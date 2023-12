Τα νέα digital εργαλεία πληρωμών της τουριστικής βιομηχανίας

Sponsored Content

Τα τελευταία χρόνια οι πληρωμές με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες είναι η νέα πραγματικότητα που κυριαρχεί στην καθημερινότητά μας. Αναμφισβήτητα τα πλεονεκτήματα είναι πολλά αφού έχουμε ευκολία στις συναλλαγές μας, αμεσότητα, και ασφάλεια. Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης για τις ηλεκτρονικές πληρωμές έχουν δημιουργήσει και στις τουριστικές επιχειρήσεις την αναγκαιότητα για νέες επιλογές και δυνατότητες στις λύσεις πληρωμών με κάρτα, είτε αφορά το φυσικό τους σημείο είτε για συναλλαγές που πραγματοποιούνται online.



Η Worldline Greece, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες για την αποδοχή και εκκαθάριση πληρωμών με κάρτες στην Ελλάδα, προσφέρει σε κάθε επιχειρηματία τη δυνατότητα να δέχεται πληρωμές στο φυσικό του χώρο ή και online, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, με ασφάλεια, 24 ώρες το 24ωρο.



Πρόσφατα, η Worldline Greece συμμετείχε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην XENIA 2023 ως Official Partner της έκθεσης και του Digi Hotel, παρουσιάζοντας ό,τι νεότερο για λύσεις πληρωμών με κάρτα καθώς και τους τρόπους αξιοποίησής τους στους ξενοδόχους και τα στελέχη του χώρου.



Κατά τη διάρκεια της κορυφαίας εμπορικής συνάντησης για στελέχη του κλάδου του τουρισμού, στον χώρο του Digi Hotel Stage, εξειδικευμένοι εισηγητές συζήτησαν για τις δυνατότητες που προσφέρονται στον ξενοδόχο και τον επισκέπτη, ώστε να γίνει η ταξιδιωτική εμπειρία πιο αποδοτική, ευχάριστη και ασφαλής, χάρη στις ψηφιακές εξελίξεις.



Στη σύγχρονη πραγματικότητα, η διαδικασία των κρατήσεων, η προβολή της επιχείρησης, αλλά και η εξυπηρέτηση του πελάτη, είναι αυτά που καθορίζουν το νέο τοπίο που διαμορφώνεται. Όπως μάλιστα ανέφερε στο πάνελ με τίτλο "A Digital Day at Hotel Office: Reservations, Digital Payments, Marketing" ο Commercial Director της Worldline Greece, κ. Κωνσταντίνος Αλεξίου, «ξεκινώντας από την αναζήτηση και την κράτηση του ιδανικού καταλύματος, την πληρωμή και συνεχίζοντας με τη διαμονή αλλά και την αξιολόγηση, η συνολική εμπειρία είναι πλέον digital».



Η Worldline Greece προσφέρει επιλογές ηλεκτρονικών πληρωμών με ή χωρίς φυσική παρουσία στις ξενοδοχειακές και τουριστικές μονάδες κάθε μεγέθους, σε όποιο σημείο της χώρας και εάν βρίσκονται, στηρίζοντας τον επιχειρηματία του τουρισμού. Ανάμεσα σε αυτές τις λύσεις περιλαμβάνονται:

-POS στα Φυσικά καταστήματα: Οι πληρωμές γίνονται στον φυσικό χώρο- ή εν κινήσει, με τα νέας γενιάς τερματικά Android (ήδη η Worldline Greece διαθέτει 285.000 POS στην Ελληνική αγορά). Με αυτόν τον τρόπο, η εξυπηρέτηση των πελατών που επιθυμούν να κάνουν τις συναλλαγές τους με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες ή ψηφιακό πορτοφόλι γίνεται γρήγορα και με ασφάλεια.



-Smart POS app: Αξιοποιώντας την τεχνολογία NFC, ο επιχειρηματίας μπορεί να μετατρέψει οποιαδήποτε Android συσκευή σε τερματικό χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό (πάνω από 20.000 επιχειρήσεις έχουν επιλέξει τη λύση του Smart POS app). Υποστηρίζει όλες τις Visa και Mastercard κάρτες με τεχνολογία contactless, καθώς επίσης και όλα τα ψηφιακά πορτοφόλια, όπως και Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay & Garmin Pay. Οι συναλλαγές με τους πελάτες προστατεύονται σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα ασφαλείας.



-Online: Αφορούν ολοκληρωμένες λύσεις πληρωμών online με ή χωρίς e-shop (17.000 επιχειρήσεις αξιοποιούν ήδη τις e-Commerce λύσεις της Worldline Greece). Οι πελάτες μπορούν να πληρώνουν με κάρτα εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, 24 ώρες το 24ωρο.

-Υπηρεσία Άμεσης Μετατροπής Νομίσματος (DCC): Για κατόχους καρτών εκτός Eυρωζώνης, δίνεται η δυνατότητα να πληρώσουν στο νόμισμα της κάρτας τους (πάνω από 1 εκ. συναλλαγές επεξεργάστηκε η Worldline Greece το 2023).



Κλείσιμο

Παράλληλα, ο κ. Βασίλης Ντούμας, BPM & Business Intelligence Manager της Worldline Greece ανέφερε στο πάνελ με τίτλο "Digital Funnel: Customers journey from first click to Booking & Payment", ότι η Worldline Greece ως πρωτοπόρος στην ψηφιακή επανάσταση, παρέχει λύσεις για ασφαλείς πληρωμές και διαχείριση συναλλαγών σε όλη την αλυσίδα πληρωμών, καθιστώντας δυνατή τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.



Σε αυτή την κατεύθυνση άλλωστε εργάζεται στο σύνολό της η Worldline Greece, αφού η αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας μέσω της επέκτασης και της ενίσχυσης υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με επίκεντρο τον πελάτη, είναι η βάση της φιλοσοφίας της.



Σε όποιο κλάδο και αν ανήκει μια επιχείρηση, είναι ο έμπιστος συνεργάτης που θα βρει την πιο ταιριαστή λύση αποδοχής και εκκαθάρισης πληρωμών για την ανάπτυξή της. Πρόσφατα η Worldline Greece λάνσαρε το merchant-shop.gr με στόχο να μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε επαγγελματία να μπορεί να αποκτήσει τις λύσεις και τα προϊόντα ηλεκτρονικών πληρωμών από την άνεση του χώρου του, χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία για την απόκτησή τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει την τράπεζα που επιθυμεί να γίνεται η εκκαθάριση των συναλλαγών του.