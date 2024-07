Πώς να μαυρίσουμε γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια

Luxurious SunCare Self Tanning Vitamin Water από την InterMed - Τέλειο μαύρισμα χωρίς έκθεση στον ήλιο.

Luxurious SunCare Self Tanning Vitamin Water από την InterMed.

Sponsored contentΟι εποχές που καθόμασταν ανέμελα κάτω από τον ήλιο για να μαυρίσουμε έχουν περάσει, και τώρα πια όλοι γνωρίζουμε πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η συνήθεια για την υγεία μας. Άλλωστε η επιστήμη και η κοσμετολογία έχουν κάνει τεράστια άλματα και μπορούμε πολύ εύκολα να αποκτήσουμε το χρυσαφένιο χρώμα που ονειρευόμαστε με διάφορους τρόπους. Στη μάχη ρίχνονται όλα τα μέσα: solarium, προϊόντα self tan, σκευάσματα που εφαρμόζονται με αερογράφο κ.α. Ωστόσο, όλα αυτά απαιτούν ιδιαίτερο χειρισμό και επιπλέον, δεν μπορούμε να ξέρουμε την ακριβή σύστασή τους, ούτε το πώς μπορεί να αντιδράσει το δέρμα μας.Αντίθετα, αυτό που χρειαζόμαστε τώρα το καλοκαίρι είναι προϊόντα από φυσικά υλικά που προστατεύουν, τρέφουν, και ενυδατώνουν το δέρμα, και δεν έχουμε ενδοιασμούς για τη χρήση του. Γι’ αυτό επιλέγουμε ένα προϊόν όπως είναι τοαπό την, για τέλειο μαύρισμα, με φυσικά συστατικά, χωρίς «μπαλώματα».Το Luxurious SunCare Self Tanning Vitamin Water είναι ένα αυτομαυριστικό, διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης. Η ειδική σύνθεσή του σέβεται ανάγκες κάθε επιδερμίδας, και έχει σχεδιαστεί για να χαρίζει λαμπερό και φυσικό μαύρισμα, μόλις με μια εφαρμογή και χωρίς έκθεση στον ήλιο. Αλλά ας δούμε τα συστατικά του ένα ένα:Η Βιταμίνη C έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, που σημαίνει ότι καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι βελτιώνει τις ρυτίδες, προστατεύει το δέρμα από την υπεριώδη ακτινοβολία, συμβάλει στη διαδικασία παραγωγής κολλαγόνου και έχει φωτοπροστατευτικές ιδιότητες. Περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά έχει και η Βιταμίνη Ε: έχει αντιοξειδωτική δράση, ενισχύει την ενυδάτωση, την αναδόμηση των κυττάρων και τη λάμψη, και ελαχιστοποιεί τα μαύρα στίγματα. Τοείναι πλούσιο σε βιταμίνες C και Ε και η εφαρμογή σε τακτική βάση εκτός από ένα ομοιόμορφο χρυσαφένιο μαύρισμα, συμβάλει και στην υγεία του δέρματος.To υαλουρονικό νάτριο είναι πραγματικά μια «βόμβα» ενυδάτωσης, καθώς λειτουργεί ως δεξαμενή νερού για το δέρμα, ρυθμίζοντας την περιεκτικότητα σε υγρασία. Έτσι, καταπολεμά την ξηρότητα του δέρματος, ενώ αποκαθιστά τις βλάβες που πιθανόν να προκαλέσουν διάφορες φλεγμονές. Βελτιώνει τα σημάδια γήρανσης αλλά και της ακμής, γεμίζει το δέρμα κάνοντάς το πιο σφριγηλό, ενώ είναι ανακουφίζει σε περιπτώσεις εκζέματος.Τέλος, τα DHA φυτικής προέλευσης είναι ένας τύπος Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, τα οποία έχουν πολλά οφέλη για τον ανθρώπινο οργανισμό και είναι κρίσιμα για τη διατήρηση ενός υγιούς και ενυδατωμένου δέρματος. Όπως και τα άλλα συστατικά που περιέχει το Luxurious SunCare Self Tanning Vitamin Water, και το DHA συμβάλλει στη μείωση της δερματικής φλεγμονής, μειώνει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες χαρίζοντας λάμψη. Όμως τα DHA έχουν επίσης και την ιδιότητα να παράγουν ένα σκουρόχρωμο αποτέλεσμα που είναι και ο βασικό στόχος μας.ΤοSelf Tanning Vitamin Water είναι δερματολογικά ελεγμένο και δεν περιέχει οινόπνευμα. Είναι κατάλληλο για άτομα με φωτοευαισθησία και ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες που μαυρίζουν ελάχιστα, και για κάθε τύπο δέρματος.Αυτό το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να περάσουμε χρόνο κάτω από τον ήλιο για πάρουμε χρώμα που ονειρευόμαστε. Προτιμάμε τοSelf Tanning Vitamin Waterτην και το μαύρισμα στο σπίτι με ασφάλεια, μακριά από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου.Στην κεντική φωτογραφία: Αυτο-μαυριστικό διάφανο σπρέι Luxurious SunCare Self Tanning Vitamin Water από την InterMed.