλέμμα προς το μέλλον, η MSI επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη της AI, ενώ το 2022, η MSI παρουσίασε την έννοια της «Τεχνολογικής Μοναδικότητας», προφητεύοντας μια μεγάλη τεχνολογική «επανάσταση». Το 2023, η MSI μετέτρεψε το όραμά της σε πραγματικότητα, λανσάροντας την πρώτη γενιά AI-powered laptops, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής στην πληροφορική. Μέχρι το 2024, η MSI είχε κάνει ένα σημαντικό άλμα στην αγορά υπολογιστών με AI, παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή σειρά από laptops επόμενης γενιάς AI που έθεσαν νέο πρότυπο στη βιομηχανία.«Η MSI ξεκίνησε να επενδύει στην έρευνα και την ανάπτυξη για το AI πολύ πριν η έννοια γίνει ευρέως αναγνωρίσιμη," λέει ο Derek Chen. «Το αρχικό μας όραμα ήταν απλό: Να επιτρέψουμε στους χρήστες να βελτιστοποιήσουν την απόδοση του laptop τους χωρίς περίπλοκες ρυθμίσεις».Ο Derek προσθέτει: «Η MSI έχει περάσει χρόνια αναπτύσσοντας ευφυείς εφαρμογές που βασίζονται στην AI, δημιουργώντας λογισμικό και λειτουργίες σχεδιασμένες να καλύπτουν τις ανάγκες διαφορετικών χρηστών — είτε είναι gamers, δημιουργοί ή επαγγελματίες. Η τεχνολογία AI προσαρμόζεται αυτόματα για να βελτιώσει την εμπειρία χρήστη σε gaming, συναντήσεις και online ψυχαγωγία. Σε συνεργασία με εταιρείες όπως η NVIDIA και αξιοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες, έχουμε δημιουργήσει ένα ισχυρό προβάδισμα στην ανάπτυξη της AI».Με τέτοια πληθώρα επιλογών λογισμικού και ρυθμίσεων, ορισμένοι χρήστες αισθάνονται ανασφάλεια για την χρήση τους, ενώ μπορεί ακόμα και να αγνοούν την ύπαρξή τους. Η MSI επιλύει αυτό το πρόβλημα χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία AI για να απλοποιήσει τη διαδικασία, επιτρέποντας στο σύστημα να προσαρμόζεται και να βελτιστοποιεί την απόδοση αυτόματα. Αυτή είναι η μαγεία του “MSI AI Engine”! Αυτό το έξυπνο σύστημα λειτουργεί αθόρυβα στο παρασκήνιο και μαθαίνει τις συνήθειες και τις ανάγκες του χρήστη, πραγματοποιώντας έξυπνες προσαρμογές σε ρυθμίσεις όπως η απόδοση, ο ήχος, η εικόνα, ακόμα και ο φωτισμός του πληκτρολογίου, με αποτέλεσμα η απόδοση του laptop να διατηρείται στο μέγιστο.Για παράδειγμα, όταν ξεκινάτε μια βιντεοκλήση, το MSI AI Engine ενεργοποιεί αυτόματα το “MSI AI Noise Cancellation Pro”, βελτιώνοντας βίντεο και ήχο. Ενισχύει την εικόνα της κάμερας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, αφαιρεί τον θόρυβο στο παρασκήνιο, ενώ εξασφαλίζει ότι η φωνή του ομιλητή είναι καθαρή. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την προσαρμογή λειτουργιών ή να έχετε τεχνικές γνώσεις, καθώς το σύστημα AI χειρίζεται τα πάντα για εσάς. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις εφαρμογές AI, εδώ: https://msi.gm/SE11466D Μαζί με το “MSI AI Engine” και το “MSI AI Noise Cancellation Pro”, η MSI έχει δημιουργήσει χρήσιμα εργαλεία AI σχεδιασμένα για να σας βοηθήσουν να γίνετε πιο δημιουργικοί.Εάν νιώθετε «μπλοκαρισμένοι» με ένα project ή δεν μπορείτε να βρείτε την κατάλληλη εικόνα για κάποιο report, το “MSI AI Artist” είναι εδώ για εσάς. Πρόκειται για offline εργαλείο AI, ειδικά διαμορφωμένο για δημιουργικά μυαλά που σας επιτρέπει να δημιουργείτε εικόνες γρήγορα και εύκολα. Εσείς περιγράφετε με κείμενο ή δίνετε μια υπάρχουσα εικόνα, και η AI δημιουργεί έργα τέχνης με παρόμοιο στυλ. Παράγει εντυπωσιακά αρχεία JPG, ακόμα και αρχεία Photoshop με layers, επιτρέποντάς σας να τα προσαρμόσετε όπως ακριβώς θέλετε. Ένα ιδανικό εργαλείο για να βρείτε νέες ιδέες ή την τέλεια εικονογράφηση.Η MSI ανακοίνωσε ότι σύντομα το “MSI AI Artist” θα σας επιτρέπει να ελέγχετε το σύστημα χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα. Αντί να ψάχνετε μέσα από διάφορα προγράμματα και ρυθμίσεις, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε απλές εντολές μιας καθημερινής συνομιλίας. Για παράδειγμα, αν πείτε “Επέκτεινε τη διάρκεια της μπαταρίας”, η AI θα προσαρμόσει αυτόματα τις ρυθμίσεις για να μεγιστοποιήσει την απόδοση της μπαταρίας.Όταν έχετε να διαβάσετε ή να αναλύσετε μεγάλο όγκο εγγράφων ή δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το “MSI AI Chat”, που αναλύει με ταχύτητα το περιεχόμενο, συνοψίζει τις πληροφορίες και απαντά σε ερωτήματα. Ενώ η ταχύτητά σας στην δουλειά επιταχύνεται, όλα λειτουργούν offline στο laptop σας. Επομένως δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την ιδιωτικότητα ή τη διαρροή πληροφοριών.Εκτός από την επένδυση στο AI, τα laptop της MSI αναγνωρίζονται ευρέως για την εξαιρετική καινοτομία, την ποιότητα και τις ισχυρές δυνατότητες που κρύβουν. Ως αποτέλεσμα, ηγέτες της βιομηχανίας, όπως η Intel, η AMD και η NVIDIA, εμπιστεύονται τα laptop της MSI για την παρουσίαση των πιο πρόσφατων εξελίξεων τους. Αυτοί οι τεχνολογικοί κολοσσοί, όχι μόνο συνεργάζονται με την MSI για τη δημιουργία κορυφαίων laptops με AI, αλλά δίνουν στην εταιρεία το προνόμιο να τα λανσάρει μήνες πριν από άλλα brands. Έτσι τα laptops της MSI γίνονται η απόλυτη «πλατφόρμα επίδειξης» των δυνατοτήτων της επόμενης γενιάς AI.Στην έκθεση IFA 2024, τη μεγαλύτερη έκθεση καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων στην Ευρώπη, η MSI παρουσίασε οκτώ νέα AI laptops, ειδικά σχεδιασμένα για τη νέα εποχή του AI. Τα laptops αυτά πληρούν τα πρότυπα Copilot+ PC της Microsoft και διαθέτουν τους επεξεργαστές Intel Lunar Lake και AMD Strix Point, οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι για να ενισχύουν την υπολογιστική ισχύ του AI, με πάνω από 40 NPU TOPS (Tera Operations Per Second). Αυτό εξασφαλίζει μια ενισχυμένη εμπειρία AI, με διάρκεια μπαταρίας που καλύπτει ολόκληρη την εργάσιμη μέρα. Εκατοντάδες υπηρεσίες AI είναι ήδη προσαρμοσμένες για αυτούς τους επεξεργαστές, εξασφαλίζοντας ότι θα αξιοποιήσετε στο έπακρο την απόδοση του συστήματός σας.Για χρήστες που απαιτούν κορυφαία απόδοση, η MSI συνδυάζει τους τελευταίους επεξεργαστές AI με κάρτες γραφικών NVIDIA GeForce RTX, χρησιμοποιώντας την επιτάχυνση Tensor Core για την επεξεργασία τεράστιων AI εργασιών με απίστευτη υπολογιστική ισχύ. Αυτός ο ισχυρός συνδυασμός ενισχύει τα πάντα, από το gaming έως το λογισμικό που χρησιμοποιούν οι δημιουργοί.Το AI μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τα γραφικά των παιχνιδιών και την ομαλότητα, προσφέροντας εντυπωσιακά οπτικά εφέ και καλύτερη εμπειρία παιχνιδιού. Αυτό το επίπεδο απόδοσης είναι ακόμη κατάλληλο για προγραμματιστές AI, επιτρέποντας την εκπαίδευση και την ανάπτυξη μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) και τη δημιουργία μοναδικών text assistants που υποστηρίζονται από AI.Για τους δημιουργούς, το AI φέρνει πολλές ανέλπιστες ευκολίες στα αγαπημένα τους προγράμματα, όπως την αυτόματη αφαίρεση φόντων από εικόνες ή την έξυπνη αντικατάσταση αντικειμένων σε βίντεο, κάνοντας τη δημιουργική διαδικασία πιο εύκολη ενώ ταυτόχρονα οι δημιουργοί εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο. Η εκτέλεση AI εργασιών απευθείας στο laptop εξασφαλίζει ταχύτερη απόδοση και διατηρεί τα δεδομένα σας ιδιωτικά. Αυτός ο ισχυρός συνδυασμός στα laptops της MSI προσφέρει την καλύτερη εμπειρία AI για gamers, δημιουργούς και οποιονδήποτε αναζητά υψηλή απόδοση υπολογιστών.Η MSI προσφέρει διάφορες επιλογές για να καλύψει διαφορετικές ανάγκες: Gaming laptops για παίκτες eSports και προγραμματιστές AI. Laptops δημιουργίας περιεχομένου για επεξεργασία βίντεο, γραφιστική και τρισδιάστατη απεικόνιση. Laptops επιχειρηματικότητας και παραγωγικότητας για επαγγελματίες που χρειάζονται υψηλή απόδοση. Για να βρείτε τα laptops της MSI με AI, αναζητήστε τα μοντέλα που έχουν “AI” στα ονόματά τους. Η σειρά AI laptops της MSI καλύπτει μια ποικιλία χρήσεων, ώστε να βρείτε το τέλειο για τις ανάγκες σας.Το μέλλον του computing είναι ευφυές και με την άνοδο του AI-on-edge, η επεξεργαστική ισχύς πλησιάζει όλο και πιο κοντά στους χρήστες. Στην αιχμή της αναδυόμενης τεχνολογίας, τα laptops της MSI είναι έτοιμα να σας δώσουν τη δύναμη στην εντυπωσιακή νέα εποχή της AI.Η επόμενη περιπέτεια με το laptop σας, σάς περιμένει. Αποκτήστε ένα AI laptop σήμερα και ετοιμαστείτε για τα επόμενα χρόνια της τεχνολογίας που καθοδηγείται από την AI. Αν αναζητάτε ένα laptop που αυξάνει την παραγωγικότητα, εμπλουτίζει τη ζωή σας και σας εμπνέει δημιουργικά, η MSI είναι σίγουρα η καλύτερη επιλογή.Powered by Intel Lunar Lake processors-Prestige 13 AI+ Evo-Prestige 14 AI+ Evo-Prestige 16 AI+ EvoSummit 13 AI+ EvoPowered AMD Strix Point processors-Stealth A16 AI+-Prestige A16 AI+-Summit A16 AI+-Creator A16 AI+