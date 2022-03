ΚΙΝΑΛ: Σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής αναλαμβάνει ο καθηγητής Σωτήρης Σέρμπος

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,, αναλαμβάνει σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής.Ο Σωτήρης Σέρμπος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1976. Αριστούχος υπότροφος του Κολλεγίου «Ανατόλια»,με έμφαση στις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (BA) και στο London School of Economics and Political Science (MSc). Αριστούχος υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του στο Ε.Κ.Π.Α.,. Είναι συγγραφέας του βιβλίου: «Τουρκία και Ε.Ε.: Ο Ρόλος της Εσωτερικής Πολιτικής και του Διεθνούς Παράγοντα».Έχει εργαστεί ως επιστημονικός διευθυντής σχεδιασμού πολιτικής, ειδικός σύμβουλος, στα Υπουργεία Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Μακεδονίας – Θράκης. Επιπλέον εμπειρία σε ζητήματα διαπραγματεύσεων και ανάπτυξηςΈχει διδάξει Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική στοστο American College of Thessaloniki.