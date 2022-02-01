Εκλογές ΕΣΗΕΑ: Πρωτιά για τους «Ενωμένους Δημοσιογράφους» - Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα
Ποιοι εκλέγονται στο Διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών
Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, ανακοίνωσε σήμερα η εφορευτική επιτροπή.
Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα τέσσερις έδρες συγκεντρώνει ο συνδυασμός «Ενωμένοι Δημοσιογράφοι».
Άνοδο και μία επιπλέον έδρα κερδίζει η «Συσπείρωση Δημοσιογράφων-Δούρειος Τύπος» καταλαμβάνοντας τρεις έδρες.
Δύο έδρες για τη «Νέα ΕΣΗΕΑ» και από μία έδρα για τη «Δημοσιογραφική Συνεργασία και την «Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων».
Συγκεκριμένα για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται:
Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
-ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
-ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΡΙΑ)
-ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
-ΚΑΠΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
-ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ)
-ΨΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
Συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ»
-ΒΟΤΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-ΚΟΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
-ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»
-ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δείτε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ
Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών της 27ης,28ης, 29ης, 30ης και 31ης Ιανουαρίου 2022 για τo Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.
Ψήφισαν: 2.636
Έγκυρα: 2.554
Άκυρα: 46
Λευκά: 36
Εκλογικό μέτρο: 232
Έλαβαν:
Ι. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
Ψήφους: 960 Έδρες: 4
ΙI. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
Ψήφους: 576 Έδρες: 3
ΙIΙ. Συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ»
Ψήφους: 360 Έδρες: 2
ΙV. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Ψήφους: 259 Έδρες: 1
V. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»
Ψήφους: 157 Έδρες: 1
VI. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ»
Ψήφους: 145 Έδρες: 0
VII. Συνδυασμός «ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
Ψήφους: 97 Έδρες: 0
Δείτε τη σταυροδοσία των υποψηφίων μελών για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. της ΕΣΗΕΑ
Ι. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 713 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΡΙΑ) 442 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
3 ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 325 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
4 ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) 240 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
5 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 206 ΑΝΑΠΛ.
6 ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 154 ΑΝΑΠΛ.
7 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 145 ΑΝΑΠΛ.
8 ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 133 ΑΝΑΠΛ.
9 ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 127 ΑΝΑΠΛ.
10 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 124 ΑΝΑΠΛ.
11 ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ 106
12 ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 102
13 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΑ) 98
14 ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 98
15 ΦΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 95
16 ΛΑΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 88
17 ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80
18 ΤΣΙΒΓΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 78
19 ΤΣΑΚΙΤΖΙΑΝ ΚΡΙΚΟΡ 77
20 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 73
21 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 72
22 ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 71
23 ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 61
24 ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 59
25 ΑΞΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 57
26 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 56
27 ΑΝΤΩΝΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 56
28 ΡΑΛΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ) 54
29 ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 53
30 ΜΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 53
31 ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΣΙΣΣΥ) 51
32 ΓΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 50
33 ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 41
34 ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΛΙΛΗ) 41
35 ΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40
36 ΚΑΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 40
37 ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 40
38 ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ 39
39 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 39
40 ΦΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 39
41 ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 38
42 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 37
43 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 37
44 ΓΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34
45 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 34
46 ΣΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33
47 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33
48 ΧΑΤΖΗ ΑΛΙΚΗ 33
49 ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) 32
50 ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΑΝΝΑ 31
51 ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30
52 ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 29
53 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29
54 ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 29
55 ΞΥΔΑ ΕΛΕΝΗ (ΡΟΜΙΝΑ) 28
56 ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26
57 ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΡΗΣ 26
58 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26
59 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26
60 ΣΦΑΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 26
61 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26
62 ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 25
63 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 25
64 ΓΚΑΒΕΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 23
65 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23
66 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23
67 ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 23
68 ΓΡΑΦΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ 22
69 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 22
70 ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ (ΜΑΡΤΖΥ) 22
71 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ) 21
72 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
73 ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19
74 ΚΩΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ – ΝΙΚΗ 19
75 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 19
76 ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19
77 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 18
78 ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) 18
79 ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18
80 ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 17
81 ΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 17
82 ΗΛΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 16
83 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13
84 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 12
85 ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12
86 ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11
87 ΜΠΡΙΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10
88 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10
89 ΛΑΪΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 9
90 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ – ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (ΤΙΝΑ) 8
91 ΡΕΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8
92 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 ΠΕΝΤΑΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 282 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 156
3 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 147
ΙΙ. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΚΑΠΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 329 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ) 248 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
3 ΨΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 132 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
4 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ) 113 ΑΝΑΠΛ.
5 ΓΙΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 107 ΑΝΑΠΛ.
6 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ (ΝΑΤΑΛΙ) 98 ΑΝΑΠΛ.
7 ΑΡΓΕΙΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ 97 ΑΝΑΠΛ.
8 ΚΟΨΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 97 ΑΝΑΠΛ.
9 ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 96 ΑΝΑΠΛ.
10 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 95 ΑΝΑΠΛ.
11 ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 92 ΑΝΑΠΛ.
12 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 87 ΑΝΑΠΛ.
13 ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 83 ΑΝΑΠΛ.
14 ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 82 ΑΝΑΠΛ.
15 ΚΟΝΤΑΞΗ ΜΑΡΙΑ 80 ΑΝΑΠΛ.
16 ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 79 ΑΝΑΠΛ.
17 ΧΑΡΤΟΥΛΑΡΗ ΜΙΚΕΛΑ 78 ΑΝΑΠΛ.
18 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 77 ΑΝΑΠΛ.
19 ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 70 ΑΝΑΠΛ.
20 ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 66
21 ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 65
22 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ 62
23 ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 62
24 ΣΧΙΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) 59
25 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 56
26 ΚΡΗΜΝΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΛΥ) 55
27 ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 55
28 ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 54
29 ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 54
30 ΛΑΜΠΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) 53
31 ΚΟΥΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 52
32 ΠΑΓΙΩΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 51
33 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) 46
34 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 45
35 ΝΤΑΡΖΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΑ 45
36 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 43
37 ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 42
38 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 41
39 ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 41
40 ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40
41 ΣΒΕΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40
42 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36
43 ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 36
44 ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35
45 ΖΗΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 35
46 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 35
47 ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) 35
48 ΜΠΑΣΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 34
49 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 32
50 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) 32
51 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 32
52 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 31
53 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 31
54 ΛΥΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΑΣΗΣ) 30
55 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 28
56 ΤΣΙΜΙΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 26
57 ΚΟΚΟΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 25
58 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 25
59 ΤΑΤΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 25
60 ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 25
61 ΚΑΛΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) 24
62 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 24
63 ΔΕΜΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 23
64 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19
65 ΚΟΥΝΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 18
66 ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΗ) 18
67 ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 18
68 ΧΑΤΖΗΤΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) 18
69 ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17
70 ΚΑΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16
71 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (ΑΡΓΥΡΗΣ) 16
72 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 16
73 ΚΑΛΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 15
74 ΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 14
75 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 13
76 ΤΖΑΚΩΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 13
77 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 11
78 ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 11
79 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΤΑ) 6
80 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 5
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 ΤΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 212 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΚΛΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 124
ΙΙΙ. Συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΒΟΤΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 229 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΚΟΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 157 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
3 ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 132 ΑΝΑΠΛ.
4 ΓΎΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΡΟΝΗΣ 87 ΑΝΑΠΛ.
5 ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 59
6 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 52
7 ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 51
8 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΤΑΝΙΑ) 50
9 ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) 42
10 ΤΕΖΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 38
11 ΚΟΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 36
12 ΤΣΟΥΡΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) 36
13 ΒΕΪΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) 34
14 ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ (ΔΩΡΗΣ) 34
15 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 33
16 ΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 33
17 ΓΑΛΑΜΑΝΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 31
18 ΤΡΑΚΟΥ ΤΡΙΑΔΑ (ΑΝΤΑ) 30
19 ΜΠΑΛΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) 29
20 ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) 28
21 ΚΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) 27
22 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 27
23 ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΣΩΤΉΡΗΣ 26
24 ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) 26
25 ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 25
26 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 23
27 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 23
28 ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23
29 ΔΕΜΕΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22
30 ΝΙΚΟΛΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21
31 ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ 20
32 ΣΟΥΧΑΪΕΜΠ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) 19
33 ΖΟΥΓΡΑ ΑΓΓΕΛΑ (ΑΝΤΖΕΛΑ) 17
34 ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 16
35 ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) 16
36 ΜΠΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 16
37 ΡΙΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) 16
38 ΤΣΑΛΑ ΣΟΦΙΑ 16
39 ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 15
40 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΊΑ (ΤΖΙΝΑ) 14
41 ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14
42 ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 14
43 ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14
44 ΔΑΦΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 13
45 ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΗΤΣΗ) 13
46 ΑΓΓΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 12
47 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12
48 ΜΠΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 12
49 ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12
50 ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 12
51 ΒΡΥΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 11
52 ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) 11
53 ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11
54 ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) 10
55 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 10
56 ΠΑΦΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10
57 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 10
58 ΤΟΝΤΟΡ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 10
59 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 9
60 ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9
61 ΛΑΓΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 9
62 ΠΑΣΑΜΙΧΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ 9
63 ΠΕΤΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 9
64 ΤΖΙΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9
65 ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8
66 ΜΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8
67 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΑΣΠΑ) 8
68 ΤΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8
69 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΘΩΜΑΣ 8
70 ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7
71 ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 7
72 ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7
73 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6
74 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 6
75 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΚΙΑ) 6
76 ΠΙΚΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 6
77 ΠΛΟΣΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 6
78 ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 5
79 ΑΡΜΑΟΥ ΡΑΜΠΕΛΛΑ 4
80 ΚΟΚΙΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ 4
81 ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΈΛΙΟΣ) 4
82 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) 3
83 ΖΙΟΒΑΣ ΦΩΤΗΣ 3
84 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 3
85 ΠΑΣΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 3
86 ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΑΓΓΕΛΗΣ) 2
87 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΒΕΝΗ) 2
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 ΡΟΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 85 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΙV. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 111 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΖΥΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 104 ΑΝΑΠΛ.
3 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 84 ΑΝΑΠΛ.
4 ΡΑΜΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 53
5 ΜΠΟΛΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) 51
6 ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 49
7 ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 44
8 ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ 41
9 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 38
10 ΜΟΥΣΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 38
11 ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36
12 ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ 32
13 ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 31
14 ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 30
15 ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ 29
16 ΜΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ 29
17 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27
18 ΛΕΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 27
19 ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 25
20 ΠΗΓΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ 25
21 ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 24
22 ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 24
23 ΦΟΡΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 24
24 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 23
25 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 23
26 ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 23
27 ΡΟΒΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 23
28 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 23
29 ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 22
30 ΤΣΙΒΟΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) 22
31 ΤΣΟΥΡΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 21
32 ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 20
33 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 19
34 ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΠΑΝΤΙΑ 19
35 ΜΕΖΙΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 19
36 ΣΕΓΚΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) 19
37 ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) 19
38 ΣΚΙΝΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 19
39 ΝΙΕΡΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 18
40 ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 17
41 ΚΟΡΙΔΗ ΦΩΦΗ 17
42 ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 17
43 ΠΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 16
44 ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 15
45 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 14
46 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 14
47 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) 13
48 ΜΥΤΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 12
49 ΒΕΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΝΤΑΝΗ) 11
50 ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 10
51 ΜΟΣΧΟΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 10
52 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7
53 ΓΕΩΡΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 6
V. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 125 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 90 ΑΝΑΠΛ.
3 ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 57
4 ΣΤΑΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 38
5 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) 35
6 ΔΙΑΝΑ ΑΝΝΑ 30
7 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 26
8 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 26
9 ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25
10 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 23
11 ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 21
12 ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17
13 ΑΓΓΟΥΡΗ ΤΖΙΝΑ (ΓΕΩΡΓΙΑ) 14
14 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 14
15 ΚΟΜΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14
16 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14
17 ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 13
18 ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 11
19 ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 10
20 ΛΟΥΜΠΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9
21 ΠΟΛΥΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 9
22 ΚΟΧΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8
23 ΜΗΧΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ) 8
24 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7
25 ΜΠΙΛΙΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 6
26 ΚΑΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 5
27 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) 5
28 ΔΑΒΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 4
29 ΤΥΛΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4
30 ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΑΡΗΣ) 2
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 56
VI. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 103
2 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ (ΜΑΤΙΝΑ) 99
3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) 64
4 ΛΙΤΣΗΣ ΜΩΥΣΗΣ 50
5 ΤΖΙΑΝΤΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΜΑΡΙΑ 49
6 ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 47
7 ΕΛΑΦΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 44
8 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 43
9 ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΝΑΣΟΣ 41
10 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ 36
11 ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΝΑ 29
12 ΤΣΩΛΗ ΜΑΡΙΑ 25
13 ΒΩΒΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20
14 ΠΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
15 ΔΗΜΑΡΤΙΚΑ ΛΕΜΟΝΙΑ (ΕΛΙΝΑ) 19
16 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 15
17 ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 15
18 ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14
19 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΑΚΗΣ) 12
20 ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9
21 ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗΣ 9
22 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 8
VII. Συνδυασμός «ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΝΑ) 75
2 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 41
3 ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 27
4 ΝΙΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 23
5 ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22
6 ΣΧΙΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 22
7 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 20
8 ΖΑΧΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ) 17
9 ΚΑΛΛΙΔΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 17
10 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 16
11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΛΙΝΤΑ) 15
12 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ 15
13 ΤΕΝΤΗ ΑΝΝΑ 15
14 ΚΟΝΤΟΛΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ 14
15 ΜΟΣΙΑΛΟΣ – ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14
16 ΚΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 13
17 ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13
18 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 13
19 ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 13
20 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 12
21 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 12
22 ΒΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 10
23 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 10
24 ΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ 10
25 ΣΥΡΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10
26 ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 9
27 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 8
28 ΞΕΝΙΚΑΚΗ – ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 8
29 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8
30 ΚΟΛΟΜΒΑΤΣΟΣ ΑΡΗΣ 7
31 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 6
32 ΣΒΩΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 5
33 ΚΑΝΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 4
34 ΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 4
35 ΠΟΥΛΟΥΤΣΗΣ-ΝΤΟΡΤΕΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 4
36 ΓΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3
37 ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΜΑΝΟΣ 3
38 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0
Ειδήσεις σήμερα:
Θύελλα οργής για τη Γούπι Γκόλντμπεργκ που υποστήριξε ότι το Ολοκαύτωμα «δεν είχε σχέση με τη φυλή»
Πρέπει να επεκτείνουμε την υποχρεώτικοτητα του εμβολίου για ένα ηπιότερο πέμπτο κύμα, λέει ο Καπραβέλος
Η Space X εκτόξευσε και δεύτερο ιταλικό δορυφόρο παρατήρησης της Γης
Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα τέσσερις έδρες συγκεντρώνει ο συνδυασμός «Ενωμένοι Δημοσιογράφοι».
Άνοδο και μία επιπλέον έδρα κερδίζει η «Συσπείρωση Δημοσιογράφων-Δούρειος Τύπος» καταλαμβάνοντας τρεις έδρες.
Δύο έδρες για τη «Νέα ΕΣΗΕΑ» και από μία έδρα για τη «Δημοσιογραφική Συνεργασία και την «Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων».
Συγκεκριμένα για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται:
Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
-ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
-ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΡΙΑ)
-ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
-ΚΑΠΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
-ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ)
-ΨΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
Συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ»
-ΒΟΤΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-ΚΟΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
-ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»
-ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δείτε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ
Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών της 27ης,28ης, 29ης, 30ης και 31ης Ιανουαρίου 2022 για τo Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.
Ψήφισαν: 2.636
Έγκυρα: 2.554
Άκυρα: 46
Λευκά: 36
Εκλογικό μέτρο: 232
Έλαβαν:
Ι. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
Ψήφους: 960 Έδρες: 4
ΙI. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
Ψήφους: 576 Έδρες: 3
ΙIΙ. Συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ»
Ψήφους: 360 Έδρες: 2
ΙV. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Ψήφους: 259 Έδρες: 1
V. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»
Ψήφους: 157 Έδρες: 1
VI. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ»
Ψήφους: 145 Έδρες: 0
VII. Συνδυασμός «ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
Ψήφους: 97 Έδρες: 0
Δείτε τη σταυροδοσία των υποψηφίων μελών για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. της ΕΣΗΕΑ
Ι. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 713 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΡΙΑ) 442 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
3 ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 325 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
4 ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) 240 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
5 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 206 ΑΝΑΠΛ.
6 ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 154 ΑΝΑΠΛ.
7 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 145 ΑΝΑΠΛ.
8 ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 133 ΑΝΑΠΛ.
9 ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 127 ΑΝΑΠΛ.
10 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 124 ΑΝΑΠΛ.
11 ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ 106
12 ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 102
13 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΑ) 98
14 ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 98
15 ΦΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 95
16 ΛΑΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 88
17 ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80
18 ΤΣΙΒΓΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 78
19 ΤΣΑΚΙΤΖΙΑΝ ΚΡΙΚΟΡ 77
20 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 73
21 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 72
22 ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 71
23 ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 61
24 ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 59
25 ΑΞΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 57
26 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 56
27 ΑΝΤΩΝΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 56
28 ΡΑΛΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ) 54
29 ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 53
30 ΜΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 53
31 ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΣΙΣΣΥ) 51
32 ΓΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 50
33 ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 41
34 ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΛΙΛΗ) 41
35 ΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40
36 ΚΑΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 40
37 ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 40
38 ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ 39
39 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 39
40 ΦΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 39
41 ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 38
42 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 37
43 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 37
44 ΓΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34
45 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 34
46 ΣΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33
47 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33
48 ΧΑΤΖΗ ΑΛΙΚΗ 33
49 ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) 32
50 ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΑΝΝΑ 31
51 ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30
52 ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 29
53 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29
54 ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 29
55 ΞΥΔΑ ΕΛΕΝΗ (ΡΟΜΙΝΑ) 28
56 ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26
57 ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΡΗΣ 26
58 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26
59 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26
60 ΣΦΑΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 26
61 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26
62 ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 25
63 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 25
64 ΓΚΑΒΕΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 23
65 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23
66 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23
67 ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 23
68 ΓΡΑΦΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ 22
69 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 22
70 ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ (ΜΑΡΤΖΥ) 22
71 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ) 21
72 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
73 ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19
74 ΚΩΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ – ΝΙΚΗ 19
75 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 19
76 ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19
77 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 18
78 ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) 18
79 ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18
80 ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 17
81 ΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 17
82 ΗΛΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 16
83 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13
84 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 12
85 ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12
86 ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11
87 ΜΠΡΙΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10
88 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10
89 ΛΑΪΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 9
90 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ – ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (ΤΙΝΑ) 8
91 ΡΕΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8
92 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 ΠΕΝΤΑΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 282 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 156
3 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 147
ΙΙ. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΚΑΠΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 329 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ) 248 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
3 ΨΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 132 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
4 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ) 113 ΑΝΑΠΛ.
5 ΓΙΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 107 ΑΝΑΠΛ.
6 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ (ΝΑΤΑΛΙ) 98 ΑΝΑΠΛ.
7 ΑΡΓΕΙΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ 97 ΑΝΑΠΛ.
8 ΚΟΨΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 97 ΑΝΑΠΛ.
9 ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 96 ΑΝΑΠΛ.
10 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 95 ΑΝΑΠΛ.
11 ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 92 ΑΝΑΠΛ.
12 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 87 ΑΝΑΠΛ.
13 ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 83 ΑΝΑΠΛ.
14 ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 82 ΑΝΑΠΛ.
15 ΚΟΝΤΑΞΗ ΜΑΡΙΑ 80 ΑΝΑΠΛ.
16 ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 79 ΑΝΑΠΛ.
17 ΧΑΡΤΟΥΛΑΡΗ ΜΙΚΕΛΑ 78 ΑΝΑΠΛ.
18 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 77 ΑΝΑΠΛ.
19 ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 70 ΑΝΑΠΛ.
20 ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 66
21 ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 65
22 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ 62
23 ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 62
24 ΣΧΙΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) 59
25 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 56
26 ΚΡΗΜΝΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΛΥ) 55
27 ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 55
28 ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 54
29 ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 54
30 ΛΑΜΠΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) 53
31 ΚΟΥΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 52
32 ΠΑΓΙΩΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 51
33 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) 46
34 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 45
35 ΝΤΑΡΖΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΑ 45
36 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 43
37 ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 42
38 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 41
39 ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 41
40 ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40
41 ΣΒΕΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40
42 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36
43 ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 36
44 ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35
45 ΖΗΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 35
46 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 35
47 ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) 35
48 ΜΠΑΣΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 34
49 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 32
50 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) 32
51 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 32
52 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 31
53 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 31
54 ΛΥΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΑΣΗΣ) 30
55 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 28
56 ΤΣΙΜΙΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 26
57 ΚΟΚΟΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 25
58 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 25
59 ΤΑΤΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 25
60 ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 25
61 ΚΑΛΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) 24
62 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 24
63 ΔΕΜΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 23
64 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19
65 ΚΟΥΝΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 18
66 ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΗ) 18
67 ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 18
68 ΧΑΤΖΗΤΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) 18
69 ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17
70 ΚΑΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16
71 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (ΑΡΓΥΡΗΣ) 16
72 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 16
73 ΚΑΛΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 15
74 ΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 14
75 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 13
76 ΤΖΑΚΩΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 13
77 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 11
78 ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 11
79 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΤΑ) 6
80 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 5
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 ΤΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 212 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΚΛΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 124
ΙΙΙ. Συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΒΟΤΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 229 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΚΟΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 157 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
3 ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 132 ΑΝΑΠΛ.
4 ΓΎΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΡΟΝΗΣ 87 ΑΝΑΠΛ.
5 ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 59
6 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 52
7 ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 51
8 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΤΑΝΙΑ) 50
9 ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) 42
10 ΤΕΖΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 38
11 ΚΟΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 36
12 ΤΣΟΥΡΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) 36
13 ΒΕΪΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) 34
14 ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ (ΔΩΡΗΣ) 34
15 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 33
16 ΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 33
17 ΓΑΛΑΜΑΝΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 31
18 ΤΡΑΚΟΥ ΤΡΙΑΔΑ (ΑΝΤΑ) 30
19 ΜΠΑΛΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) 29
20 ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) 28
21 ΚΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) 27
22 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 27
23 ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΣΩΤΉΡΗΣ 26
24 ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) 26
25 ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 25
26 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 23
27 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 23
28 ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23
29 ΔΕΜΕΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22
30 ΝΙΚΟΛΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21
31 ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ 20
32 ΣΟΥΧΑΪΕΜΠ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) 19
33 ΖΟΥΓΡΑ ΑΓΓΕΛΑ (ΑΝΤΖΕΛΑ) 17
34 ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 16
35 ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) 16
36 ΜΠΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 16
37 ΡΙΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) 16
38 ΤΣΑΛΑ ΣΟΦΙΑ 16
39 ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 15
40 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΊΑ (ΤΖΙΝΑ) 14
41 ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14
42 ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 14
43 ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14
44 ΔΑΦΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 13
45 ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΗΤΣΗ) 13
46 ΑΓΓΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 12
47 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12
48 ΜΠΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 12
49 ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12
50 ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 12
51 ΒΡΥΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 11
52 ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) 11
53 ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11
54 ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) 10
55 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 10
56 ΠΑΦΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10
57 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 10
58 ΤΟΝΤΟΡ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 10
59 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 9
60 ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9
61 ΛΑΓΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 9
62 ΠΑΣΑΜΙΧΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ 9
63 ΠΕΤΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 9
64 ΤΖΙΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9
65 ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8
66 ΜΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8
67 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΑΣΠΑ) 8
68 ΤΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8
69 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΘΩΜΑΣ 8
70 ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7
71 ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 7
72 ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7
73 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6
74 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 6
75 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΚΙΑ) 6
76 ΠΙΚΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 6
77 ΠΛΟΣΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 6
78 ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 5
79 ΑΡΜΑΟΥ ΡΑΜΠΕΛΛΑ 4
80 ΚΟΚΙΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ 4
81 ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΈΛΙΟΣ) 4
82 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) 3
83 ΖΙΟΒΑΣ ΦΩΤΗΣ 3
84 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 3
85 ΠΑΣΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 3
86 ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΑΓΓΕΛΗΣ) 2
87 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΒΕΝΗ) 2
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 ΡΟΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 85 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΙV. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 111 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΖΥΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 104 ΑΝΑΠΛ.
3 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 84 ΑΝΑΠΛ.
4 ΡΑΜΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 53
5 ΜΠΟΛΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) 51
6 ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 49
7 ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 44
8 ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ 41
9 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 38
10 ΜΟΥΣΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 38
11 ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36
12 ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ 32
13 ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 31
14 ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 30
15 ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ 29
16 ΜΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ 29
17 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27
18 ΛΕΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 27
19 ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 25
20 ΠΗΓΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ 25
21 ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 24
22 ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 24
23 ΦΟΡΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 24
24 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 23
25 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 23
26 ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 23
27 ΡΟΒΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 23
28 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 23
29 ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 22
30 ΤΣΙΒΟΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) 22
31 ΤΣΟΥΡΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 21
32 ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 20
33 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 19
34 ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΠΑΝΤΙΑ 19
35 ΜΕΖΙΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 19
36 ΣΕΓΚΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) 19
37 ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) 19
38 ΣΚΙΝΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 19
39 ΝΙΕΡΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 18
40 ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 17
41 ΚΟΡΙΔΗ ΦΩΦΗ 17
42 ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 17
43 ΠΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 16
44 ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 15
45 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 14
46 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 14
47 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) 13
48 ΜΥΤΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 12
49 ΒΕΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΝΤΑΝΗ) 11
50 ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 10
51 ΜΟΣΧΟΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 10
52 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7
53 ΓΕΩΡΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 6
V. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 125 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 90 ΑΝΑΠΛ.
3 ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 57
4 ΣΤΑΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 38
5 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) 35
6 ΔΙΑΝΑ ΑΝΝΑ 30
7 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 26
8 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 26
9 ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25
10 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 23
11 ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 21
12 ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17
13 ΑΓΓΟΥΡΗ ΤΖΙΝΑ (ΓΕΩΡΓΙΑ) 14
14 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 14
15 ΚΟΜΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14
16 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14
17 ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 13
18 ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 11
19 ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 10
20 ΛΟΥΜΠΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9
21 ΠΟΛΥΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 9
22 ΚΟΧΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8
23 ΜΗΧΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ) 8
24 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7
25 ΜΠΙΛΙΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 6
26 ΚΑΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 5
27 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) 5
28 ΔΑΒΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 4
29 ΤΥΛΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4
30 ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΑΡΗΣ) 2
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 56
VI. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 103
2 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ (ΜΑΤΙΝΑ) 99
3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) 64
4 ΛΙΤΣΗΣ ΜΩΥΣΗΣ 50
5 ΤΖΙΑΝΤΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΜΑΡΙΑ 49
6 ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 47
7 ΕΛΑΦΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 44
8 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 43
9 ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΝΑΣΟΣ 41
10 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ 36
11 ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΝΑ 29
12 ΤΣΩΛΗ ΜΑΡΙΑ 25
13 ΒΩΒΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20
14 ΠΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
15 ΔΗΜΑΡΤΙΚΑ ΛΕΜΟΝΙΑ (ΕΛΙΝΑ) 19
16 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 15
17 ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 15
18 ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14
19 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΑΚΗΣ) 12
20 ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9
21 ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗΣ 9
22 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 8
VII. Συνδυασμός «ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΝΑ) 75
2 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 41
3 ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 27
4 ΝΙΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 23
5 ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22
6 ΣΧΙΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 22
7 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 20
8 ΖΑΧΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ) 17
9 ΚΑΛΛΙΔΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 17
10 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 16
11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΛΙΝΤΑ) 15
12 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ 15
13 ΤΕΝΤΗ ΑΝΝΑ 15
14 ΚΟΝΤΟΛΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ 14
15 ΜΟΣΙΑΛΟΣ – ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14
16 ΚΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 13
17 ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13
18 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 13
19 ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 13
20 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 12
21 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 12
22 ΒΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 10
23 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 10
24 ΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ 10
25 ΣΥΡΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10
26 ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 9
27 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 8
28 ΞΕΝΙΚΑΚΗ – ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 8
29 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8
30 ΚΟΛΟΜΒΑΤΣΟΣ ΑΡΗΣ 7
31 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 6
32 ΣΒΩΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 5
33 ΚΑΝΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 4
34 ΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 4
35 ΠΟΥΛΟΥΤΣΗΣ-ΝΤΟΡΤΕΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 4
36 ΓΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3
37 ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΜΑΝΟΣ 3
38 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0
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