Βραβευμένη φροντίδα με ελληνική υπογραφή

Sponsored ContentΗ ΜΕΓΑ, η οποία αποτελεί συνώνυμο τόσο της ελληνικής καινοτομίας και της υψηλής ποιότητας των προϊόντων της, όσο και της συνεισφοράς της στη βιώσιμη ανάπτυξη, τιμήθηκε το πρόσφατο διάστημα με συνολικά πάνω από 20 διακρίσεις και βραβεία, από έγκριτους φορείς σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι οι διακρίσεις αφορούν όλες τις διαφορετικές πτυχές της δραστηριότητας της εταιρείας, αποδεικνύοντας τη μέγιστη υπευθυνότητα και Επιχειρηματική Ηθική, καθώς και την εξαιρετική συνοχή και τη συνεπή στρατηγική που τη χαρακτηρίζουν ως εταιρεία. Έτσι, οι διακρίσεις αφορούσαν όχι μόνο έναν τομέα, αλλά εκτείνονταν από την Καινοτομία, στην οποία η ΜΕΓΑ βάζει πάντα ελληνική υπογραφή, μέχρι την Άριστη Ποιότητα, την Επιχειρηματική Αριστεία, αλλά και την Αειφορία.Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η 100% ελληνική εταιρεία μόνο την τελευταία δεκαετία έχει τιμηθεί με πάνω από 135 διακρίσεις σε πολλούς σημαντικούς τομείς όπως Οικονομική Ανάπτυξη, Εξωστρέφεια, Εταιρική Υπευθυνότητα κλπ στην Ελλάδα και διεθνώς.Κάτωθι αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες από τις σημαντικότερες διακρίσεις που έχει λάβει η 100% ελληνική εταιρεία προσφάτως:Δύο νέα προϊόντα της ΜΕΓΑ, το εκπαιδευτικό κρεμοσάπουνο MEGA Hygiene KIDS και τα σερβιετάκια EveryDay Natura, βραβεύτηκαν με το βραβείο "Προϊόν της Χρονιάς 2024". Όπως απέδειξε μεγάλη ανεξάρτητη καταναλωτική έρευνα που διεξήχθη από τη Circana σε δείγμα 3.200 καταναλωτών στην Ελλάδα, τα συγκεκριμένα προϊόντα αναδείχθηκε ότι κρίνονται ιδιαίτερα καινοτόμα, ενώ παράλληλα ανταποκρίνονται σε σημαντικές ανάγκες και προσδοκίες των καταναλωτών, προσφέροντας ταυτόχρονα υψηλή ποιότητα και ασφάλεια.Με ειδική μέριμνα για τα παιδιά, η ΜΕΓΑ αφουγκράστηκε την ανάγκη εκμάθησης της σωστής πρακτικής πλυσίματος χεριών στα παιδιά, απαντώντας σε μια από τις πιο βασικές ανησυχίες όλων των γονιών.Η μοναδικότητα του Εκπαιδευτικού Κρεμοσάπουνου ΜΕΓΑ Hygiene KIDS έγκειται στην πρωτοποριακή σύνθεσή του, που αλλάζει χρώμα από μπλε σε άσπρο, όταν τα χέρια έχουν καθαρίσει, βοηθώντας τα παιδιά να εντάξουν σωστές πρακτικές υγιεινής στην καθημερινότητά τους από μικρή ηλικία, με διασκεδαστικό τρόπο.Μελετήθηκε ειδικά για τις ανάγκες του παιδικού δέρματος, εμπλουτισμένο με 90% συστατικά φυσικής προέλευσης, με γλυκερίνη και φυσικά εκχυλίσματα φρούτων. Προσφέρει απαλό καθαρισμό και αίσθηση ενυδάτωσης, ενώ έχει απίθανο άρωμα φρούτων, που τα παιδιά λατρεύουν. Δερματολογικά ελεγμένο, για σίγουρη και ασφαλή υγιεινή προστασία.Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που αναδύονται καθημερινά, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη σχεδιασμού προϊόντων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η EveryDay, αντιμετωπίζοντας κάθε νέα ανάγκη ως ευκαιρία για καινοτομία, παρακολουθεί στενά τις παγκόσμιες εξελίξεις και ενσωματώνει στον σχεδιασμό των προϊόντων της πρωτοποριακά, καινοτόμα χαρακτηριστικά.Τα σερβιετάκια EveryDay Natura με κάλυμμα από 100% οργανικό βαμβάκι, εξ ολοκλήρου σχεδιασμό από βιοδιασπώμενα υλικά (απορροφητικός πυρήνας από φυτικές ίνες, αδιάβροχο κάτω κάλυμμα με βάση το άμυλο καλαμποκιού) και 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες, αποτελούν μία ολοκληρωμένη πρόταση υγιεινής που εξασφαλίζει άριστη ισορροπία αποτελεσματικότητας και σεβασμού στο περιβάλλον. Ταυτόχρονα, δίνουν στον καταναλωτή τη δυνατότητα να απολαμβάνει όλα τα οφέλη ενός άριστου προϊόντος ακολουθώντας ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές, χωρίς κανέναν συμβιβασμό στην ποιότητα.Έτσι, συγκεντρώνουν όλη την αγνότητα της φύσης σε ένα σερβιετάκι, εξασφαλίζοντας παράλληλα αξεπέραστη αποτελεσματικότητα με τη σφραγίδα ποιότητας EveryDay, της Νο1 μάρκας γυναικείας υγιεινής στην Ελλάδα.Η ΜΕΓΑ τιμήθηκε δυο φορές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το κορυφαίο Ευρωπαϊκό Βραβείο Προϊοντικής Ασφάλειας. Η πρώτη βράβευση ήρθε το 2019 για τις βρεφικές πάνες Babylino Sensitive, οι οποίες είναι έως και σήμερα οι μόνες με βραβείο ασφάλειας προϊόντος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως ένα από τα πιο ασφαλή βρεφικά προϊόντα της Ευρώπης, έπειτα από αυστηρή αξιολόγηση από ειδική κριτική επιτροπή της ΕΕ. Η δεύτερη βράβευση ήρθε πρόσφατα (2023) για τα προϊόντα γυναίκειας υγιεινής EveryDay. Επενδύοντας εδώ και δεκαετίες σε άρτια καταρτισμένο προσωπικό, σε μηχανολογικό εξοπλισμό αιχμής, σε εξαιρετικά προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας, αλλά και σε καινοτόμο προϊοντικό σχεδιασμό, η ΜΕΓΑ έχει καταφέρει να δημιουργήσει μία ξεχωριστή πρόταση στη γυναικεία υγιεινή. Η πρόταση των προϊόντων “Sensitive” της 100% ελληνικής εταιρείας προκύπτει μετά από αυστηρή επιλογή υλικών με εξαιρετικά υψηλές ιδιότητες φιλικότητας προς το δέρμα, ενώ συνοδεύεται από πολύ αυστηρές πιστοποιήσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (πχ OEKOTEX Standard 100 Certification, Dermatest “Clinically tested with excellent results”, κλπ), προσφέροντας στον καταναλωτή αποδεδειγμένη φροντίδα εμπιστοσύνης. Οι κορυφαίες αυτές διακρίσεις αντανακλούν την ύψιστη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της εταιρείας να παράγει απόλυτα ασφαλή καινοτόμα προϊόντα, ενώ τοποθετούν την ελληνική εταιρεία στη θέση των εταιρειών που αποδεδειγμένα πλέον ξεχωρίζουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.Δείτε την Ευρωπαϊκή Βράβευση της ΜΕΓΑ στο ακόλουθο videoΠρόκειται για μια κορυφαία διάκριση, όπου η ΜΕΓΑ αναδείχθηκε μέσα από το ίδιο το ελληνικό επιχειρείν και συγκεκριμένα κατόπιν ψηφοφορίας μεταξύ 9.000 υψηλόβαθμων στελεχών των μεγαλύτερων επιχειρήσεων της ελληνικής αγοράς. Ο θεσμός, ο οποίος διοργανώθηκε φέτος για όγδοη χρονιά από την Direction Business Network, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.Από τις 95 εταιρείες που αναδείχθηκαν “True Leaders, μόνο 3 εταιρείες έχουν καταφέρει να κερδίζουν με συνέπεια κάθε χρόνο αυτή τη σημαντική διάκριση επί 13 συναπτά έτη, αποδεικνύοντας τη συνεχώς ανοδική πορεία της ΜΕΓΑ, καθώς και τη συνεπή στρατηγική της καθόλη την πορεία της. Για το 2022, μέσα από ένα σύνολο 80.000 επιχειρήσεων που εξετάστηκαν, βραβεύθηκαν ως "True Leaders" οι εταιρείες που ανταποκρίνονται ταυτόχρονα, στα εξής αντικειμενικά κριτήρια:- Συμπεριλαμβάνονται στις 500 πιο κερδοφόρες Εταιρείες ή στους 200 πιο κερδοφόρους Ομίλους για το 2022- Συγκαταλέγονται στις 500 Εταιρείες ή 150 Ομίλους με το μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού και έχουν αυξήσει το προσωπικό τους από το 2021 στο 2022- Έχουν υψηλό ICAP CRIF Credit Score- Βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις του Κλάδου τους με βάση τον Κύκλο ΕργασιώνH Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστo στοιχείο της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής στρατηγικής της ΜΕΓΑ. Οι παρακάτω πρόσφατες διακρίσεις έρχονται να επισφραγίσουν την απαρέγκλιτη προσήλωση της ελληνικής εταιρείας στη δημιουργία θετικού περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντικτύπου.Η διάκριση «CHANGE THE WORLD» μεταξύ άλλων που έχουν ξεχωρίσει και τιμήσει την εταιρεία, αντικατοπτρίζει τη συνεχή δέσμευση της ΜΕΓΑ προς την Αειφορία. Η ΜΕΓΑ λειτουργεί καθημερινά με σκοπό να δημιουργήσει ένα καλύτερο αύριο για την Κοινωνία και τους ανθρώπους της, τοποθετεί στο κέντρο της στρατηγικής της τη βιωσιμότητα, υλοποιώντας σημαντικές πρωτοβουλίες για τους πυλώνες ESG με εξειδικευμένα σχέδια δράσης με μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα.Βραβείο Silver στην κατηγορία Zero Waste. Η ΜΕΓΑ, αποδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωσή της στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση Zero Waste to Landfill σε επίπεδο “Platinum”, καθώς το 2022 πέτυχε ποσοστό 99,8% ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης στην μονάδα της. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι αποτελεί τη μόνη στον κλάδο της στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε με την πιστοποίηση Zero Waste to Landfill.Βραβείο Bronze στην κατηγορία Corporate Social Responsibility & Circular Economy για το πρόγραμμα “ΚΑΘΑΡΟ ΑΙΓΑΙΟ”, που υλοποιεί σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση ΕΝΑΛΕΙΑ και τα My Market.- Διάκριση της ΜΕΓΑ στα φετινά Retail Business Awards 2023, στην Κατηγορία SUPPLIERS’ CSR CAMPAIGN για το νέο περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Babytree «Φυτεύουμε ένα δέντρο για κάθε παιδί που γεννιέται».- Διάκριση της εταιρείας στα Supermarket Awards 2023 λαμβάνοντας ένα χρυσό βραβείο στην κατηγορία Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Περιβάλλον για το νέο περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Babytree – Φυτεύουμε ένα δέντρο για κάθε παιδί», και ένα ασημένιο βραβείο στην κατηγορία Κοινές Ενέργειες CSR για το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Δάσος = Ζωή».Με τις ανωτέρω διακρίσεις, η ΜΕΓΑ, ως ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της προσωπικής υγιεινής στη χώρα μας, επιβεβαιώνει τόσο την υπευθυνότητα με την οποία δημιουργεί ελληνικά καινοτόμα προϊόντα άριστης ποιότητας, όσο και τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει τα θέματα ESG. Με τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο της επιχειρηματικής της στρατηγικής, θα συνεχίσει να βελτιώνει τη θετική της επίδραση στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.