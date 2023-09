ESOT Congress 2023: Στην Αθήνα το συνέδριο που αλλάζει τα δεδομένα στη δημόσια υγεία

Κλείσιμο

Ιωάννης Μπολέτης / Photo: Nikos Kokkas

Έφη Τσιότσιου / Photo: Ioanna Chatziandreou

Sponsored contentΈνα από τα κορυφαία επιστημονικά συνέδρια στον τομέα των μεταμοσχεύσεων και της δωρεάς οργάνων φιλοξενεί η Ελλάδα, γεγονός που για τέσσερις ημέρες φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο των παγκόσμιων εξελίξεων σχετικά με το κρίσιμο αυτό ζήτημα της δημόσιας υγείας.Τοθα πραγματοποιηθεί μεταξύ 17 και 20 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τη συμμετοχή επαγγελματιών υγείας από όλες τις εμπλεκόμενες ειδικότητες του τομέα. Πρόκειται για ένα από τα πιο πολυθεματικά συνέδρια με περισσότερους από 900 διακεκριμένους ομιλητές και πάνω από 200 διαφορετικές θεματικές. Έτσι εκτός από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, το συνέδριο θα παρακολουθήσουν ερευνητές, συντονιστές μεταμοσχεύσεων, επαγγελματίες υγείας, επιχειρήσεις βιοτεχνολογικού εξοπλισμού και φαρμακευτικές εταιρείες από όλο τον κόσμο. Θα βρείτε το πρόγραμμα εδώ. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να γίνει μια γόνιμη συζήτηση γύρω από τις εξελίξεις στις μεταμοσχεύσεις και να εξερευνηθούν οι τελευταίες τάσεις, καθώς το συνέδριο λειτουργεί ως κορυφαία πλατφόρμα για την έκθεση βέλτιστων πρακτικών και έρευνας. Οι συμμετέχοντες επιχειρούν να ενσωματώσουν τις καινοτομίες σε μια ολιστική φροντίδα για τον άνθρωπο και να διερευνήσουν πώς μπορούν να βοηθήσουν την κοινωνία να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις.Από αυτή την παγκόσμια επιστημονική συνάντηση δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το Ίδρυμα Ωνάση, το οποίο σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) και το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (Ω.Κ.Κ.) έχει αναλάβει μιαγια την ανοικοδόμηση του τομέα των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα. Το ESOT Congress αποτελεί μια καλή ευκαιρία για τη χώρα, καθώς ένας από τους βασικούς άξονες της Εθνικής Πρωτοβουλίας είναι η δικτύωση με κορυφαίους επιστήμονες και παράγοντες από όλο τον κόσμο οι οποίοι διαμορφώνουν τις εξελίξεις.Ο κ. Ιωάννης Μπολέτης, Πρόεδρος του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και συν-πρόεδρος του ESOT Congress 2023 αναφέρθηκε στη βαρύτητα του συνεδρίου και τις προσδοκίες για ενίσχυση του μεταμοσχευτικού προγράμματος:«Από την Κυριακή 17/9/2023 μέχρι και την Τετάρτη 20/9/2023 στο Μέγαρο Μουσικής θα γίνει το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Μεταμόσχευσης. Πρόκειται για μία από τις κορυφαίες επιστημονικές εκδηλώσεις διεθνώς και θα συγκεντρωθούν περισσότεροι από 3.000 επιστήμονες του χώρου της Μεταμόσχευσης από όλο τον κόσμο. Θα συζητηθούν οι νεότερες εξελίξεις και προοπτικές της μεταμόσχευσης καθώς και τρέχοντα θέματα. Μια καινοτομία του συνεδρίου περιλαμβάνει σειρά συζητήσεων που αφορούν στη σχέση γιατρού και ασθενούς και τη συμμετοχή του τελευταίου στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν στην υγεία τους. Γι αυτό και επίτιμος Πρόεδρος του συνεδρίου είναι εκπρόσωπος των μεταμοσχευμένων.Για τη χώρα μας, η οποία υστερεί στις μεταμοσχεύσεις λόγω μειωμένης δωρεάς οργάνων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, το ότι θα προβληθεί η μεταμόσχευση και η δωρεά. Αυτό θα βοηθήσει την εντατική προσπάθεια των τελευταίων ετών, της οποίας χειροπιαστό αποτέλεσμα είναι η αυξανόμενη την τελευταία 3ετία προσφορά οργάνων προς μεταμόσχευση. Εκτός της πολιτείας με όλους τους φορείς της, σημαντική είναι η συνεισφορά στη διαφαινόμενη επιτυχία και στις αισιόδοξές προοπτικές, η συνδρομή του Ιδρύματος Ωνάση, η οποία στηρίζει όλο το Ελληνικό Πρόγραμμα Μεταμοσχεύσεων οργανωτικά και υλικά. Η αναμενόμενη λειτουργία του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου σε συνεργασία με τις υπάρχουσες Μονάδες Μεταμόσχευσης, είναι άλλη μια προσφορά του Ιδρύματος που οπωσδήποτε θα ενισχύσει τις δυνατότητες και την ποιότητα του μεταμοσχευτικού προγράμματος της χώρας».Το Ίδρυμα Ωνάση, προσηλωμένο στο όραμα για μια νέα εποχή στη δημόσια υγεία, αποτελεί στρατηγικό υποστηρικτή του συνεδρίου και εκτός από το περίπτερο που διατηρεί σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, προσφέρει μια υποτροφία στον τομέα των μεταμοσχεύσεων με τίτλο: «Digital Transformation in Transplantation Best Abstract Award» η οποία θα απονεμηθεί σε έναν επιστήμονα με ερευνητικό έργο και θα επιλεγεί από επιστημονική επιτροπή.Η προσπάθεια να αλλάξουν τα δεδομένα της δημόσιας υγείας είναι συνεχής και το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο αντιλαμβάνεται την επείγουσα ανάγκη με την οποία έρχεται αντιμέτωπη η ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μεταμοσχεύσεις, έναν τομέα που χρήζει άμεσης ανάπτυξης. Από αυτή την αναγκαιότητα γεννήθηκε και το όραμα του(ΩΕΜΕΚ) που αναμένεται να εγκαινιαστεί το φθινόπωρο του 2024 μεταβάλλοντας οριστικά το τοπίο της υγείας στην Ελλάδα.Η Έφη Τσιότσιου, Εκτελεστική Διευθύντρια και Διευθύντρια Παιδείας του Ιδρύματος Ωνάση αναφέρθηκε στην μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για να αλλάξει ο χάρτης, τόσο της δωρεάς οργάνων όσο και των μεταμοσχεύσεων:«Το Ίδρυμα Ωνάση έχει αναλάβει μία Εθνική Πρωτοβουλία για την ανοικοδόμηση του τομέα της Δωρεάς και Μεταμόσχευσης Οργάνων στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η κατασκευή του ΩΕΜΕΚ. Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα υλοποιεί εδώ και 4 περίπου χρόνια ένα ολιστικό Στρατηγικό Σχέδιο, με παράλληλες δράσεις που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του πολύ σημαντικού αυτού τομέα της δημόσιας Υγείας.Η συμμετοχή μας, λοιπόν, στο ESOT Congress 2023, στο μεγαλύτερο και πιο εμβληματικό συνέδριο για τις μεταμοσχεύσεις και τη δωρεά οργάνων παγκοσμίως, που πραγματοποιείται φέτος στην Ελλάδα και την τοποθετεί στο επίκεντρο των παγκόσμιων εξελίξεων στις Μεταμοσχεύσεις, θα έλεγε κανείς πως αποτελεί έναν αναγκαίο κρίκο στην αλυσίδα ζωής που δημιουργούμε. Η παρουσία μας συνοδεύεται και από ένα βραβείο στον τομέα των μεταμοσχεύσεων και της ψηφιακής Υγείας με τίτλο: “Digital Transformation in Transplantation Best Abstract Award”, το οποίο θα δοθεί σε έναν επιστήμονα με ερευνητικό έργο που θα επιλέξει η επιστημονική επιτροπή».