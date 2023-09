Αύριο οι κηδείες των δυο αδελφών της τραγωδίας στη Λιβύη - Η παράκληση της οικογένειας

Κλείσιμο

Αύριο το μεσημέρι στο κοιμητήριο της Βούλας θα πραγματοποιηθεί η ταφή τηςκαι του αδελφού τηςπου έχασαν την ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στην Λιβύη μαζί με τους τρεις ακόμα Έλληνες ένστολους, όλοι μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής ομάδας που είχε προορισμό της Ντέρνα.Την είδηση αποκάλυψε ο σύντροφος και μόλις λίγων ημερών σύζυγος της 32χρονης Άντζελας , Δημήτρης Πελεκάνος με μια ανάρτηση του στην προσωπική του σελίδα στο Facebook με το εξής μήνυμα:«Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε, αντί στεφάνων τα χρήματα να κατατεθούν υπέρ των πλημμυροπαθών στην πόλη Ντέρνα της Λιβύης.We would like to request instead of funeral flower wreaths, please donate to the flood victims of Derna, Libya.Τράπεζα/ Bank: Πειραιώς/ PiraeusSwift: PIRBGRAAIBAN: GR1901716040006604164145250Δικαιούχος/ Beneficiary: Antzela Moira Mandaliou».Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στην Βουλιαγμένη στις 3 το μεσημέρι.