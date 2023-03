Οι καινοτομίες που δημιουργούν απολαυστικά προϊόντα διατροφής

Κλείσιμο

Sponsored ContentΑπό το 1952 που ο Αριστείδης Δασκαλόπουλος ίδρυσε την ΔΕΛΤΑ, μία οικογενειακή επιχείρηση με 20 υπαλλήλους και 10 αυτοκίνητα που μοίραζαν γάλα και γιαούρτι, πέρασαν πολλά χρόνια. Στη διάρκεια αυτών οι καινοτομίες διαδέχτηκαν η μία την άλλη. Τα παγωτά ξυλάκια, το παγωτό Φλορεάλ, τα μικρά γαλακτοπωλεία που έγιναν οι «ΔΕΛΤΑ της γειτονιάς», το γάλα με κακάο milko, και έπειτα οι συσκευασίες Fresh Box και η εφαρμογή για πρώτη φορά στην Ελλάδα της ομογενοποίησης, έκαναν επανάσταση στις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων. Έτσι, φτάσαμε στο σήμερα όπου η ΔΕΛΤΑ συγκαταλέγεται ανάμεσα στις εταιρείες- πρότυπα που έλαβαν το βραβείο «Beyond Innovation Award», στο πλαίσιο της εκδήλωσης του The Economist «Technology and Innovation in 2023 and Beyond: Designing, inventing, changing», ως αναγνώριση των αποδεδειγμένα υψηλών επιδόσεών της στον τομέα της καινοτομίας.Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση που έρχεται να επιβραβεύσει τη μακρά παράδοση της ΔΕΛΤΑ στην υπεύθυνη καινοτομία, η οποία διέπει το σύνολο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας με τα σημαντικά επιτεύγματα και τις πρωτιές που έχει πετύχει στο πεδίο αυτό. Ανάμεσά τους, εκτός από τα προηγούμενα, συγκαταλέγονται το γάλα χωρίς λακτόζη, το πρώτο γάλα για μικρά παιδιά, η πρώτη επαγγελματική σειρά γαλάτων για αφρόγαλα, τα πρώτα γιαούρτια ενηλίκων με φρούτα, τα πρώτα βρεφικά γιαούρτια με έγκριση ΕΟΦ που άλλαξαν τα δεδομένα στη βρεφική διατροφή, το κρεμώδες στραγγιστό με την πατενταρισμένη τεχνική της διπλοστράγγισης, η πρώτη συσκευασμένη φέτα σε άλμη, οι πρώτοι χυμοί ψυγείου, και ο πρώτος φρεσκοστυμμένος χυμός πορτοκαλιού.Επενδύοντας σταθερά σε τεχνολογίες αιχμής, η εταιρεία έχει στον πυρήνα της το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), με υψηλά καταρτισμένο επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονες εγκαταστάσεις. Έτσι, πίσω από κάθε νέο προϊόν κρύβεται έρευνα και μελέτη, από την επιστημονική ομάδα τροφίμων που δεν σταματά να μελετάει τις ανάγκες των Ελλήνων καταναλωτών, να σχεδιάζει και να υλοποιεί νέες, καινοτόμες ιδέες.Όραμα της ΔΕΛΤΑ είναι να αναδείξει τη δύναμη της καλής διατροφής στη ζωή μας, φροντίζοντας ταυτόχρονα να δώσει λύσεις σε σύγχρονες προκλήσεις, να βελτιώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, να συμβάλλει ενεργά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, και να ενισχύσει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενή τομέα μέσω του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ.Στο πλαίσιο αυτό, επενδύει σε μια ολοκληρωμένη, υπεύθυνη και προσανατολισμένη στο μέλλον στρατηγική. Μέσα από τη δημιουργία μιας ευρείας γκάμας προσιτών αλλά και απολαυστικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, η εταιρεία μπαίνει στη νέα εποχή της με όχημα την καινοτομία και στόχο να γίνει η σωστή διατροφή δικαίωμα όλων.Άλλωστε, εδώ και 70 χρόνια προσφέρει προϊόντα που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες και ταυτόχρονα προάγουν διεθνώς την ελληνική μεσογειακή διατροφή με μια ευρεία γκάμα προϊόντων, η οποία περιλαμβάνει γάλα, γιαούρτι, χυμούς, παγωμένο τσάι, φυτικά και τυροκομικά προϊόντα. Οι άνθρωποι της ΔΕΛΤΑ, είναι καθημερινά στα καταστήματα, στα σούπερ μάρκετ, αλλά και στους φούρνους, τα μπακάλικα και τις «ΔΕΛΤΑ της γειτονιάς». Απ’ άκρη σ’ άκρη, σε όλη την Ελλάδα νοιάζονται και φροντίζουν να προσφέρουν φρέσκα προϊόντα, με κάθε καιρό, χειμώνα-καλοκαίρι.