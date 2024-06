Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Στην κορυφή της κατάταξης ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων το 2024

Sponsored contentΗ στιγμή που οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες πρέπει να αποφασίσουν ποιο είναι το πανεπιστήμιο που θα τους προσφέρει ένα δυνατό πτυχίο με ειδικό βάρος στη διεθνή αγορά εργασίας, πλησιάζει. Όμως, πριν πάρουν μια τόσο δύσκολη απόφαση βρίσκονται μπροστά σε μια πληθώρα επιλογών και χρειάζεται να ζυγίσουν καλά πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, ιδιαιτερότητες και να συγκρίνουν ανάμεσα σε σχολές και προγράμματα σπουδών.Όπως είναι φυσικό κάτι τέτοιο απαιτεί ειδικές πληροφορίες που δεν είναι πάντα άμεσα διαθέσιμες και βέβαια χρόνο και μεγάλη υπομονή. Αυτός είναι και ο σκοπός των διαφόρων παγκόσμιων κατατάξεων των πανεπιστημίων, του πιο σύντομου και αξιόπιστου τρόπου για να σχηματίσουν οι ενδιαφερόμενοι/ες πλήρη εικόνα σχετικά με τα πανεπιστήμια της προτίμησής τους.

Από τις πιο έγκυρες, είναι η κατάταξη του Times Higher Education (THE) World University Rankings η οποία δίνει μία αντικειμενική και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της συνολικής ποιότητας της εκπαίδευσης των πανεπιστημίων. Στη συγκεκριμένη κατάταξη, κάθε χρόνο βλέπουμε να φιγουράρουν αρκετά ελληνικά ΑΕΙ και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το οποίο μάλιστα για το 2024 βρίσκεται στην κορυφή της λίστας ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων. Μαζί του στην πρώτη θέση, βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΕΚΠΑ.



Συγκεκριμένα, κατατάσσεται ανάμεσα στα κορυφαία 501-600 πανεπιστήμια στον κόσμο, δηλαδή στο 2% της παγκόσμιας κατάταξης και καταλαμβάνει τη θέση #155 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, με την αξιοπιστία που προσφέρουν αυτές οι τόσο σημαντικές διακρίσεις, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι η ιδανική επιλογή για τις νέες και τους νέους που στοχεύουν ψηλά, καθώς συνδυάζει το ακαδημαϊκό και ερευνητικό κύρος με τον διεθνή προσανατολισμό, τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και το πολυπολιτισμικό περιβάλλον.



Κοιτάζοντας πιο προσεκτικά τη λίστα με τις διακρίσεις, θα διαπιστώσουμε επιπλέον ότι η εντυπωσιακή θέση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας οφείλεται στην απόδοσή του στο πεδίο της Ποιότητας της Έρευνας και της Διεθνοποίησης, όπου έχει λάβει την υψηλότερη βαθμολογία από όλα τα κυπριακά πανεπιστήμια. Στα δύο αυτά πεδία, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αναγνωρίζεται επομένως ως το κορυφαίο πανεπιστήμιο στην Κύπρο.

Παράλληλα, έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε 5 διαφορετικούς τομείς, που σημαίνει ότι σύμφωνα με το Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2024 έρχεται πρώτο στον τομέα των Επιχειρήσεων και Οικονομικών, πρώτο στον τομέα της Εκπαίδευσης και πρώτο στον τομέα της Ψυχολογίας σε Κύπρο και Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την ηγετική του θέση. Σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς μοιράζεται την πρωτιά με άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Ελλάδας και Κύπρου, και συγκεκριμένα με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΕΚΠΑ, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.



Αξιοσημείωτη είναι και η επίδοση που σημειώνει στο Times Higher Education (THE) Young University Rankings για τα πανεπιστήμια που έχουν 50 ή λιγότερα χρόνια λειτουργίας, όπου καταλαμβάνει τη θέση #115 παγκοσμίως, από κοινού με το Πανεπιστήμιο της Τουλούζης.



Όμως γιατί είναι σημαντικό για ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα όπως το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας να βρίσκεται ψηλά στην κατάταξη;

Κατ’ αρχάς αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι κατατάξεις παρέχουν αντικειμενική και συγκριτική αξιολόγηση της ποιότητας και της απόδοσης των πανεπιστημίων, γιατί δίνουν πληροφορίες για την ποιότητα της διδασκαλίας, της έρευνας, της επίδρασης στην κοινωνία, τη διεθνή προοπτική και άλλους δείκτες απόδοσης. Εν ολίγοις, είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει σε φοιτητές, ερευνητές και εργοδότες να συγκρίνουν και να επιλέξουν τα πανεπιστήμια που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους. Παράλληλα, οι κατατάξεις προωθούν τον ανταγωνισμό μεταξύ των πανεπιστημίων, τα οποία συνεχώς προσπαθούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους με σκοπό να σκαρφαλώσουν στην κορυφή της λίστας, κάτι που προάγει την πρόοδο και την καινοτομία στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας.Το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, ως ένα από τα κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, προσφέρει περισσότερα από, προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου - δια ζώσης και εξ αποστάσεως. Διασφαλίζει την εναρμόνιση των προγραμμάτων του με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας και επιτυγχάνει την άμεση αναγνώριση των τίτλων σπουδών. Το θετικό αποτύπωμα που αφήνει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην αγορά εργασίας είναι και αυτό σημαντικό, με το 94% των αποφοίτων να βρίσκουν θέση εργασίας εντός 18 μηνών από την ολοκλήρωση των σπουδών τους.Όλα αυτά είναι ο λόγος που το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αυτή τη στιγμή έχει γίνει πόλος έλξης για περισσότερους από 6.000 Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες, ενώ από την αρχή της λειτουργίας του έχουν αποφοιτήσει πάνω από 26.000 νέοι/ες Έλληνες και Ελληνίδες, ενισχύοντας έτσι τους δεσμούς της Ελλάδας και της Κύπρου και σε διεπιστημονικό επίπεδο.Όλοι όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τη μεγάλη κοινότητα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, μπορούν να παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια του Ιουλίου ένανπου διοργανώνει το Γραφείο Ενημέρωσης και Εγγραφών Ελλάδας σε διάφορες πόλεις.Δείτεόλες τις σχετικές πληροφορίες.