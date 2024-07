Ο Κωστής Μαραβέγιας στον Κήπο του Μεγάρου με το πιο cool ανερχόμενο brand

Sponsored ContentΣε μια εποχή χωρίς περιορισμούς και στερεότυπα, η έννοια της ομορφιάς δεν διαμορφώνεται από κλισέ αλλά από τη δύναμη της αυθεντικότητας, της μοναδικότητας, του πάθους, των νέων ιδεών, του χαρακτήρα. Η μόδα είναι ένα εργαλείο για να εκφράσουμε την προσωπικότητά μας και να διαμορφώσουμε την εικόνα της δικής μας ομορφιάς. Αυτή τη φιλοσοφία πρεσβεύει και το γερμανικό brand Drykorn που ιδρύθηκε το 1996, και βασίζεται στο casual tailoring. Πίσω από την σύγχρονη αισθητική του υπάρχει μια σταθερή αξία, που είναι η υψηλή ποιότητα της κατασκευής. Γι΄ αυτό άλλωστε τα εμβληματικά κομμάτια της παραμένουν διαχρονικά τονίζοντας ταυτόχρονα και προβάλλοντας την προσωπικότητα αυτού που τα φορά. Οι clean cut φόρμες παρέχουν μια εναλλακτική πρόταση σε όσους αγαπούν την κομψότητα αλλά δεν θέλουν να χάσουν την γοητεία των λιτών γραμμών. Ένα brand που υμνεί την ατομικότητα και την εσωτερική ομορφιά έχοντας για μότο το “For Beautiful People”.Ανάμεσα σε αυτούς που προτιμούν την Drykorn είναι ο Κωστής Μαραβέγιας που στην καθιερωμένη του πλέον συναυλία στον Κήπο του Μεγάρου η οποία έγινε την Παρασκευή 28 Ιουνίου, επέλεξε να φορέσει total look Drykorn από την ανδρική συλλογή Spring/Summer 2024.Η συναυλία σε ρυθμό beach party κατάφερε με τα τραγούδια και τις μουσικές να ξεσηκώσει για ακόμη μια φορά τους πάντες. Ο Κωστής Μαραβέγιας είναι ένας σπουδαίος τραγουδοποιός που συνδυάζοντας το balkan pop με στοιχεία της Μεσογείου ξεχώρισε στη μουσική σκηνή από την αρχή της καριέρας του. Η μοναδικότητά του δεν αποτυπώνεται όμως μόνο στη μουσική του αλλά και στις στυλιστικές του επιλογές. Και οι φετινές του ενδυματολογικές επιλογές στον κήπο του Μεγάρου ήταν εξαιρετικά πετυχημένες.Τα κομμάτια της συλλογής, που συνδυάζουν το νοσταλγικό look & feel με την σύγχρονη minimal αισθητική, είναι ένα ταξίδι στην υπέροχη και ζωντανή δεκαετία του 70. Τα παστέλ χρώματα με γκρι τόνους είναι αυτά που κυριαρχούν, αφήνοντας στα υφάσματα και τις σιλουέτες να έρθουν στο επίκεντρο, δημιουργώντας τα απόλυτα summer essentials. Η συλλογή που ενθαρρύνει την έκφραση μέσω του προσωπικού στυλ έχει έντονο street style χαρακτήρα.Εξαιρετικά εμπνευσμένη είναι όμως και η Spring Summer ’24 καμπάνια της Drykorn που αντλεί έμπνευση από τον μεσογειακό ήλιο, τον ζεστό καλοκαιρινό καιρό και τις φωτεινές μέρες και αφήνει τις θερινές αναμνήσεις και το feeling να κυριαρχήσουν. The stage is yours!Κεντρική διάθεση: Sport and Fashion Freedom 212 00 03710Βρες τη συλλογή στα r-shop.gr shop-guide.gr και Ivana Cappuccini.