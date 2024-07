Microsoft: Μικρότερα τα προβλήματα στο Ελ. Βενιζέλος σε σχέση με άλλες χώρες λόγω του black out - Παραμένουν οι καθυστερήσεις

Κλείσιμο

To αεροδρόμιο της Αθήνας, το «Ελευθέριος Βενιζέλος», εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα κι έχει υποστεί μικρότερες επιπτώσεις σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μετά τις δυσλειτουργίες που προκλήθηκαν λόγω των προβλημάτων που ανέφερε η Microsoft Η επίσημη σύσταση, από πλευράς του αεροδρομίου, παραμένει για τους ταξιδιώτες να έρχονται σε επαφή με τις αεροπορικές τους εταιρείες. Επιβάτες που μίλησαν στο protothema.gr δήλωσαν πως υπήρξε αρκετή ταλαιπωρία αλλά οι υπεύθυνοι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να εξυπηρετήσουν. Επίσης, όπως λένε, υπήρχαν και προβλήματα σε άλλες υπηρεσίε όπως τα εστιατόρια.Οιστις πτήσεις είναιπολύ περισσότερο δε καιΗ Παρασκευή είναι ιδιαίτερα βεβαρυμένη σε επιβατική κίνηση λόγω Σαββατοκύριακου και μάλιστα εν μέσω του Ιουλίου που αποτελεί παραδοσιακά μαζί με τον Αύγουστο και το πιο «θερμό» δίμηνο για τις διακοπές των Ευρωπαίων.Πληροφορίες από αεροπορικές, αναφέρουν ότι όσο περνά η μέρα και μέχρι τις βραδινές ημέρες,Υπενθυμίζεται ότι με εφεδρικά συστήματα και επιπλέον συστήματα υποστήριξης που εφαρμόζονται σε ανάλογες περιπτώσεις, αντιμετωπίζονται οι δυσλειτουργίες που έχουν προκληθεί στις αερομεταφορές.Η επίσημη ενημέρωση από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» για τους επιβάτες που φτάνουν στο αεροδρόμιο, είναι: «Καθώς το παγκόσμιο φαινόμενο τεχνικής βλάβης σε συστήματα πληροφορικής παραμένει σε εξέλιξη, το επιβατικό κοινό που πρόκειται να ταξιδέψει, παρακαλείται να επικοινωνεί προηγουμένως με την αεροπορική εταιρεία του».Το ζήτημα που έχει προκύψει λόγω των συστημάτων της Microsoft κατά τις πληροφορίες, π.χ. διαδικασίες check in, ελέγχου κ.τ.λ.. Για αυτό και έχουν ενεργοποιηθεί εφεδρικά συστήματα για τους ελέγχους, την ίδια στιγμή που καθυστερήσεις ήδη καταγράφονται σε πτήσεις με το επιπλέον δεδομένο ότι και τα αεροδρόμια προορισμών εξωτερικού π.χ. Βερολίνο, Ζυρίχη κ.α. μπορεί να αντιμετωπίζουν επιμέρους προβλήματα.Από την πλευρά της, η μεγαλύτερη εγχώρια αεροπορική, ηεξέδωσεσύμφωνα με την οποία «όπως αποτυπώνεται και σε δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, λόγω των προβλημάτων σε πάροχο συστήματος antivirus, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στις αερομεταφορές παγκοσμίως, χωρίς όμως να έχει επηρεαστεί σημαντικά η δική μας επιχειρησιακή λειτουργία. Ωστόσο, λόγω των προβλημάτων που έχουν προκληθεί σε όλη την παγκόσμια αλυσίδα και σε συστήματα υποστήριξης, έχουν επηρεαστεί ορισμένες υπηρεσίες του site μας, ενώ ενδέχεται να επηρεαστούν και πτήσεις μας από και προς αεροδρόμια, των οποίων η λειτουργία έχει επηρεασθεί. Οι επιβάτες μας μπορούν να ενημερώνονται από όλα τα επίσημα κανάλια της εταιρείας».Κανονικά πραγματοποιούνται, στο μεταξύ, οι πτήσεις της, χωρίς να έχει επηρεαστεί η επιχειρησιακή της λειτουργία από το black out στη Microsoft, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρχείχε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. «Η SKY express, με αφορμή τα δημοσιεύματα εγχώριου και διεθνούς Τύπου αναφορικά με τα ζητήματα που έχουν παρουσιαστεί σε αεροπορικές εταιρείες λόγω προβλήματος σε πάροχο συστήματος, ενημερώνει το επιβατικό της κοινό ότι οι πτήσεις της πραγματοποιούνται κανονικά, και η επιχειρησιακή λειτουργία της εταιρείας δεν έχει επηρεαστεί» ανέφερε χαρακτηριστικά.Η μεγαλύτερη low cost αεροπορική, η, συνιστά σε όλους τους επιβάτες της να φτάνουν στα αεροδρόμια όπου είναι προγραμματισμένες οι πτήσεις τους τουλάχιστον 3 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησής τους προκειμένου να αντιμετωπιστούν εγκαίρως ζητήματα που τυχόν ανακύψουν, όπως και ηπου προειδοποιεί και αυτή για δυσλειτουργίες σε όλο το δίκτυό της. Η αεροπορική επίσης ζητεί από τους επιβάτες της να φτάνουν νωρίτερα κατά 3 ώρες στα αεροδρόμια.