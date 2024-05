ΤΑΙΠΕΔ: 8 υποψήφιοι για το λιμάνι του Λαυρίου

Κλείσιμο

Σε 8 ανήλθαν ταπου υπέβαλαν φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο τουγια την αξιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε., μέσω πώλησης πλειοψηφικού ποσοστού (τουλάχιστον 50% συν μία μετοχή) στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού, όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ Συγκεκριμένα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα εξής σχήματα (με αλφαβητική σειρά):-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.-ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.-Κοινοπραξία ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ JET PLAN SHIPPING Co LTD- ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-Κοινοπραξία GPH CRUISE PORT FINANCE LTD- PROMARINE S.A.-Κοινοπραξία OLYMPIC MARINE S.A.- MSC CRUISES S.A.-GULFTAINER COMPANY LTD-IOTC INVESTMENTS S.C.S.-ISRAEL SHIPYARDS INDUSTRIES LTD.