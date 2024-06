Εννέα ελληνικά πανεπιστήμια και η Study in Greece στη διεθνή εκπαιδευτική έκθεση NAFSA

Κλείσιμο

Για πρώτη φορά, εκπρόσωποι εννέα ελληνικών πανεπιστημίων συμμετείχαν μαζί με τη, τον εθνικό φορέα διεθνοποίησης των δημοσίων ΑΕΙ, στην ετήσια διεθνή έκθεση για την Ανώτατη Εκπαίδευση, η οποία έλαβε χώρα στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ.«Η φετινή συμμετοχή στη διεθνή έκθεση αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη διεθνοποίηση της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς αποτελεί την πρώτη συντονισμένη συμμετοχή δημόσιων πανεπιστημίων της Ελλάδας σε μια εκδήλωση τέτοιας κλίμακας», δήλωσε ο κ., πρόεδρος της Study in Greece, για να προσθέσει: «Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί τη μετάβαση της διεθνοποίησης σε ένα νέο επίπεδο, καθώς το κενό που υπήρχε μέχρι τώρα, ανάμεσα στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες, καλύπτεται με μεγάλη ταχύτητα αλλά και με υψηλή ποιότητα, εκ μέρους των ελληνικών πανεπιστημίων».Η συγκεκριμένη διοργάνωση είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα μας καθώς ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, που ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια συμμετείχαν στη NAFSA. Αποτελούμενη από είκοσι εκπροσώπους από εννέα πανεπιστήμια και μέλη της Study in Greece, η ελληνική ακαδημαϊκή αντιπροσωπεία ήταν η μεγαλύτερη, που έχει ποτέ ταξιδέψει στις Η.Π.Α., γεγονός που αναδεικνύει την αυξημένη βαρύτητα της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών στο νευραλγικό τομέα της εκπαίδευσης.Τα πανεπιστήμια, εκπρόσωποι των οποίων βρέθηκαν στην έκθεση της Νέα Ορλεάνης, ήταν τα εξής:Τον συντονισμό και τη γενικότερη οργάνωση της δράσης είχε αναλάβει η εταιρεία των ελληνικών πανεπιστημίων Study in Greece.Τα μέλη τηςείχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με συναδέλφους τους από πανεπιστήμια διαφόρων χωρών με στόχο τη διερεύνηση ακαδημαϊκών συνεργασιών και ερευνητικών συνεργειών. Επίσης, ήρθαν σε επαφή με οργανισμούς και εταιρείες ενώ ενημερώθηκαν για τις νέες τάσεις και τους σύγχρονους τρόπους διαφήμισης, προβολής και προώθησης στον χώρο της διεθνούς εκπαίδευσης. Σημαντική ήταν ακόμη η επικοινωνία τους με συμβούλους διεθνοποίησης και recruitment agents από όλο τον κόσμο, έχοντας σαν σκοπό την αναβάθμιση του διεθνούς προφίλ των ελληνικών ιδρυμάτων, την προσέλκυση διεθνών φοιτητών και τη δημιουργία νέων προγραμμάτων σπουδών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη ζήτηση της παγκόσμιας αγοράς.Σημειώνεται, ότι ηαποτελεί, κάθε χρόνο, ένα πολυπολιτισμικό οικοσύστημα, ένα τόπο συνάντησης οργανισμών, φορέων και επαγγελματιών από όλο το φάσμα της διεθνούς εκπαίδευσης. Στην φετινή εκδήλωση παρευρέθηκαν περισσότερα από δέκα χιλιάδες άτομα από όλες τις γωνιές της υφηλίου, για να διαμορφώσουν το μωσαϊκό της διεθνούς εκπαιδευτικής κοινότητας, που στοχάζεται τις προκλήσεις και οραματίζεται το μέλλον της.Η δυναμική ελληνική παρουσία στη NAFSA 2024, ως μία από τις σημαντικότερες δράσεις διεθνοποίησης στην ιστορία της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, υποστηρίχθηκε ένθερμα από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για την προώθηση της διεθνοποίησης και την τόνωση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, και από την Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της κοινής δέσμευσης για περαιτέρω ενίσχυση των ακαδημαϊκών συνεργασιών και αύξηση των φοιτητικών ροών ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Η.Π.Α..Θεωρείται βέβαιο ότι η πρώτη σημαντική συμμετοχή ελληνικών ΑΕΙ στην αμερικανική έκθεση λειτούργησε ενισχυτικά προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης τόσο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, όσο και της θέσης της Ελλάδας στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη, ενισχύοντας την προσπάθεια που καταβάλλεται για να καταστεί η χώρα μας διεθνής κόμβος εκπαίδευσης. Όπως δε υπογράμμισε ο κ.Μιχαλακέλης, «πολύ σύντομα, η Ελλάδα, με τις συντονισμένες προσπάθειες της Study in Greece, των ελληνικών πανεπιστημίων και της ελληνικής Πολιτείας θα οδηγήσουν στο να καταστεί η χώρα μας ένας σημαντικός διεθνής κόμβος εκπαίδευσης».