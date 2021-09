Ο Σταύρος Κωνσταντινίδης νέος Πρόεδρος στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο γνωστός Θεσσαλονικιός, πολιτικός μηχανικός και συγκοινωνιολόγος, Σταύρος Κωνσταντινίδης είναι ο νέος Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, δηλαδή του πρώην Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, του υπουργείου Πολιτισμού.Έχοντας μια πλούσια εμπειρία σε επιτελικές θέσεις στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και πολλά και βραβευμένα κατασκευαστικά έργα στο ενεργητικό του, ο κ. Κωνσταντινίδης αναλαμβάνει τον Οργανισμό σε μια κρίσιμη στιγμή για την εξωστρέφεια της χώρας, την οποία φιλοδοξεί να υπηρετήσει μαζί με το rebranding των ελληνικών αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, με γνώμονα την υψηλή αισθητική και τα νέα, ψηφιακά μέσα.Υπενθυμίζεται ότι ο Ο.Δ.Α.Π. αποτελεί το ισχυρότερο αναπτυξιακό εργαλείο του υπουργείου Πολιτισμού καθώς διαχειρίζεται όλα τα έσοδα από όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία σε όλη την επικράτεια. Μεταξύ των στόχων του είναι:- η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων,- η αύξηση των οικονομικών πόρων που προέρχονται από τις επισκέψεις στους άνω χώρους, την παροχή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας,- η διάθεση των οικονομικών πόρων για την υποστήριξη πολιτικής για την ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων κ.λπ.- η απαλλοτρίωση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή η εξαγορά ή η στέρηση χρήσης ακινήτων για αρχαιολογικούς σκοπούς.- η ασφάλεια, συντήρηση, διαμόρφωση, αποκατάσταση, ανάδειξη και προβολή των αρχαιολογικών χώρων, των ιστορικών τόπων, των μνημείων και των μουσείω.- η προβολή της πολιτιστικής πολιτικής, η δημοσιοποίηση και ανάδειξη των κινητών και ακίνητων μνημείων και του έργου της αρχαιολογικής υπηρεσίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και των μουσείων και επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων.- η δημιουργία εκδόσεων και η αναβάθμιση διαδικτυακών ή φυσικών πωλητηρίων εντός και εκτός αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, σε επιλεγμένα σημεία της Επικράτειας, καθώς και στο εξωτερικό.Επιπρόσθετα, οι κεντροαριστερές καταβολές του Σταύρου Κωνσταντινίδη (καθώς πρόκειται για ενεργό στέλεχος του χώρου επί σειρά ετών), σε συνδυασμό με τις τεχνοκρατικές του γνώσεις αποτυπώνουν την κοινωνική διείσδυση της κυβέρνησης, ενώ η κρούση για την αξιοποίησή του στο κυβερνητικό σχήμα έγινε αρκετές εβδομάδες πριν και «κλείδωσε» τα τελευταία εικοσιτετράωρα.Μιλώντας στο protothema.gr, o κ. Κωνσταντινίδης περιέγραψε τους στόχους και τις προτεραιότητές του, περιγράφοντας τον πολιτισμό ως «διακύβευμα εθνικό και μεταρρυθμιστικό».«Είναι μεγάλη τιμή μου και ιδιαίτερη προσωπική συγκίνηση, η ανάθεση της διοίκησης του ΟΔΑΠ (Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων) του σημαντικού αυτού αναπτυξιακού βραχίονα του Υπουργείου Πολιτισμού. Η πολιτεία μου εμπιστεύεται για δεύτερη φορά μία τόσο νευραλγική και εθνική αποστολή. Πριν χρόνια μου ανέθεσε να διοικήσω τα αεροδρόμια της χώρας, τα οποία προετοίμασα και παρέδωσα ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Σήμερα ως επικεφαλής του ΟΔΑΠ του Υπουργείου Πολιτισμού (Πρώην Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων) , καλούμαι σε στενή συνεργασία με την Υπουργό Πολιτισμού κα Λινα Μενδώνη για τον εκσυγχρονισμό και τη ριζική αναβάθμιση των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των ιστορικών τόπων. Τότε με το πάθος της νεότητας αλλά και την στέρεα τεχνοκρατική αντίληψη, τώρα με τη σοφία της ωριμότητας και την βιωμένη επιστημονική και πολιτική εμπειρία. Τότε όπως και τώρα στρατεύομαι με εθνική συνείδηση και πίστη.Το διακύβευμα είναι εθνικό και μεταρρυθμιστικό. Είναι ο πολιτισμός. Είναι υπερκομματικό. Η Ελλάδα είναι ο πολλαπλά σημαινόμενος «αρχαιολογικός τόπος» της Ευρώπης και του κόσμου, η διαρκής υπενθύμιση των δημοκρατικών ιδεωδών και του ευρωπαϊκού διαφωτισμού , ο βαρύς πολιτιστικός άξονας του τουρισμού μας αλλά και της υπαρξιακής συνείδησης και αυτοθεώρησης της χώρας και των πολιτών της.Στοίχημά μας η πράσινη μετάβαση, τα έργα εκσυγχρονισμού, η προσπελασιμότητα, η ελκυστικότητα και η υψηλή ποιότητα για όλους τους επισκέπτες, η προβολή και ανάδειξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το ηλεκτρονικό εισιτήριο, μοντέρνα museum shop, σύγχρονα e- shop με πρόσβαση απ’ όλο τον κόσμο, ανάδειξη σε παγκόσμιο επίπεδο των μοναδικών εκμαγείων - πιστών αντιγράφων των γλυπτών, και έργων τέχνης μας. Θα δουλέψουμε με ενσυναίσθηση, ευαισθησία και εξωστρέφεια για την Ακρόπολη, την Αρχαία Αγορά, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, τους Δελφούς, τις Μυκήνες, τη Δήλο, την Κνωσό, την Επίδαυρο, την αρχαία Ολυμπία , την Βεργίνα, και εκατοντάδες ακόμη αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, και ιστορικούς τόπους σε κάθε γωνία της χώρας. Θα δουλέψουμε με πελατοκεντρική φιλσοφοφία για τους πολίτες - επισκέπτες του κόσμου. Αυτό τους οφείλουμε .Θα αυξήσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα την ποιότητα της εμπειρίας και την επισκεψιμότητα στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία, με στοχευμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες, σύμφωνα με τα διεθνή και σύγχρονα προτάγματα . Προσωπικά θα εργαστώ με αυταπάρνηση για τον εκσυγχρονισμό ενός κρίσιμου Εθνικού Οργανισμού, θα δικαιώσω την μεγάλη τιμή και την πρόκληση που μου ανατίθεται, θα ανταμείψω τις προσδοκίες, για μία σημαίνουσα και αναγκαία εθνική μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και την κυβέρνηση για αυτήν την μέγιστη τιμή και εμπιστοσύνη».Ο Σταύρος Κωνσταντινίδης γεννήθηκε στην Κολωνία της Γερμανίας το 1968. Είναι Πολιτικός Μηχανικος - Συγκοινωνιολόγος της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Μελετητής δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στον Συγκοινωνιακό, Πολεοδομικό και Περιβαλλοντικό σχεδιασμό, και υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης και ερευνητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ. Σήμερα συμμετέχει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Κλιματική κρίση και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών» του πανεπιστημίου Πειραιά. Συμμετείχε τα προηγούμενα χρόνια σε πολλές εκτεταμένες και εξειδικευμένες μεταπτυχιακές εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό, Harvard University - John F. Kennedy School of Government 2004, International Visitor Leadership Programme, U.S Department of State, ΗΠΑ 2008, εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις απο κυβερνητικούς φορείς στην Ευρώπη και στην Αμερική στη «Διαχείριση κρίσεων» 2002 -2004 κ.ά.Τα τελευταία 30 χρόνια έχει εκπονήσει περισσότερες από 300 μελέτες μεγάλης κλίμακας και ερευνητικά προγράμματα στους τομείς του αρχιτεκτονικού, συγκοινωνιακού, πολεοδομικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, τόσο σε επίπεδο στρατηγικής και master plan όσο και σε επίπεδο εφαρμογής. Πολλές προτάσεις του έχουν δημοσιευτεί στον τύπο και έχουν παρουσιαστεί στα ΜΜΕΈχει διατελέσει, ειδικός σύμβουλος και διευθυντής των Υπουργείων Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, Μακεδονίας - Θράκης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και πολλών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιων φορέων. Την περίοδο 2002-2004, κατά την προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, υπήρξε διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και μέλος της “Εθνικής Επιτροπής Ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων”.Στον ιδιωτικό τομέα έχει θητεύσει ως ανώτερο διευθυντικό στέλεχος και σύμβουλος διοίκησης μεγάλων εισηγμένων εταιρειών του κατασκευαστικού και ενεργειακού τομέα, καθώς και του τομέα συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης και επενδύσεων. Έχει πλούσια αρθρογραφία στον τύπο τα τελευταία 25 χρόνια. Σήμερα είναι αρθρογράφος της Athens Voice και έχει γράψει πέντε βιβλία πολιτικών και επιστημονικών δοκιμίων σε παραγωγή των εκδόσεων ''Athens Voice Books' 'και των εκδόσεων «ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ».