Κοζάνη: Επέστρεψε στο δάσος νεαρή αρκούδα που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κοζάνη - Δείτε βίντεο

(👇🇬🇧) Η 🐻 Γλύκα ζει και πάλι ελεύθερη στο φυσικό περιβάλλον! Η νεαρή αρκούδα που τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα κοντά στη Νεάπολη Κοζάνης ανάρρωσε στο 👩‍🔬 Κτηνιατρείο Άγριων Ζώων του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και πριν από λίγες ημέρες επανεντάχθηκε στη φύση. Η Γλύκα μόλις άνοιξε η πόρτα από το κλουβί μεταφοράς της ξεχύθηκε και εξαφανίστηκε προς το δάσος. Στην επιχείρηση επανένταξης συμμετείχαν επίσης η Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς, η Δασική Υπηρεσία και η Αστυνομία. -- 🇬🇧 Glyka 🐻 has returned to the wild! The young bear that was injured in a road accident, after fully recovering at 👩‍🔬 ARCTUROS' Wildlife Clinic she was reintroduced a few days ago. As soon as the transfer crate gate opened, Glyka rushed and got lost in the forest. Music: Bensound.com/royalty-free-music License code: 8QFLGVTCPAX2VAQM