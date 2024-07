Περουβιανή κουζίνα και πάρτι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Tuna Tiradito / photo credit: Nick Kontostavlakis

Langoustines Cebiche / photo credit: Nick Kontostavlakis

Chef Juan David Ocampo / photo credit: Nick Kontostavlakis

Whole Fish Nikkei / photo credit: Nick Kontostavlakis

Sponsored ContentΤο καινούργιο place to be της Αθηναϊκής Ριβιέρας μόλις άνοιξε τις πόρτες του, και είναι άκρως εντυπωσιακό. Ο λόγος για το Μanko Athens, που μετά τη διεθνή επιτυχία του έφτασε στη Γλυφάδα προσφέροντας ένα all day and night concept το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από μοναδικές εμπειρίες. Το πρωί γίνεται μια όαση χαλάρωσης που περιλαμβάνει πισίνα, καμπάνες και ανάκλιντρα, διαθέσιμα κατόπιν κράτησης, και γεύμα δίπλα στη θάλασσα. Όταν ο ήλιος πέφτει το σκηνικό αλλάζει και γίνεται ένα hot spot νυχτερινής διασκέδασης με κορυφαίους DJ παγκοσμίου φήμης, απομονωμένο χώρο VIP στην πισίνα με δικό του cocktail bar, μια πισίνα για δροσερές βουτιές και έναν υπέροχο χώρο στην παραλία. Με ευρωπαϊκές, ιαπωνικές, κινεζικές και κρεολικές επιρροές σε συνδυασμό με τον αρχαίο πολιτισμό των Άνδεων και την ενθουσιώδη ενέργεια του Αμαζονίου, το Manko Athens δημιουργεί ένα ξεχωριστό σύμπαν που προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες γαστρονομικής απόλαυσης και διασκέδασης.Η εμπειρία ξεκινά από τη στιγμή που περνάμε τις μεγάλες ξύλινες πόρτες-αντίκες για να διασχίσουμε σε ένα μακρύ τούνελ με περουβιανά "quipu", ένα σύστημα κόμπων που χρησιμοποιούνταν από τους αρχαίους Περουβιανούς για την καταγραφή δεδομένων, δοσμένο σε καλλιτεχνική μορφή με τη χρήση χρωματιστών νημάτων. Παντού γύρω πρωταγωνιστούν τα φυσικά υλικά και κυρίως το ξύλο, ο μπρούντζος, τα μεταλλικά στοιχεία και οι φυσικές υφές. Οι γήινες αποχρώσεις διακόπτονται από αναπάντεχες χρωματικές εκρήξεις, και μαζί τα ιδιαίτερα φυτά που κοσμούν τον χώρο δημιουργούν ένα εξωτικό τοπίο. Το μονοπάτι που περνάει από την πισίνα και τον χώρο χαλάρωσης πάνω στην άμμο, μας οδηγεί στο cebiche & cocktail bar και το βασικό dining room. Εδώ, η σάλα του εστιατορίου είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να προσφέρει οπτική επαφή ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασσα, η οποία βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά. Όλοι οι χώροι βλέπουν προς τα έξω, αμβλύνοντας τα όρια ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό, η έντονη βλάστηση που υπάρχει παντού συμβάλλει στην αίσθηση ότι βρισκόμαστε στο ύπαιθρο, και τα εξαίσια αθηναϊκά ηλιοβασιλέματα ολοκληρώνουν την μαγική ατμόσφαιρα.Ένα bohemian σκηνικό σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο MVP Architectes και το Bureau Lacroix, το διάσημο γαλλικό γραφείο αρχιτεκτονικής και interior design που έχει δημιουργήσει μερικούς από τους πιο εμβληματικούς χώρους στο Παρίσι.Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια η περουβιανή κουζίνα είναι μια από τις πιο ισχυρές τάσεις στον πλανήτη, στον χώρο της γαστρονομίας με το ίδιο το Περού να αποτελεί πλέον έναν από τους πλέον περιζήτητους προορισμούς για τους απανταχού food lovers. Η ποικιλία των υλικών, οι ευφάνταστοι συνδυασμοί και οι ιδιαίτερες τεχνικές είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που κάνουν μοναδική την περουβιανή κουζίνα, με γεύσεις που αντανακλούν το μείγμα των πολιτισμών που έχουν φτάσει στη νοτιοαμερικανική χώρα. Στο πέρασμα του χρόνου, οι παραδοσιακές γεύσεις συγκεράστηκαν με τις σύγχρονες τάσεις και διαδόθηκαν στην Αμερική και την Ευρώπη.Στο Manko Athens επικεφαλής της κουζίνας είναι ο σεφ Juan David Ocampo, με μεγάλη εμπειρία σε πόλεις όπως η Ντόχα, η Λίμα, το Παρίσι και η Μπογκοτά. Το μενού που έχει δημιουργήσει περιλαμβάνει πιάτα εμπνευσμένα από την περουβιανή κουζίνα.Έτσι, στον κατάλογο βρίσκουμε μεταξύ άλλων Tuna Tiradit (κοιλιά τόνου στη σχάρα με καπνιστό κίτρινο leche de tigre και γλυκοπατάτα), Octopus Anticuchero ( χταπόδι στη σχάρα με σάλτσα anticuchera, και τσιπς σκόρδου), Whole Fish Nikkei (τηγανητό λαβράκι stir fry με σάλτσα Nikkei), Blue Lobster (αστακός με σάλτσα hollandaise rocoto, τσιπς από κασάβα, και βρώσιμα λουλούδια) και Langoustines Cebiche (καραβίδες, ψάρι ημέρας, καλαμπόκι cancha, και αυγά πέστροφας). Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας εδώ Τα κρυστάλλινα νερά της θάλασσας, η χρυσή αμμουδιά της παραλίας στο Manko Athens και οι φοίνικες τριγύρω προσφέρουν την απόλυτη έκφραση της πολυτέλειας και της χαλάρωσης και δίνουν την αίσθηση πως βρισκόμαστε σε ένα μακρινό νησί. Ένα τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς, λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Ετοιμαζόμαστε για υπέροχες ώρες ξεκούρασης και ξεγνοιασιάς σε ένα εξωτικό σκηνικό και κάνουμε κράτηση εδώ για τις ξαπλώστρες και τις καμπάνες.Τις Κυριακές το περουβιανό πνεύμα γίνεται ακόμη πιο έντονο από τις 5 έως τις 9 το απόγευμα, με κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα, tasty bites στην παραλία, χρυσά ηλιοβασιλέματα και προγραμματισμένες εμφανίσεις φημισμένων Djs της διεθνούς σκηνής. Ενημερωνόμαστε για τα μοναδικά events και τους καλεσμένους Djs, κάνουμε κράτηση εδώ και ζούμε μια υπέροχη Μanko Athens εμπειρία στην Αθηναϊκή Ριβιέρα!Beach: Σάββατο & Κυριακή: 12 μ.μ.- 7 μ.μ.Dinner: Κυριακή - Πέμπτη: 7 μ.μ.- 11 μ.μ., Παρασκευή & Σάββατο: 7 μ.μ.-11:30 μ.μ.Late Night Hours: Παρασκευή & Σάββατο: 11:30 μ.μ. – 1 π.μ.Sunday Sunset Party: 6μ.μ.- 10 μ.μ.Για κρατήσεις, πατήστε εδώ ή καλέστε στο +30 21 6686 1900Τοβρίσκεται στο One&Only Aesthesis, Λεωφ. Ποσειδώνος 110, Γλυφάδα