Το πρόγραμμα Οδοντιατρικής που εκπαιδεύει τους πρωτοπόρους οδοντιάτρους του «αύριο»

Μπορεί να έχουν περάσει μόλις τέσσερα χρόνια από τότε που υποδέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του, ωστόσο, μέσα σε ένα αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα, το Τμήμα Οδοντιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου -και δη το πρώτο στην Κύπρο- όχι μόνο έχει καταφέρει να ξεχωρίσει, αλλά την ίδια ώρα έχει μετατραπεί σε πόλο έλξης για νέους και νέες από διάφορες χώρες του κόσμου.Πώς και γιατί, λοιπόν, το Τμήμα Οδοντιατρικής της Ιατρικής Σχολής του EUC αποτελεί ήδη «σημείο αναφοράς» για τους οδοντιάτρους του μέλλοντος και θεωρείται ένα κορυφαίο ίδρυμα στους τομείς της ιατρικής εκπαίδευσης στην Κύπρο, αλλά και τη νοτιοανατολική Μεσόγειο γενικότερα;Οι εντυπωσιακές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του, η δυνατότητα πρακτικής άσκησης στην Πανεπιστημιακή Οδοντιατρική Κλινική, το σύγχρονο πενταετές πρόγραμμα σπουδών που αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δίνει στους αποφοίτους του τη δυνατότητα να ειδικευτούν σε τομείς όπως η ορθοδοντική, η παιδοδοντιατρική, η οδοντική χειρουργική και μεταξύ άλλων η περιοδοντολογία, καθώς και οι καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας υπό την επίβλεψη έμπειρων και καταξιωμένων καθηγητών, εξηγούν ενδεχομένως το γιατί σε ό,τι αφορά στις σπουδές στην Οδοντιατρική στις μέρες μας, η Κύπρος αποτελεί πλέον έναν προορισμό που ξεχωρίζει.Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τον κ. Αθανάσιο Ε. Αθανασίου, Εκτελεστικό Κοσμήτορα και Καθηγητή Ορθοδοντικής του Τμήματος Οδοντιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών «έχει ξεπεράσει τον εαυτό του, σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα» και δη, «τοποθετεί την Κύπρο στον χάρτη της Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης».Ας δούμε, λοιπόν, αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους το πρόγραμμα σπουδών Οδοντιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα με προστιθέμενη επιστημονική και κοινωνική αξία, τόσο για την Κύπρο όσο και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στις μέρες μας.Για τον ίδιο τον Εκτελεστικό Κοσμήτορα και Καθηγητή Ορθοδοντικής του Τμήματος Οδοντιατρικής της Ιατρικής Σχολής του EUC, κ. Αθανασίου, βασικός στόχος του προγράμματος είναι οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες του σύγχρονου οδοντιάτρου, που θα τους επιτρέψουν να παρέχουν στο μέλλον υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, επενδύοντας πάντα στην ασφάλεια και την προστασία του ασθενή.Με βάση αυτόν τον σκοπό, λοιπόν, λειτουργεί σήμερα και η Πανεπιστημιακή Οδοντιατρική Κλινική του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου , η πρακτική άσκηση στην οποία αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τους φοιτητές του προγράμματος.Ποιος ακριβώς είναι όμως ο πρωταρχικός ρόλος της λειτουργίας της Οδοντιατρικής Κλινικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου; Σύμφωνα με τον κ. Αθανασίου, σκοπός της είναι «η άρτια εκπαίδευση των φοιτητών Οδοντιατρικής, ώστε να γίνουν εξαιρετικά καταρτισμένοι οδοντίατροι με βασικές δεξιότητες και κλινικές ικανότητες». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά δε, «το Τμήμα Οδοντιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου , είναι το μοναδικό στην Κύπρο και σκοπό έχει να εκπαιδεύσει τους αυριανούς πρωτοπόρους οδοντιάτρους και να συμβάλλει στη βελτίωση της στοματικής υγείας της τοπικής κοινότητας, παρέχοντας τα υψηλότερα πρότυπα οδοντιατρικής εκπαίδευσης και κλινικής φροντίδας».Μάλιστα, σε ό,τι αφορά στην Οδοντιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου συγκεκριμένα, σίγουρα είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως για τους ασθενείς οι οποίοι την επισκέπτονται, οι περισσότερες θεραπείες προσφέρονται δωρεάν, ενώ για ορισμένους ισχύουν και μειωμένες αμοιβές. Όσο για τους φοιτητές, η στοματική φροντίδα που παρέχουν γίνεται πάντα υπό την επίβλεψη, την καθοδήγηση και την ευθύνη έμπειρων οδοντιάτρων, κατόχων οδοντιατρικών ειδικοτήτων με μεταπτυχιακούς τίτλους οδοντιατρικών εξειδικεύσεων και φυσικά, καθηγητών πανεπιστημίου.Η αλήθεια είναι, βέβαια, πως ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα που απασχολεί κάθε νέο που επιθυμεί να ασχοληθεί με τον κλάδο της οδοντιατρικής σήμερα, είναι το αν το πτυχίο του αναγνωρίζεται και έξω από τη χώρα του. Ένας από τους λόγους, λοιπόν, που το Bachelor of Dental Surgery του EUC έχει καταστεί ιδιαίτερα δημοφιλές και για νέους και νέες εκτός της Κύπρου, έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι απόφοιτοί του μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του General Dental Practioner σε περισσότερες από 32 ευρωπαϊκές χώρες.Μάλιστα, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει διαμορφωθεί με βάση τα υψηλότερα ευρωπαϊκά και βορειοαμερικανικά πρότυπα οδοντιατρικής εκπαίδευσης και είναι εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο από το Association of Dental Education in Europe (ADEE), δηλαδή την Ένωση Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης της Ευρώπης. Το στοιχείο αυτό διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι οι απόφοιτοί του Τμήματος, αποκτούν το επιθυμητό επίπεδο προσόντων και δεξιοτήτων.Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, δυνατότητα εξάσκησης στην Οδοντιατρική Κλινική του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, εκμάθηση σε ένα απολύτως ασφαλές περιβάλλον, πρόσβαση σε σημαντικές τεχνολογίες όπως εκείνη της επαυξημένης πραγματικότητας, καθοδήγηση από καταξιωμένους καθηγητές, διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα και ένα πτυχίο που αναγνωρίζεται αυτόματα.Σίγουρα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Κύπρος έχει αρχίσει να αποτελεί ήδη έναν κορυφαίο προορισμό για τους οδοντιάτρους του «αύριο», με την Ιατρική Σχολή του EUC -και τα πτυχία Ιατρικής και Οδοντιατρικής που προσφέρει- να προσελκύει συνεχώς φοιτητές από έναν μακρύ κατάλογο χωρών ευρωπαϊκών και μη.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα των Βιολογικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.euc.ac.cy ή να επικοινωνήσετε στο email info@euc.ac.cyΈναρξη Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2021: 4 Οκτωβρίου 2021