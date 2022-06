Φιλανθρωπική εκδήλωση στο ACS Athens για την ενίσχυση του παιδιού

Κλείσιμο





Η καλλιτέχνιδα Βίβιαν Ζώταλη και η οργάνωση Πρώτα το Παιδί διοργανώνουν φιλανθρωπική εικαστική έκθεση, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 από τις 18:30 έως τις 22.30, στο Theater Lobby του ACS Athens.Τα 39 μοναδικά έργα ζωγραφικής της έκθεσης ”For [we are all] Children” δείχνουν να είναι μια σύμπραξη ενηλίκων και παιδιών. Η Βίβιαν χρησιμοποιεί μικτή τεχνική, καθιστώντας μας θεατές ενός συμβολικού παιχνιδιού μεταξύ κάρβουνου και ακουαρέλας. Η στιβαρότητα του κάρβουνου εμφανίζεται ως το πλαίσιο που δημιουργούν οι ενήλικοι για τα παιδιά, στην ασφάλεια, στη φροντίδα και στην παροχή εφοδίων, για να έχουν τη δυνατότητα να σταθούν μόνα τους, να αυτονομηθούν και να στραφούν χωρίς φόβο προς το μέλλον τους. Εκτός πλαισίων μας ενθουσιάζει η παρουσία της ακουαρέλας. Είναι σαν να ζωγράφιζε μαζί με την εικαστικό ένα παιδί, ελεύθερο με χαρά, να πετάει χρώματα, να τα σκορπίζει να ταρακουνάει το χαρτί για να πάνε παντού, να μπλεχτούν και να παίξουν.Δεν είναι τυχαίο που η έκθεση αυτή της Βίβιαν Ζώταλη, έχει φιλανθρωπικό σκοπό. Η ίδια, βρίσκοντας έμπνευση μέσω της συνέργειας, εκφράζεται καλύτερα όταν καλεί σε δράση τον θεατή, όπως γίνεται με την έκθεση ”For [we are all] Children” στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις δράσεις υποστήριξης και ενδυνάμωσης ευάλωτων παιδιών του Πρώτα το Παιδί. Απόφοιτος και η ίδια του ACS, επιστρέφει στο σχολείο που δημιούργησε αναμνήσεις ως παιδί, απελευθερώνοντας με την καλλιτεχνική της έκφραση και, καλώντας και εμάς να πράξουμε το ίδιο, το παιδί που κρύβουμε μέσα μας.Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη. Η πώληση των έργων αποσκοπεί στην ενίσχυση των οικογενειών που υποστηρίζει το Πρώτα το Παιδί.