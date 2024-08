Διεθνές Θερινό Σχολείο στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και ερευνητών από όλο τον κόσμο

Κλείσιμο

, διοργανώνεται στην Καβάλα το 3ο Διεθνές Θερινό Σχολείο, με κεντρικό άξονα τη διαπραγμάτευση και επίλυση συγκρούσεων.Μεταξύ 25 και 31 Αυγούστου 2024 και για τρίτη συνεχή χρονιά, η Καβάλα γίνεται το επίκεντρο ακαδημαϊκής συνεργασίας ανάμεσα σε ελληνικά και ξένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα με την ευκαιρία της διοργάνωσης του 3ου Διεθνούς Θερινού Σχολείου - Kavala International Summer School, το οποίο εστιάζει στη διαπραγμάτευση και την επίλυση συγκρούσεων. Η θεματική του φετινού θερινού σχολείου, που θα διεξαχθεί στη Μεγάλη Λέσχη Καβάλας, αφορά στον ρόλο της Κύπρου στις διεθνείς σχέσεις και στη διπλωματία.Το θερινό σχολείο, στο οποίο συμμετέχουν κάθε χρόνο προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες καθώς και νέοι επαγγελματίες, διοργανώνεται από το ACT (American College of Thessaloniki), το τμήμα πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών Κολλεγίου Ανατόλια και το Κέντρο Σπουδών για τη Συμφιλίωση του Πανεπιστημίου Φρίντριχ Σίλερ της Ιένα (Jena Centre for Reconciliation Studies, JCRS), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων (Foreign Affairs Institute, FAINST).θα παρακολουθήσουν για πρώτη φορά και υποψήφιοι διδάκτορες από το Πανεπιστήμιο Waseda της Ιαπωνίας καθώς και νέοι διπλωμάτες από το Κουβέιτ. Στις συνεδριάσεις συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ακαδημαϊκοί και ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Friedrich-Schiller της Ιένα, το Waseda University (Ιαπωνία), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου, το ACT (American College of Thessaloniki), το Ινστιτούτο Εξωτερικής Πολιτικής καθώς και διπλωμάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα.Το Θερινό Σχολείο θα συνδυάσει την ακαδημαϊκή θεωρία και τη διπλωματική πρακτική για την ανάλυση πολιτικών και συμπεριφορών που ενθαρρύνουν τη συμφιλίωση, την κοινωνική συνοχή και την καλή γειτονία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι συμμετέχοντες θα πάρουν, επίσης, μέρος σε πρακτικές δραστηριότητες υπό την καθοδήγηση καθηγητών, ερευνητών και διπλωματών.Το Kavala International Summer School πραγματοποιείται φέτος με την υποστήριξη των D&V Law Firm, A.H. Alsager Endowment, Friedrich Ebert Stiftung, Kakenhi, Πανεπιστήμιο Waseda, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Egnatia Aviation, Center for Social Innovation-Cyprus, TUVUNU.