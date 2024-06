Κύπρος: Αγοράζει 12 τεθωρακισμένα εξοπλισμένα με πυραύλους 5ης Γενιάς με κυπριακή υπογραφή

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία κατέστησε την αναγκαιότητα τέτοιων συστημάτων επιτακτική ώστε η Ευρώπη να μπορεί να στηριχτεί στις δικές της δυνάμεις για να στηρίξει χώρες που δυνατόν να βρεθούν στην κατάσταση που βρέθηκε η Ουκρανία.Το πρόγραμμα MARSEUS (Modular Architecture Solutions for EU States), συντόνισε τις προσπάθειες με ομάδες από διάφορες χώρες με βάση την χρήση των πυραύλων Akeron της MBDA.Στο επιτυχές εγχείρημα μετείχαν 13 ιδιωτικές εταιρείες. Από την Κύπρο οι εταιρείες Additiss και SignalGenerix, από το Βέλγιο (Royal Military Academy, John Cockerill Defense, FN Herstal and Xenics), τη Γαλλία (Novadem, Atos , Arquus και Delair) και τη Σουηδία (Saab Dynamics, BAE Hägglunds και Exensor). Ενεπλάκη επίσης ένας αριθμός εταιρειών που ανέλαβαν υπεργολαβίες για την κατασκευή συγκεκριμένων εξαρτημάτων. Στην όλη προσπάθεια συμμετείχαν ενεργά οι κυπριακές, γαλλικές, βελγικές, και σουηδικές ένοπλες δυνάμεις.Το έργο είναι βασισμένο στο πρόγραμμα EDIDP (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αμυντικής Βιομηχανικής Ανάπτυξης) Lynkeus που ανατέθηκε το 2020 από την Επιτροπή της ΕΕ σε κοινοπραξία που συντονίζεται από την γαλλική βιομηχανία MBDA, στόχος της οποίας ήταν να ορίσει μια αρχική επιχειρησιακή ιδέα για έναν αντιαρματικό – αντιαεροπορικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς 5ης γενιάς.Το EDIDP ήταν το πρώτο ταμείο της ΕΕ που αφορούσε τον αμυντικό τομέα. Πλέον έχει αντικατασταθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας European Defense Fund του οποίου ο προϋπολογισμός για την περίοδο 2021-2027 είναι €8 δισεκατομμύρια.Το Akeron MP είναι ένα αντιαρματικό (και όχι μόνο)ειδικά σχεδιασμένο για χρήση από μονάδες πεζικού. Ουσιαστικά αντικαθιστά τους πυραύλους Milan και HOT και θα μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε οχήματα, όσο και σε επιθετικά ελικόπτερα όπως τα γαλλικά Airbus που αγοράζει η Κύπρος από τη Γαλλία.Το βεληνεκές του πυραύλου, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι 5 χιλιόμετρα . Ζυγίζει 15 κιλά, το μήκος του κανίστρου είναι 1,3 m και η διάμετρος 140 mm. Η διπλή κεφαλή του μπορεί να καταστρέψει κάθε στόχο με πάχος 1000 mm. Προσφέρει λειτουργίες Fire & Forget και Man-On-The-Loop, δυνατότητα ημέρας και νύχτας και πυρομαχικά πολλαπλών χρήσεων με επιλογές κατά των αρμάτων,Σημειώνεται πως κατά την έκρηξη, η κεφαλή του Akeron MP μπορεί να εκτοξεύσει 1.500 θραύσματα βολφραμίου κατά προσωπικού εδάφους από ύψος 15 μέτρων.Σε αντίθεση με τους αμερικάνικους αντιαρματικούς πυραύλους Javelin,δίνουν τη δυνατότητα στον χειριστή να καθοδηγεί τον πύραυλο μέσω ενός καλωδίου οπτικών ινών. Αυτό κάνει την εταιρεία MBDA να ισχυρίζεται πως οι Akeron MP είναι οι μόνοι κατευθυνόμενοι πύραυλοι κατά της θωράκισης αρμάτων πέμπτης γενιάς. Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ένα παθητικό σύστημα υποδοχής που αποτελείται από μια κάμερα ημέρας και μια κάμερα υπερύθρων χωρίς ψύξη. Αυτός ο συνδυασμός καθιστά δυνατό το χτύπημα κινούμενων και σταθερών στόχων από απόσταση έως και 5 χιλιομέτρων. Τ(πυροδότησε και ξέχασε το) έχει ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ). Οι Akeron MP έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν να χτυπήσουν ψεύτικους στόχους και να συνεχίσουν να ακολουθούν τον στόχο έστω και αν βρίσκεται πίσω από φυσική ή τεχνητή κάλυψη. Το σύστημα καθοδήγησης πυραύλων κατά της θωράκισης πέμπτης γενιάς έχει επίσης τη δυνατότητα να κλειδώνει στον στόχο μετά την εκτόξευση (Lock-On After Launch – LOAL).Ένα από τα χαρακτηριστικά τωνγενιάς είναι ο έλεγχος πυραύλων κατά την πτήση. Οι Akeron MP χρησιμοποιούν μια επιλογή με την οποία εικόνα από τη κεφαλή του πυραύλου φτάνει στην οθόνη του χειριστή και οι εντολές ελέγχου πτήσης μεταδίδονται από την κονσόλα ελέγχου στο βλήμα. Μια άλλη επιλογή είναι μια αμφίδρομη σύνδεση δεδομένων μεΗ πέμπτη γενιά αντιαρματικών πυραυλικών συστημάτων όπως οι Akeron διαθέτουν κεφαλή ικανή να καταστρέψει όλα τα σύγχρονα άρματα μάχης, ανεξάρτητα από το επίπεδο τηςτους. Το βλήμα έχει την ικανότητα να αποφεύγει την παθητική και ενεργητική άμυνα του άρματος. Ένα από τα χαρακτηριστικά είναι ο κινητήρας των πυραύλων που δεν αφήνουν ίχνος καπνού ώστε να μην αποκαλύπτεται το σημείο εκτόξευσης μειώνοντας ταυτόχρονα την πιθανότητα εντοπισμού του βλήματος κατά την πτήση.