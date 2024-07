Η Herbalife δίπλα στις Εθνικές Ομάδες Υδατοσφαίρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024

Sponsored ContentΗ αντίστροφη μέτρηση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι έχει ξεκινήσει για τις Εθνικές Ομάδες Υδατοσφαίρισης Ανδρών και Γυναικών, που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα και είναι έτοιμες να γράψουν ένα νέο κεφάλαιο επιτυχιών. Η Herbalife, με τη σειρά αθλητικής διατροφής Herbalife24, στέκεται περήφανα δίπλα τους ως επίσημος Υποστηρικτής Διατροφής. Στόχος της συγκεκριμένης συνεργασίας είναι η ενίσχυση της προσπάθειάς τους για διάκριση στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση του κόσμου. Με την υποστήριξη της Herbalife, οι αθλητές απολαμβάνουν την καλύτερη δυνατή διατροφική υποστήριξη, καθώς η σειρά Herbalife24 παρέχει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται οι αθλητές, επιτρέποντάς τους να αγωνίζονται με τις καλύτερες προϋποθέσεις.Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών έχει καταγράψει εξαιρετικές επιδόσεις, με αποκορύφωμα το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φουκουόκα και είναι έτοιμη να συνεχίσει αυτή την επιτυχημένη πορεία και στο Παρίσι. Αντίστοιχα, η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Γυναικών, μετά από 16 χρόνια απουσίας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εξασφάλισε την πρόκρισή της με το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Ολλανδία. Η επιστροφή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι μια σημαντική στιγμή και η Herbalife είναι εκεί για να στηρίξει την προσπάθειά της.Η κα. Ναταλία Μελισσινού, Γενική Διευθύντρια της Herbalife Ελλάδας, Κύπρου και Λιβάνου δηλώνει: «Η υποστήριξή μας στις Εθνικές Ομάδες Υδατοσφαίρισης αποδεικνύει τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε τους Έλληνες αθλητές. Είμαστε υπερήφανοι που βρισκόμαστε στο πλευρό τους καθώς ετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και είμαστε βέβαιοι ότι θα μας κάνουν περήφανους».Η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού είναι μια μοναδική ευκαιρία για τις Εθνικές Ομάδες Υδατοσφαίρισης να αναδείξουν τις ικανότητές τους σε παγκόσμιο επίπεδο και να προάγουν τον αθλητισμό και τις αξίες του. Με την υποστήριξη της Herbalife, οι ομάδες μας είναι καλύτερα προετοιμασμένες από ποτέ για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτής της κορυφαίας διοργάνωσης και να συνεχίσουν την παράδοση επιτυχιών του ελληνικού αθλητισμού.Η Herbalife (NYSE: HLF) είναι μια κορυφαία στον κόσμο εταιρεία υγείας και κοινότητα ευεξίας που από το 1980 αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων με σπουδαία προϊόντα διατροφής και προσφέρει στους Ανεξάρτητους Συνεργάτες της μια οικονομικά αποδοτική επιχειρηματική ευκαιρία Η εταιρεία προσφέρει υψηλής ποιότητας, επιστημονικά τεκμηριωμένα προϊόντα, τα οποία πωλούνται σε περισσότερες από 90 χώρες από καινοτόμους Ανεξάρτητους Συνεργάτες, που παρέχουν προσωπική καθοδήγηση και υποστήριξη, εμπνέοντας τους πελάτες τους να υιοθετήσουν έναν πιο υγιεινό και δραστήριο τρόπο ζωής. Η Herbalife είναι η #1 εταιρεία στον κόσμο στα συμπληρώματα διατροφής για το αδυνάτισμα* και #1 Active & Lifestyle Nutrition brand στον κόσμο **Τα προϊόντα διατίθενται αποκλειστικά μέσω των Ανεξάρτητων Συνεργατών Herbalife. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.herbalife.grΑκολουθήστε μας για περισσότερα:*“Πηγή Euromonitor, CH2024ed, ορισμός κατηγορίας συμπληρωμάτων διατροφής για το αδυνάτισμα. % RSP μερίδιο GBO για το 2023.”**“Source Euromonitor; CH2024ed, active & lifestyle nutrition as weight management & wellbeing, sports nutrition and vitamins & dietary supplements definitions; combined % RSP share GBO for 2023.”