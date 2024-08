Αμάντα Μιχαλοπούλου: «Σαν να ξεβράστηκες γυμνή σε μια παραλία ντυμένων»

Το βιβλίο της Αμάντας Μιχαλοπούλου «Πώς να κρυφτείς», από τις εκδόσεις Καστανιώτη, που προσφέρει σήμερα το «Πρώτο Θέμα»στους αναγνώστες του

Κάθε της βιβλίο είναι ένα βήμα μπροστά από την εποχή του με τη ζωντανή, παραστατική γραφή και με τα θέματα ταυτότητας, ζωής, ύπαρξης, φύλου που συνήθως επικαλείται. Τολμηρή και ρηξικέλευθη, η Αμάντα Μιχαλοπούλου φτιάχνει χαρακτήρες που συζητιούνται ακόμα ως σημείο αναφοράς στον χώρο της λογοτεχνίας. Από την πρώτη της τολμηρή εμφάνιση, στον διαγωνισμό του περιοδικού «Ρεύματα», όπου υπέγραφε με ανδρικό ψευδώνυμο, ήρωάς της ήταν ένα αγόρι που δούλευε σε βενζινάδικο και εξηγούσε στους κριτές γιατί πρέπει να τη βραβεύσουν. Από τότε διέκρινε το ταλέντο της ο Κωστής Παπαγιώργης και την παρότρυνε να γράφει.Πλέον, η Αμάντα Μιχαλοπούλου είναι από τις πιο καταξιωμένες συγγραφείς μας, με τα προφητικά της βιβλία, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Καστανιώτη, να διαβάζονται σαν να έχουν γραφτεί για να προβλέψουν την αναζήτηση του εαυτού σε μια κοινωνία που αλλάζει. Το πρώτο της μυθιστόρημα, «Γιάντες», τιμήθηκε με το Βραβείο Μυθιστορήματος του περιοδικού «Διαβάζω», ενώ το «Θα ήθελα» απέσπασε, στην αμερικανική του μετάφραση, το Βραβείο Διεθνούς Λογοτεχνίας του Αμερικανικού Ομοσπονδιακού Ιδρύματος Τεχνών το 2008. To ίδιο έργο πήρε επίσης το βραβείο Liberis Liber των ανεξάρτητων καταλανικών εκδοτικών οίκων και ήταν υποψήφιο για το βραβείο Best Book in Translation του Πανεπιστημίου του Ρότσεστερ. Η Αμάντα Μιχαλοπούλου επίσης έχει τιμηθεί με το περίοπτο βραβείο του Ιδρύματος Πέτρου Χάρη της Ακαδημίας Αθηνών.Ο ΣτέφανοςΑν το «Μπαρόκ» θεωρείται το πρώτο πετυχημένο στην Ελλάδα εγχείρημα της αυτοβιογραφούμενης γραφής, γνωστής ως Autofiction, που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό - με την πρωταγωνίστριά της να ταυτίζεται, σε μεγάλο βαθμό, με την ίδια και με κρίσιμες στιγμές της ζωής της, το «Πώς να κρυφτείς» πραγματεύεται μια ιστορία ενός ανθρώπου σε κρίση ταυτότητας, ανάλογη με το πολύπλοκο περιβάλλον όπου ζει, ανάμεσα σε δύο πατρίδες, σε δύο γλώσσες και σε δύο κόσμους. Πρωταγωνιστής του βιβλίου ο Στέφανος, ένας Ελληνας καθηγητής σε ελληνικό σχολείο του Βερολίνου -όπου τυγχάνει να έχει περάσει αρκετά χρόνια της ζωής της με λογοτεχνική υποτροφία η ίδια η συγγραφέας-, με τις εσωτερικές του ανησυχίες να τον βασανίζουν και με την τραυματική παιδική του ιστορία να ορίζει κάθε του συνειδητή ή ασυνείδητη απόφαση.Ηταν, μόλις, τεσσάρων ετών όταν έπεσε θύμα απαγωγής από ένα ζευγάρι Γερμανών που είχαν χάσει το παιδί τους και έτσι μεγάλωσε τα πρώτα χρόνια της ζωής του, όχι στην Ελλάδα αλλά στο Βερολίνο. Παρότι η φυσική του οικογένεια τον βρήκε στα 11 του, ουσιαστικά αυτή η ανακάλυψη δεν έλυσε τα προβλήματα, αλλά προκάλεσε ένα ακόμα τσουνάμι αβεβαιοτήτων, με αποτέλεσμα ο Στέφανος να κλειστεί ακόμα περισσότερο στον εαυτό του και να μοιάζει μονήρης ή αδιάφορος σε όλα όσα συμβαίνουν. Στο γερμανικό, ωστόσο, περιβάλλον της μελαγχολικής ησυχίας, αυτό δεν μοιάζει με παραφωνία, ούτε είναι τόσο παράταιρο και η μαεστρία της συγγραφέως είναι ότι αφήνει τους άλλους, δίνοντάς τους τον λόγο στο βιβλίο, να περιγράψουν όλα όσα συμβαίνουν στον παράξενο ήρωά της. Μπορούμε, έτσι, να ταξιδέψουμε μαζί τους σε αυτά τα διαφορετικά περιβάλλοντα της Ελλάδας και της Γερμανίας, να μάθουμε πολλά για τις αντιφάσεις τους, αλλά και να εμπνευστούμε από τις παραστατικές ψυχικές και εξωτερικές περιγραφές, με έναν όμορφο και άκρως εσωτερικό και συγκροτημένο, όπως συμβαίνει στα μυθιστορήματα της κεντρικής Ευρώπης, λόγο της Αμάντας Μιχαλοπούλου.Αλλωστε, σε κάθε της βιβλίο η συγγραφέας έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται στις ανάγκες του μυθιστορήματος και να γίνεται άλλοτε δραματική και άλλοτε γεμάτη χιούμορ, με φράσεις που δείχνουν μαεστρία, φροντίδα, γνώση και βαθιά αγάπη για τη γλώσσα και τις άπειρες δυνατότητές της. Το «Πρώτο Θέμα» προσφέρει σήμερα το βιβλίο «Πώς να κρυφτείς», ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στον ψυχικό κόσμο αλλά και στις διαφορετικές ταυτότητες με πρωταγωνιστή τον Στέφανο, κάτι που διαπιστώνουμε όλο και περισσότερο στον πολύπλοκο κόσμο που ζούμε.-Τι σημαίνει για σένα γραφή; Είναι δημιουργία, τρόπος ζωής ή κάτι άλλο;Γράφω για μένα σημαίνει ορίζω αυτό που συνέβη, επανατοποθετώ, ξαναχτίζω - μερικές φορές και δωμάτια που δεν υπήρξαν ποτέ, αλλά μου αρέσει να τα φαντάζομαι.