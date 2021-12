Και όμως, ο καφές ανακυκλώνεται!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Καθώς η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα και η ανάγκη της μείωσης των επιπτώσεών της προτεραιότητα, η διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές αποτελεί κοινό στόχο. Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσει να αναπτύσσεται η κοινωνία μας και να εξασφαλίζεται η επάρκεια φυσικών πόρων. Στην πράξη, η κυκλική οικονομία υποδηλώνει τη μείωση των αποβλήτων στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο. Σήμερα οι εταιρείες επιλέγουν να παρέχουν καινοτόμες υπηρεσίες με στόχο τη θετική επίδραση των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον αλλά και στην κοινωνία.Για την αλυσίδα εστίασης everest μια από τις βασικές αρχές της είναι να χρησιμοποιεί το μέγεθος και την τεχνογνωσία της ώστε να συνεισφέρει στο κοινό καλό. Για το λόγο αυτό, έχει θέσει ως σημαντική προτεραιότητα τη διαρκή επένδυση στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι κάθε τόνος υπολείμματος καφέ που απορρίπτεται στο περιβάλλον απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα 340 κυβικά μέτρα μεθάνιο, που είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που συντελούν στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Τα everest προκειμένου να δώσουν μια «δεύτερη ζωή» στον καφέ ένωσαν τις δυνάμεις τους με την Polygreen, ηγετική εταιρία στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, στο πρωτοποριακό πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας Just Go Zero Coffee, που περιλαμβάνει την πλήρη ανακύκλωση και αξιοποίηση των υπολειμμάτων του καφέ.Ετσι, μέσα από μία κυκλική διαδικασία τα υπολείμματα αποκτούν ξανά ζωή χωρίς να καταλήγουν σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής. Μετά τη συλλογή τους από τα καταστήματα everest, τα υπολείμματα μεταφέρονται στις μονάδες επεξεργασίας της Polygreen στα Μέγαρα Αττικής, όπου κομποστοποιούνται και μετατρέπονται σε βελτιωτικό για το έδαφος, το οποίο προσφέρεται σε παραγωγούς της περιοχής. Παράλληλα, ένα μέρος της ποσότητας μετατρέπεται σε πρώτη ύλη, από την οποία παράγονται χρηστικά αντικείμενα για τα καταστήματα everest από την εταιρία Phee.Το πρόγραμμα εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του πρώτου «κινήματος» κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα «Just Go Zerο», που ανακοίνωσε πρόσφατα η Polygreen, το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί καινοτόμες λύσεις ανακύκλωσης αρχικά με τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινότητες.Πέραν όμως του μηδενισμού των αποβλήτων του καφέ, στόχος του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις του κλάδου να εντάξουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στη λειτουργία τους. Σε αυτό το πλαίσιο, τα everest αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να δημιουργήσουν ένα δίκτυο κυκλικής οικονομίας σε συνεργασία με την Polygreen με στόχο τη σταδιακή ένταξη σε αυτό όλο και περισσότερων σημείων εστίασης σε όλη την Ελλάδα.Η περιβαλλοντική υπευθυνότητα της αλυσίδας των everest και η δέσμευση για διαρκή βελτίωση στους τομείς της συσκευασίας, της ανακύκλωσης και της γενικότερης περιβαλλοντικής διαχείρισης αποδεικνύεται έμπρακτα με μια σειρά από πρωτοβουλίες για το περιβάλλον.Τα everest είναι ενεργό μέλος της «Συμμαχίας για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων» και είναι συμβεβλημένα με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», μέσω του οποίου συνεισφέρουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων ανακύκλωσης. Παράλληλα, συμμετέχουν στο πρωτοποριακό πρόγραμμα ανακύκλωσηςπου υλοποιούν η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ, το οποίο προσφέρει στους πολίτες όλων των Δήμων της Αττικής τη δυνατότητα να κερδίσουν διάφορες εκπτώσεις και προσφορές ανακυκλώνοντας.Ακόμη, παρακολουθούν και εξορθολογίζουν διαρκώς την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού στα καταστήματά τους, υλοποιώντας στοχευμένες παρεμβάσεις όπως η χρήση λαμπτήρων led, αλλά και η συνεπής συντήρηση όλου του εξοπλισμού ώστε να αποφεύγονται απώλειες.Αναζητώντας διαρκώς νέα, πιο φιλικά στο περιβάλλον υλικά, το 2019 τα everest ήταν η πρώτη αλυσίδα εστίασης στην Ελλάδα η οποία κατάργησε το πλαστικό καλαμάκι, αντικαθιστώντας το με βιοδιασπώμενο καλαμάκι το οποίο είναι πιο φιλικό στο περιβάλλον. Το 2021, και ενόψει της εφαρμογής της νέας σχετικής Ευρωπαϊκής οδηγίας, υιοθέτησαν το χάρτινο καλαμάκι το οποίο έχει αποδειχτεί ότι αποτελεί την καλύτερη εναλλακτική.Ταυτόχρονα, στηρίζουν τις καλές συνήθειες των πελατών τους με τις επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες. Για να ενθαρρύνουν τους πελάτες τους να υιοθετήσουν αυτή την καλή συνήθεια, τα everest προσφέρουν πάγια έκπτωση 0,10€ κάθε φορά που χρησιμοποιούν ένα reusable ποτήρι για το ρόφημά τους, ενώ κατά διαστήματα ενισχύουν ακόμα περισσότερο το κίνητρο αυτό προσφέροντας έκπτωση που φτάνει μέχρι και το 50%. Επιπλέον, με κάθε αγορά επαναχρησιμοποιούμενου ποτηριού από τη συλλογή τους, τα everest προσφέρουν δωρεάν τον επόμενο καφέ.Τα everest δραστηριοποιούνται συνολικά στον τομέα της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κόσμου γύρω από το περιβάλλον μέσω των social media αλλά και μέσω των καταστημάτων τους με στόχο την ενημέρωση και την προτροπή των πελατών να δοκιμάσουν μικρές αλλαγές σε καθημερινές συνήθειες. Π.χ. πέραν των επαναχρησιμοποιούμενων ποτηριών, θα μπορούσε κανείς να συνεισφέρει απλώς αποφεύγοντας να πάρει κάποιο υλικό συσκευασίας μιας χρήσης, όπως το καπάκι, ο αναδευτήρας ή το καλαμάκι. Ακόμα και αν αυτά τα υλικά είναι φιλικά στο περιβάλλον, δεν παύουν να είναι άλλο ένα υλικό συσκευασίας που ίσως να μη χρειαζόμαστε κάποιες φορές.Τα θέματα ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης όμως εντάσσονται σταδιακά και στο διαρκές πλάνο εκπαίδευσης του προσωπικού των καταστημάτων. Δέσμευση της εταιρείας είναι να συνεχίσει ακόμα πιο εντατικά την προσπάθεια με ουσιαστικές παρεμβάσεις στους τομείς της συσκευασίας, της ανακύκλωσης και της γενικότερης ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης.