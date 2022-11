Δρ. Βασίλης Γρηγορίου: 650 θέσεις εργασίας θα δημιουργήσει η Advent στην Δυτική Μακεδονία

Κλείσιμο

Στις προοπτικές που διανοίγονται με τη χρησιμοποίηση του υδρογόνου ως ένα καύσιμο, που θα συντελέσει στην ενεργειακή επάρκεια αναφέρθηκε ο Δρ. Βασίλης Γρηγορίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Advent Technologies Holdings Inc. (NASDAQ: ADN), στην παρέμβασή του στο συνέδριο του «Athens Investment Forum» με θέμα: «Βιώσιμη ανάπτυξη και ψηφιακός μετασχηματισμός: Οι «σταθερές» της ελληνικής οικονομίας στον διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη».Το Συνέδριο διοργανώθηκε για 5η συνεχόμενη χρονιά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και τη Vertical Solutions S.A. Το φετινό, 5ο κατά σειρά, Συνέδριο επικεντρώθηκε στα νέα δεδομένα που προκύπτουν λόγω της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης, του πολέμου στην Ουκρανία και των ευρύτερων αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στο γεωπολιτικό τοπίο. Παράλληλα, έμφαση δόθηκε στη βιώσιμη ανάπτυξη και στον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον.Στην ενότητα αυτή συμμετείχαν επίσης οι Κώστας Σκρέκας, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ, Μιχάλης Βερροιόπουλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, Ιωάννης Καρύδας, Διευθύνων Σύµβουλος, Επιχειρησιακή Μονάδα Ανανεώσιµων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, COPELOUZOS GROUP, Βίκτωρας Παπακωνσταντίνου, Διευθύνων Σύµβουλος, MORE, Δημήτρης Νεκτάριος, Partner, Financial Advisory, DELOITTE.Ο κ. Γρηγορίου συμμετείχε στην ενότητα: «Ενεργειακή αυτάρκεια και ασφάλεια στον διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη - Προκλήσεις» Ενεργειακή κρίση: ευκαιρία ή απειλή για την ευρωπαϊκή ενεργειακή µετάβαση; Ο δρόµος για την επίτευξη ασφαλούς ενεργειακής επάρκειας. Εκσυγχρονισµός των υφιστάµενων ενεργειακών επενδύσεων. Στην ομιλία του τόνισε ότι «το υδρογόνο μπορεί να συνεισφέρει αισθητά στην επίτευξη ενεργειακής ανεξαρτησίας και μείωσης εκπομπών του άνθρακα. Παράλληλα, η νέα αυτή βιομηχανία θα δημιουργήσει πάρα πολλές θέσεις εργασίας που δεν υπήρχαν προηγουμένως και είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός πολύ καλύτερου κόσμου για τις επόμενες γενιές, οπότε είναι μία ιστορική ευκαιρία για όλους. Τόσο η Ευρώπη, όσο και οι ΗΠΑ κινούνται δυναμικά με στόχο την ταχεία ανάπτυξη της βιομηχανίας του υδρογόνου, η οποία νομίζω θα αναπτυχθεί πολύ γρηγορότερα από το αναμενόμενο».Το Green HiPo της Advent, επεσήμανε είναι ένα Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος της αλυσίδας αξίας «Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου» με περιοχή υλοποίησης τη Δυτική Μακεδονία, εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2022 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με χρηματοδότηση που δύναται να αγγίζει τα 782,1 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος εξαετίας, το Green HiPo είναι ένα πολύ μεγάλο project Ευρωπαϊκού επιπέδου. Κατά τη γνώμη μου, η εταιρεία μας «κέρδισε» το συγκεκριμένο project λόγω της τεράστιας δυναμικής του R&D που διαθέτει και λόγω της δυνατότητάς μας να συμβάλλουμε στην γρήγορη αύξηση της παραγωγικής ικανότητας των χωρών μελών της Ευρώπης, η οποία είναι πολύ μικρή αυτή τη στιγμή. Για να παραχθεί το πράσινο υδρογόνο, είναι απαραίτητη η παραγωγή μονάδων ηλεκτρόλυσης. Η παγκόσμια συζήτηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα έχει αυξηθεί σημαντικά και όπως βλέπουμε, τόσο η Ευρώπη όσο και οι ΗΠΑ δείχνουν με έμπρακτο τρόπο ότι θέλουν να είναι μέρος αυτής της νέας βιομηχανίας.Στην Advent, θέλουμε να δημιουργήσουμε 650 νέες θέσεις εργασίας τα επόμενα 6 χρόνια στην Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Κοζάνης, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Η απολιγνητοποίηση της περιοχής προφανώς έχει ένα πολύ μεγάλο ρόλο να παίξει σε αυτό. Και από την άλλη, στην Ευρώπη αν δείτε τα νούμερα των στόχων που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τεράστια. Μιλάμε για 400GW μέχρι το 2030. Οπότε πιστεύω ότι αυτό το έργο είναι μόνο η αρχή.Στη συνέχεια ο κ. Γρηγορίου επεσήμανε ότι «η κύρια δραστηριότητα της Advent είναι οι κυψελίδες καυσίμου και σε λίγο καιρό η εταιρεία θα αρχίσει να δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής μονάδων ηλεκτρόλυσης. Κατά τη γνώμη μου, το πράσινο υδρογόνο έρχεται να συμπληρώσει αυτό που λείπει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όχι μόνο με τη μορφή παραγωγής ενέργειας αλλά και με αυτή της παραγωγής πράσινων καυσίμων και πράσινων πρώτων υλών (π.χ. για τη χημική βιομηχανία).Η Advent ξεκίνησε σαν start up όταν ήμουν καθηγητής στην Πάτρα. Πλέον δεν αποτελεί start up, αλλά εταιρεία παγκοσμίου επιπέδου με περισσότερους από 200 υπαλλήλους που εξειδικεύονται στον τομέα του υδρογόνου. Η ομάδα της Advent φέρει χρόνια ερευνητικής αριστείας και επιχειρηματικής εμπειρογνωμοσύνης. Μετά την εισαγωγή μας στο NASDAQ, καταφέραμε να εντάξουμε πολλές νέες και διαφορετικές δεξιότητες στο δυναμικό μας (μέσα από την πρόσληψη ενός συνδυασμού έμπειρων επιστημόνων υψηλού επιπέδου και επιχειρηματικών ειδημόνων από όλο τον κόσμο) και να αυξήσουμε σημαντικά την παγκόσμια παρουσία μας, με γραφεία και εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ, την Ελλάδα, τη Δανία, τη Γερμανία και τις Φιλιππίνες.Στις Φιλιππίνες, η Advent έχει εγκαταστήσει περίπου 500 μονάδες κυψελίδων καυσίμου, οι οποίες κατά κύριο λόγω χρησιμοποιούνται ως εφεδρική πηγή ενέργειας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Αναφέρομαι σε αυτό γιατί στην Advent προσπαθούμε να καταφέρουμε κάτι παρόμοιο και στην Ελλάδα. Γενικά, σε τοποθεσίες εκτός δικτύου οπού υπάρχει η ανάγκη και η επιθυμία για πράσινη ενέργεια, οι κυψελίδες καυσίμου είναι η κατάλληλή λύση και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός - είναι και θέμα πολιτικής, καθώς οι γεννήτριες ντίζελ φτάνουν στο τέλος τους. Αυτό είναι μία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρώπης και γενικά της Δύσης. Οπότε, μοιραία θα πάμε σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι κυψελίδες καυσίμου θα παίξουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Η τιμή των κυψελίδων καυσίμου μπορεί να είναι σήμερα υψηλή αλλά είμαι βέβαιος ότι στο κοντινό μέλλον θα μειωθεί σημαντικά, όπως έγινε και με το υδρογόνο.Οι μπαταρίες είναι πολύ βαριές και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην πίεση, ενώ το περιθώριο για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο είναι περιορισμένο. Το υδρογόνο έχει τα χαρακτηριστικά του αερίου, έστω και στη μορφή της μεθανόλης, που είναι καύσιμο που πρέπει να το μεταφέρεις. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι απαραίτητοι οι οδηγοί για τη μεταφορά του, ενώ θα υπάρχουν μονάδες, αντλίες και άλλα πράγματα που πάντα θα χρειάζονται εργατικό δυναμικό μεγάλης κλίμακας για να λειτουργήσουν. Με λίγα λόγια, η βιομηχανία του υδρογόνου θα δημιουργήσει πάρα πολλές νέες θέσεις εργασίας, που πιστεύω είναι και το ζητούμενο σε μία κοινωνία. Στο ταξίδι προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, το υδρογόνο πρέπει να θεωρείται ο προορισμός. Το φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή μπορεί να κυριαρχεί και θα συνεχίσει να κυριαρχεί για κάποια χρόνια, αλλά η ώρα του υδρογόνου πλησιάζει και ο λόγος είναι απλός. Τα ορυκτά καύσιμα είναι βρώμικα, το φυσικό αέριο είναι λιγότερο βρώμικο, ενώ το υδρογόνο είναι καθαρό, οπότε θεωρώ ότι είναι η μόνη λύση που βασίζεται στην κοινή λογική».