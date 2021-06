ΕΟΔΥ: Πού θα γίνουν δωρεάν rapid test τη Δευτέρα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σεσε ολόκληρη την επικράτεια, θα βρίσκονται αύριο, Δευτέρα 14 Ιουνίου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) τουόπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.Ταείναι τα εξής:1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -15:002. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:30 -15:003. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:004. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 09:30 -15:005. Δ. Διονύσου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 09:30 -15:006. Δήμος Ιλίου, Αίαντος 59, Ίλιον, 09:00 -15:007. Δήμος Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Ευπαύλεως, Χαϊδάρι , 09:00 -15:008. Δ. Παιανίας, Τέρμα Γρηγορίου Αυξεντίου, περιοχή Φούρεσι, 09:30 -15:009. Δ. Χαλανδρίου, Πλατεία Χαλανδρίου, 09:30 -15:0010. Δ. Αιγάλεω, Πλατεία Εσταυρωμένου, 09:30 -15:0011. Νότια Πύλη ΔΕΘ, 09:00 -19:0012. Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη, δημαρχείο Πυλαίας, Προφήτη Ηλία 32 ,10:00-15:0013. Δ. Καλαμαριάς, στην πλατεία Δημαρχείου, στον Πεζόδρομο, 10:00 - 15:0014. Drive through στο δήμο Θέρμης, στο άλσος Αγίου Τρύφωνος, 10:00 - 15:0015. Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης, στην πλατεία Τσομπάνογλου μπροστά στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, Μενεμένη 09:30-14:3016. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος17. Πλατεία Μεσολογγίου18. ΚΑΠΗ Αγρινίου19. Πλατεία Αγίου Πέτρου, Άργος, 09:15-14:1520. Πάρκο Κολοκοτρώνη, Ναύπλιο, 09:15-14:1521. Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη22. ΒΙΠΕ Τρίπολης23. Παναρκαδικό Νοσοκομείο24. Δημαρχείο Άρτας, 08:00-14:0025. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα, 09:00-14:0026. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, 08:30-14:3027. Πλατεία ΒΟΥΔ, Πάτρα, 09:00-14:3028. Βαγια, Βοιωτία29. Γ.Ν. Θήβας30. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Θ. Ζιακα 23, Γρεβενά, 09:00-15:0031. Δημαρχείο Γρεβενών, 10:00-14:0032. Κέντρο Ενημέρωσης Δ. Δράμα, 09:0033. Πλατεία Κοινότητας Σιταγρών, Δράμα, 09:0034. Κ.Υ. Ορεστιάδας, 08:30-13:0035. Πλατεία Ριζίων, Έβρος, 11:0036. Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:0037. Λαϊκή Αγορά Φερρών, Έβρος, 09:00-15:0038. Λιμάνι Καμαριώτισσας & Κτήμα Μαλαματίνα, Σαμοθράκη39. Πάρκο Αβάντων, Χαλκίδα, 09:00-13:0040. Περιφερειακό Ιατρείο Δροσιάς, Εύβοια, 09:30-12:3041. Κ.Υ. Ιστιαίας, Εύβοια, 09:0042. Πλατεία Κατσαντώνη, Καρπενήσι43. Κεντρική Πλατεία Πύργου, Ηλεία, 09:00-14:3044. Δημαρχείο Βάρδα, Ηλεία, 09:00-14:3045. Κοινοτικό Κατάστημα Κουμανίου, Ηλεία46. Κοινοτικό Κατάστημα Πελόπιου, Ηλεία47. Κοινότητα Κορυφής, Αλεξάνδρεια, Ημαθία, 09:30-14:0048. Πλατεία Ωρολογίου, Βέροια, 09:30-14:0049. Δημοτικό Θέατρο Νάουσας, Ημαθία, 09:30-14:0050. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο51. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο52. Κ.Υ. Πρίνου, Θάσος53. Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα, 08:00-16:0054. Δημαρχείο Παραμυθιας, 08:00-16:0055. Πλατεία Φιλιατών, 08:00-16:0056. Κ.Υ. Ευδήλου, Ικαρία57. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-14:0058. Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα, 09:00-14:0059. Αρχοντικό Πυρσινέλλα, Ιωάννινα, 09:00-14:0060. Πλατεία Ελευθερίας, Καβάλα61. Πέραμο Καβάλας62. Λιμένας Λακκί, Λέρος, 09:00-13:0063. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου64. Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα-Παυσίλυπο, 09:00-14:0065. Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Αγ. Παρασκευής, 09:00-14:0066. Δ. Σοφάδων, Πλατεία Σοφάδων, Καρδίτσα, 10:00-14:0067. Δ. Μουζακίου, Πλατεία Μουζακίου, Καρδίτσα, 10:00-14:0068. Λεωφόρος Κύκνων, Καστοριά69. Άργος Ορεστικό, Καστοριά70. Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας71. Κόμβος Μεσόγγης, Κέρκυρα72. Αχαράβη, Κέρκυρα73. Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι, Κεφαλονιά74. ΚΑΠΗ Κιλκίς75. Νέο Αγιονέρι, Κιλκίς76. Παλαιό Αγιονέρι, Κιλκίς77. Κ.Υ. Κοζάνης78. Κουρί Πτολεμαΐδας, πίσω από το Μποδοσάκειο79. Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας80. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 09:30-14:0081. Δερβένι, Τουριστικό Περίπτερο, Κορινθία, 09:30-13:3082. Άγιοι Θεόδωροι, πλατεία Ευαγγελίστριας, Κορινθία, 09:30-13:3083. Δημαρχείο Κω84. ΚΑΠΗ Σπάρτης85. Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 09:00-15:0086. Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα, 09:00-15:0087. Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα, 09:00-15:0088. Τύρναβος, Λάρισα, 09:00-15:0089. Αλκαζάρ, Λάρισα, 09:00-15:0090. Πλατεία, Άγιος Αντώνιος, Λάρισα, 09:00-14:0091. Πλατεία Λειβαδάκι, Λάρισα, 09:00-14:0092. ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου, Γιαμπουδάκη 5, Λασίθι93. Δ. Σητείας, Κεντρικό Σιντριβάνι, Λασίθι94. Δημοτικό Parking Μυτιλήνης95. ΚΑΠΗ Λευκάδας, 08:00-14:3096. Drive through Μύρινα, Λήμνος97. Παραλία Βόλου, έμπροσθεν πανεπιστημίου, 09:00-14:0098. Drive through Βελεστίνο, Βόλος, 09:00-14:0099. Άνω Βόλος, 7η ΤΟΜΥ Ιωλκού, 09:00-14:00100. Κτίριο ΠΕ Μεσσηνίας-Αίθουσα Κουμουνδούρος, Καλαμάτα, 08:30-15:00101. Πάρκο Πανελληνίου, Καλαμάτα, 08:30-14:00102. Δροσερό, Ξάνθη103. Αθλητικό Κέντρο Ξάνθης «Φ. Αμοιρίδης»104. Πλατεία Νάουσας, Πάρος105. Δημαρχείο Γιαννιτσών, Πέλλα106. Πλατεία Μικρών Καταρρακτών, Έδεσσα107. Πλατεία Ελευθερίας, Κατερίνη108. Drive through Ανδρομάχη, Κατερίνη109. Παραλία Πρέβεζας110. Δημαρχείο Φιλιππιάδας, Πρέβεζα111. Κεντρικό ΚΑΠΗ Ρεθύμνου112. Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή, 10:00-15:00113. Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, 09:00-14:30114. Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής, Ρόδος, 09:00-14:30115. Γ.Ν. Σάμου116. Κ.Υ. Καρλοβάσου, Σάμος117. Drive through πρώην στρατόπεδο Παπαλουκά, Σέρρες118. Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Σύρος, 10:00-14:00119. Δημαρχείο Τρικάλων, 11:00120. Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 08:00121. Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, 08:00122. Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 11:00123. Πλατεία ΔΕΗ, Τρίκαλα, 08:00124. Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 09:00-13:00125. Πλατεία Γαλανέικα, Λαμία126. Πλατεία Παγκρατίου, Λαμία127. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, Φλώρινα128. Λαϊκή Αγορά Αμυνταίου, Φλώρινα129. Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας130. ΚΕΠ Δελφών, Δελφοί, Φωκίδα131. Νέα Μουδανιά, κλειστό γυμναστήριο, Χαλκιδική, 10:00-14:00132. Πολύγυρος, Νομαρχία, Χαλκιδική, 10:00-14:00133. Σωζόπολη, Χαλκιδική, 09:00134. Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, Χανιά135. Πλατεία Βουνακίου, Χίος