Η συναρπαστική ιστορία του ξενοδοχείου που πρωταγωνιστεί για 150 χρόνια στον ελληνικό κλάδο φιλοξενίας

«Θέα μαγευτική. Επίπλωσις πολυτελεστάτη. Τράπεζα πλουσία. Οίνοι εκλεκτότατοι. Υπηρεσία προθυμοτάτη» αναφέρει η 1η διαφημιστική καταχώριση του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία, του πρώτου πολυτελούς ξενοδοχείου της Αθήνας που ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του το 1874. Ήταν η εποχή που στην πρωτεύουσα του νεοσύστατου κράτους είχε αρχίσει να δημιουργείται ένα ισχυρό ρεύμα εύπορων ταξιδιωτών που έθεταν επιτακτικά το θέμα της υποδομής στη φιλοξενία. Έτσι, στο πιο εμβληματικό κτίριο της πλατείας Συντάγματος, στο Μέγαρο Δημητρίου, εγκαθίσταται μια ξενοδοχειακή μονάδα αξιώσεων από τον Σάββα Κέντρο.Αυτή είναι η αρχή της συναρπαστικής ιστορίας του «Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία, A Luxury Collection Hotel», που έμελλε να συμβάλλει στην εξέλιξη του ελληνικού κλάδου φιλοξενίας, να γράψει παράλληλα με την εξέλιξη της Αθήνας τη δική του ιστορία διαχρονικής κομψότητας, να γίνει τοπόσημο, να συνδεθεί με στιγμές-ορόσημα για την πολιτική και κοινωνική ζωή, και να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς της σύγχρονης Ελλάδας. Φέτος, το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, μέλος της Luxury Collection, γιορτάζει την επέτειο των 150 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας του με τον πιο λαμπερό τρόπο, προσκαλώντας φιλοξενούμενους και επισκέπτες σε μια σειρά από Always Grand εμπειρίες που συνδυάζουν την υψηλή αισθητική και την πολυτέλεια, με την αυθεντική ελληνική φιλοξενία.Τα εντυπωσιακά εγκαίνια των εορτασμών για τα «150 Χρόνια Μεγάλη Βρεταννία: Always Grand», έγιναν με την έκθεση «Ένα Ταξίδι στον Χρόνο: The Immersive Experience» που ξεκίνησε στις 11 Φεβρουαρίου και ολοκληρώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου, παρασύροντας 3.500 επισκέπτες σε μια γοητευτική περιήγηση στο χρόνο.Για τις ανάγκες της έκθεσης, η θρυλική αίθουσα Grand Ballroom της Μεγάλης Βρεταννίας, χάρη στην τεχνική τού projection mapping, μεταμορφώθηκε σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, μια χρονομηχανή που μετέφερε τους επισκέπτες σε άλλες εποχές, δημιουργώντας τους την αίσθηση ότι γίνονται μέρος της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας. Μια πολυδιάστατη εμπειρία που με τον συνδυασμό εικόνων ήχων και διηγήσεων, σπάνιων ντοκουμέντων και πρωτοσέλιδων εφημερίδων κατάφερε να ταξιδέψει τους παρευρισκόμενους σε ένα ταξίδι στον χρόνο, κατά τη διάρκεια του οποίου η αξιοθαύμαστη πορεία της Μεγάλης Βρεταννίας συμβαδίζει με σημαντικές στιγμές της ιστορικής εξέλιξης της χώρας.Το Design & Execution της έκθεσης ανέλαβε η YARD Athens σε Concept & Curation της Όλγας Μαυροειδή και τη στρατηγική Επικοινωνίας και Προβολής σχεδίασε η V+O Communication. Ήταν οπωσδήποτε μια ευφρόσυνη περιήγηση στον χρόνο, ταυτόχρονα όμως μέσα από αυτή μάθαμε πολλά καθώς έγινε φανερή η δυναμική συμβολή του ξενοδοχείου στην ανάπτυξη του κλάδου της φιλοξενίας στη χώρα.Η ιστορία, όπως είπαμε ξεκινά το 1874 με την ίδρυση της Μεγάλης Βρεταννίας από τον Σάββα Κέντρο, τον οποίο πολλοί τότε χαρακτήριζαν ως «περιπλανώμενο Ηπειρώτη» που δεν στέριωνε σε καμία δουλειά. Σε αυτή όμως έμελλε όχι μόνο να στεριώσει αλλά και να μεγαλουργήσει. Ως προς αυτό συνέβαλε τα μέγιστα, τέσσερα χρόνια αργότερα, και η από κοινού ανάληψη της επιχείρησης με τον Ευστάθιο Λάμψα, ο οποίος διέθετε νεωτερικό πνεύμα και λαμπρές σπουδές στη Γαλλία στον τομέα της εστίασης και της φιλοξενίας. Ήταν η στιγμή που η γαλλική λάμψη εμφυτεύτηκε στην καρδιά της Αθήνας. Η Μεγάλη Βρεταννία έγινε ακόμα πιο μεγάλη, απέκτησε νέα επιβλητικά φουαγιέ και χώρους επίσημων δείπνων. Η πολυτέλεια, οι διακοσμητικές λεπτομέρειες, η ποιότητα των γευμάτων και των οίνων ήταν πρωτοφανείς για την αθηναϊκή αστική ζωή, και το ξενοδοχείο απέκτησε κοσμοπολίτικο αέρα.Τα επόμενα χρόνια επρόκειτο να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη αίγλη στο ξενοδοχείο. Η υψηλού επιπέδου ευρωπαϊκή κουζίνα, τα περίφημα χορευτικά δείπνα (dîners-dansants), συνοδεία ζωντανής ορχήστρας, υπήρξαν θρυλικά, ενώ η συνεδρίαση της πρώτης Διεθνούς Ολυμπιακή Επιτροπής στις αίθουσες της Μεγάλης Βρετανίας ήταν ένα από τα μεγάλα γεγονότα που συνδέθηκαν με την ιστορία του ξενοδοχείου.Καθώς οι δεκαετίες κυλούσαν, και οι τουριστικές ροές των Δυτικοευρωπαίων προς την Νότια Μεσόγειο αυξάνονταν διαρκώς, ο γαμπρός του Ευστάθιου Λάμψια Θεόδωρος Πετρακόπουλος οραματίστηκε την επέκταση και αναζήτησε στήριξη για δημιουργία νέων εφάμιλλων μονάδων. Στράφηκε στον προσωπικό του φίλο, Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος εισήγαγε θεσμικές καινοτομίες για την ανάπτυξη του κλάδου. Τη δεκαετία του 1930 καθώς η Ελλάδα έγινε ένας ιδιαίτερα ελκυστικός προορισμός, η ναυαρχίδα της ελληνικής φιλοξενίας υπήρξε σημείο αναφοράς της κοσμικής ζωής. Οι πρωτοχρονιάτικες δεξιώσεις και οι αποκριάτικοι χοροί της Μεγάλης Βρεταννίας καθιερώθηκαν ως κορυφαία ετήσια γεγονότα ενώ παράλληλα, Αθηναίοι και ξένοι επισκέπτες συναθροίζονταν σε απογευματινά χορευτικά «τέϊα», πολιτικά γεύματα και συνεστιάσεις και ο περίφημος Χορός της Αμυγδαλιάς γέμιζε τις ανθοστόλιστες αίθουσες του ξενοδοχείου με την αφρόκρεμα της αθηναϊκής κοινωνίας.Στην αυγή της δεκαετίας του ‘50 το εμβληματικό ξενοδοχείο ανασυγκροτείται εσωτερικά και εγκαινιάζεται μια νέα πτέρυγα στην πρόσοψη της οδού Βουκουρεστίου. O τουρισμός γνωρίζει άνοδο, και ο αριθμός των επισκεπτών αυξάνεται ραγδαία. Τα πρώτα ελληνικά καλλιστεία διοργανώνονται σε αίθουσα του ξενοδοχείου, ενώ το 1959 εγκαινιάζεται επίσημα το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία της νέας εποχής. Ένα μεγαλοπρεπές συγκρότημα, εφάμιλλο των καλύτερων ξενοδοχείων πολυτελείας της Ευρώπης, με κοσμικές εκδηλώσεις διεθνούς ακτινοβολίας, επιδείξεις οίκων μόδας, χοροεσπερίδες και αφίξεις διασημοτήτων που διαμορφώνουν τον σύγχρονο χαρακτήρα του. Μερικά χρόνια αργότερα, η επιχείρηση αναλαμβάνει την διεύθυνση του Καζίνο Μοντ Παρνές, προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξή του.Το 1974 το θρυλικό GB Corner, προσωπικό δημιούργημα του Απόστολου Δοξιάδη, εξελίσσεται σε κορυφαίο στέκι πολιτικών, διανοούμενων και λογοτεχνών. Στον πέμπτο όροφο του ξενοδοχείου ο Κωνσταντίνος Καραμανλής σχηματίζει την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, εγκαινιάζοντας την εποχή της Μεταπολίτευσης στην Ελλάδα. Θα ακολουθήσει η εγκατάσταση ενός υπερσύγχρονου τηλεπικοινωνιακού κέντρου και η αναβάθμιση του εξοπλισμού. Συνέπεια αυτών ήταν μεταξύ άλλων η φιλοξενία των Ευρωπαίων ηγετών των χωρών-μελών της ΕΟΚ.Στον 21ο αιώνα η Μεγάλη Κυρία των Αθηνών ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, ανακαινίζεται ριζικά και παίρνει τη σημερινή της μορφή. Φέτος, το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία γιορτάζει τα 150 Always Grand χρόνια της, παραμένοντας ένα ιστορικό τοπόσημο της αθηναϊκής πρωτεύουσας, λαμπρό σύμβολο παράδοσης, διαχρονικής κομψότητας και φιλοξενίας. Βέβαια, από την πρώτη διαφημιστική καταχώριση πολλά έχουν αλλάξει. Όμως το ξενοδοχείο που εξακολουθεί να υπερηφανεύεται για «Θέα μαγευτική. Επίπλωσις πολυτελεστάτη. Τράπεζα πλουσία. Οίνοι εκλεκτότατοι. Υπηρεσία προθυμοτάτη» έγινε κάτι πολύ περισσότερο. Ένας «φάρος» αστικού πολιτισμού για τη νέα χιλιετία.