Βασίλειος Βασδέκης: Νέος πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

5. Κοέν Σάνδρα του Ιωσήφ, Καθηγήτρια του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εσωτερικό Μέλος.6. Μιχαήλ Μιχαήλ του Στεφανή, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου, Εξωτερικό Μέλος.7. Μουστάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ, Καθηγήτρια London School of Economics and Political Science, Εξωτερικό Μέλος.8. Ξυλωμένος Γεώργιος του Βασιλείου, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Εσωτερικό Μέλος.9. Παπαλεξόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη, Α Ιδιωτικός υπάλληλος, Εξωτερικό Μέλος.10. Σερφές Κωνσταντίνος του Αναστασίου, Καθηγητής School of Economics, LeBow College of Business, Drexel University, Εξωτερικό Μέλος.11. Τζαβαλής Ηλίας του Αργυρίου, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Εσωτερικό Μέλος.Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης είναι τετραετής. Αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και λήγει την 31η Αυγούστου 2028.