Η Νικολέττα Κολοµπούρδα είναι Μέλος της ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού της Lidl Ελλάς





Τo πρώτο πρόγραµµα διττής εκπαίδευσης για το λιανεµπόριο στη χώρα µας είναι γεγονός. Η Lidl Ελλάς σε συνεργασία µε το δηµόσιο Πειραµατικό ΙΕΚ Γλυφάδας και το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ξεκινούν από την 1η ∆εκεµβρίου την εκπαίδευση νέων ανθρώπων που θέλουν να κάνουν καριέρα στο λιανικό εµπόριο.Το «Lidl UP: Learn & Work» είναι ένα φιλόδοξο πρόγραµµα κατά το οποίο οι σπουδαστές θα εκπαιδευτούν για δύο χρόνια µε παράλληλη έµµισθη απασχόληση σε καταστήµατα της Lidl Ελλάς στην Αττική και µε την αποφοίτησή τους θα λάβουν θέση Υποδιευθυντή/Υποδιευθύντριας σε ένα από τα καταστήµατα της γνωστής αλυσίδας. Κοινώς, όπως μάς λέει η Νικολέττα Κολοµπούρδα, µέλος της ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού, το συγκεκριµένο πρόγραµµα θα δηµιουργήσει σήµερα τα αυριανά στελέχη του λιανικού εµπορίου.To «Lidl UP: Learn & Work» γεννήθηκε µέσα από ένα όραµα. Το όραµά µας να στηρίζουµε την αγορά εργασίας, και ειδικά τους νέους και νέες µε θέληση και όρεξη για µάθηση, αλλά χωρίς εργασιακή εµπειρία, µε καινοτόµες δράσεις.Από την πρώτη στιγµή, βρήκαµε συνοδοιπόρο στο όραµά µας το υπουργείο Παιδείας & Θρησκευµάτων. Εχοντας ως αφετηρία την κοινή πρότασή µας µαζί µε το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, έγιναν oι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ιδρυθεί η νέα ειδικότητα του Στελέχους Λιανικού Εµπορίου και να ξεκινήσει το πρώτο πειραµατικό τµήµα της ειδικότητας στην Ελλάδα, στο δηµόσιο Πειραµατικό ΙΕΚ Γλυφάδας στην Αθήνα.Θέλουµε µε αυτό το καινοτόµο πρόγραµµα εκπαίδευσης να προετοιµάσουµε τα Στελέχη Λιανικού Εµπορίου του αύριο, σήµερα.Το δηµόσιο Πειραµατικό ΙΕΚ Γλυφάδας έδρασε καθοριστικά για τον σχεδιασµό του θεωρητικού σκέλους του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Προτάθηκε από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων λόγω των καινοτόµων δράσεων σε ολόκληρο το φάσµα λειτουργίας του και είχε τη θέληση να αποτελέσει τον φορέα υλοποίησης του πρώτου πειραµατικού τµήµατος της νέας ειδικότητας.Στο «Lidl UP: Learn & Work», οι σπουδαστές και σπουδάστριες θα λαµβάνουν θεωρητική κατάρτιση στο ΙΕΚ, ενώ ταυτόχρονα θα εκπαιδεύονται στην πράξη σε ένα από τα καταστήµατα της Lidl Ελλάς στην Αττική. Σηµαντικό πλεονέκτηµα του προγράµµατος αποτελεί ο µηνιαίος µισθός καθ’ όλη τη διάρκεια φοίτησης, ενώ οι απόφοιτοι µετά από εξετάσεις στον ΕΟΠΠΕΠ θα λάβουν πιστοποιηµένο πτυχίο επιπέδου ΙΕΚ. Και µία θέση Υποδιευθυντή/Υποδιευθύντριας Καταστήµατος µε σύµβαση αορίστου χρόνου σε κατάστηµά µας θα τους περιµένει.Οµως η καριέρα τους δεν σταµατάει εκεί! Το αντίθετο, µόλις αρχίζει: µε την ένταξή τους στο #teamLidl θα βρουν ένα περιβάλλον εργασίας όπου οι δυνατότητες εκπαίδευσης και εξέλιξης δεν έχουν όρια - και όπου θα έχουν όλη την υποστήριξη που θα χρειαστούν.Κατά τη διάρκεια φοίτησης, οι σπουδαστές αποκτούν τη θεωρητική τους κατάρτιση στο ΙΕΚ µε ένα πλήρες πρόγραµµα σπουδών, ενώ παράλληλα ακολουθούν την εκπαίδευση των Υποδιευθυντών στο κατάστηµα, συνδυάζοντας µέσα σε κάθε εβδοµάδα τους θεωρία µε πραγµατική εργασιακή εµπειρία.Για να εξασφαλίσουµε τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό υπόβαθρο των σπουδών, όλοι οι σπουδαστές έχουν δίπλα τους από έναν µέντορα, τον ∆ιευθυντή Καταστήµατος, που θα βρίσκεται σε άµεση επαφή µε τους καθηγητές του ΙΕΚ. Ωστε θεωρία και πράξη να πηγαίνουν πραγµατικά µαζί!Αξίζει να σηµειώσουµε ότι κάθε µέντορας έχει λάβει πιστοποίηση Εκπαιδευτή Ενηλίκων για να διασφαλίσουµε το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης.Το πρώτο τµήµα «Lidl UP: Learn & Work» θα ανοίξει τις πόρτες του 1 ∆εκεµβρίου σε 23 σπουδαστές. ∆εχόµαστε αιτήσεις ήδη από τις 23 Σεπτεµβρίου και από τις πρώτες κιόλας ηµέρες η ανταπόκριση ήταν άµεση. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει τόσο µε προκαθορισµένα αντικειµενικά κριτήρια της διαδικασίας πρόσληψης όσο και µε γνώµονα τη θέληση και την όρεξη που θα δείξουν για το πρόγραµµα. ∆εν απαιτούµε ούτε αναµένουµε προηγούµενη εργασιακή εµπειρία.Οι σπουδαστές υπογράφουν διετή σύµβαση µε µεικτό µισθό 510 ευρώ για το πρώτο έτος και 585 ευρώ για το δεύτερο µε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Παράλληλα, θα έχουν ιδιωτική ιατρική ασφάλιση, κάρτα απεριορίστων διαδροµών ΜΜΜ, καθώς και διατακτικές τροφίµων. Οταν µε την αποφοίτησή τους αναλάβουν τη θέση του/της Υποδιευθυντή/Υποδιευθύντριας Καταστήµατος, τότε ο µεικτός µισθός τους θα ξεκινήσει από 1.350 ευρώ στο 1ο έτος απασχόλησης και θα φτάσει τα 1.700 ευρώ στο 4ο!Ναι, θέλησή µας είναι όλοι οι απόφοιτοι του «Lidl UP: Learn & Work» να ξεκινήσουν την επόµενη µέρα ως Υποδιευθυντές/Υποδιευθύντριες Καταστήµατος µε µια σύµβαση αορίστου χρόνου στη Lidl Ελλάς και να καλύψουν µια τόσο κοµβική θέση µέσα στα καταστήµατά µας. Από εκεί και πέρα, κάθε απόφοιτος, έχοντας αναγνωρισµένο πτυχίο ως Στέλεχος Λιανικού Εµπορίου, αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε ολόκληρη την αγορά εργασίας του κλάδου του λιανικού εµπορίου - και όχι µόνο! Θα έχει απεριόριστες προοπτικές εξέλιξης για να πραγµατοποιήσει τα όνειρά του.Από το όραµά µας για τη στήριξη της αγοράς εργασίας δεν θα µπορούσαν να απουσιάζουν σκέψεις για το µετά. Τόσο από πλευράς νέων συνεργασιών µε ΙΕΚ σε διάφορες πόλεις όσο και άλλων ειδικοτήτων, όπως για παράδειγµα Logistics. Οµως για την ώρα εστιάζουµε στο σήµερα, θέλοντας να εξασφαλίσουµε την επιτυχία του προγράµµατος που ανοίγει τις πόρτες του 1 ∆εκεµβρίου!Μάθετε περισσότερα στο lidlup.gr