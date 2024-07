Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων - Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα

Κλείσιμο

Η 30η Ιουλίου έχει καθιερωθεί από το 2013 ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων («World Day against Trafficking in Persons»), με πρωτοβουλία του ΟΗΕ, για να αναδείξει την ανάγκη για πιο αποτελεσματικά μέτρα στην πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.Η εμπορία ανθρώπων, γνωστή και με τον αγγλικό όρο human trafficking, έχει ως αντικείμενα κυρίως την εξαναγκαστική εργασία στην ιδιωτική οικονομία, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την αφαίρεση οργάνων του σώματος. Είναι μια διεθνοποιημένη επικερδής επιχείρηση που πλαισιώνει κάποια από τα τα πιο ειδεχθή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας., αποτελεί ένα πρόβλημα που επιδεινώνεται — ειδικά για τις γυναίκες και τα κορίτσια, που αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των ανθρώπων που έχουν γίνει. Το θέμα της φετινής παγκόσμιας ημέρας διατυπώνεται ως εξής: “Reach every victim of trafficking, leave no one behind”, ή σε απόδοση στα ελληνικά: “Προσεγγίστε κάθε θύμα- μην αφήνετε κανένα πίσω”. Αυτό το θέμα υπογραμμίζει το κάλεσμα προς τις κυβερνήσεις, τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και την κοινωνία των πολιτών να ενισχύσουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό και την υποστήριξη των θυμάτων.Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ 2017 και 2018, υπήρχαν πάνω από 14.000 καταγεγραμμένα θύματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον πραγματικό αριθμό να υπολογίζεται σημαντικά υψηλότερος, καθώς πολλά θύματα δεν καταγράφονται. Σχεδόν τα τρία τέταρτα (72%) όλων των θυμάτων στην ΕΕ και το 92% των θυμάτων εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση είναι γυναίκες και κορίτσια. Σχεδόν το ένα στα τέσσερα θύματα εμπορίας ανθρώπων είναι παιδί.Τα Ηνωμένα Εθνη έχουν αφιερώσει τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων στα παιδιά–θύματα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τους για το 2023, άλλωστε, ο αριθμός των υποχρεωτικά εκτοπισμένων λόγω πολέμων, διωγμών, βία αλλά και φυσικών καταστροφών σημείωσε μεγάλη άνοδο και, όπως αναφέρουν από τους Γιατρούς του Κόσμου, «όσο περισσότερο αυξάνεται η αναγκαστική μετανάστευση, όσο περισσότερο το φαινόμενο διογκώνεται, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος εκμετάλλευσης και θυματοποίησης, τόσο εντείνεται και το trafficking, με πλέον ευάλωτους σε αυτό πληθυσμούς τα παιδιά και τις γυναίκες».Στη χώρα μας, σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής, την περίοδο 2019 – 2022 υπήρξαν συνολικά 767 αναφορές για εμπορία προσώπων και σεξουαλική εκμετάλλευση, από τις οποίες προέκυψαν 49 υποθέσεις και αναγνωρίστηκαν 98 θύματα, ενώ από τον Ιούλιο του 2021 μέχρι τον Οκτώβριο του 2023, υπήρξαν μόνο 14 καταδίκες.