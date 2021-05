Σχεδόν 10.000 ενεργά κρούσματα στην Αττική

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στην επιδημιολογική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα αναφέρθηκαν στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της ΠαρασκευήςΣτην ενημέρωση δεν μετείχε, ο οποίος βρίσκεται στη Δυτική Αττική, προκειμένου να συντονίσει την επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται για δεύτερο 24ωρο.Η καθηγήτριαδήλωσε το επιδημιολογικό φορτίο παρουσιάζει ύφεση 5% την τελευταία εβδομάδα. Από τα μέσα Απριλίου έχουμε μείωση, όμως ο ρυθμός της μείωσης ανακόπτεται, ιδιαίτερα στην, όπου υπάρχουν 9.500 ενεργά κρούσματα.Το επιδημιολογικό φορτίο είναι αυξημένο σεΓεγονός είναι ότι παραμένει σημαντική η διασπορά του ιού στην κοινότητα. ΜάλισταΗ αυξημένη κινητικότητα το Πάσχα και η επανέναρξη δραστηριοτήτων έχουν ως αποτέλεσμα η μείωση των κρουσμάτων να μην γίνεται με το ρυθμό που θα θέλουμε.Σε αυτό συμβάλουν και τα πολλά. Από τις 8 Απριλίου περισσότεροι από. Τα self test συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της διασποράς του ιού.είναι γενικώς κάτω από 4%, όμως σε ορισμένες περιοχές η θετικότητα ξεπερνά ακόμα και το 7%. Εκεί οι πολίτες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί.Σημαντική αρχίζει να είναι η. Χθες για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό είχαμε λιγότερες από 300 εισαγωγές. Στην Αττική έχουμε μείωση 20% των νοσηλειών.Εντούτοις ο ρυθμός των νέων εισαγωγών δεν μειώνεται όσο θα θέλαμε είπε η κυρία Παπαευαγγέλου και απηύθυνεΟ καθηγητήςδήλωσε:«Μέχρι σήμερα έχουμε πάνω από 3,4 εκατ. θανάτους σε όλον τον κόσμο.Στην Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα είδαμε βελτίωση με μείωση 21% των θανάτων.Από τις 47 ευρωπαϊκές χώρες, οι 37 έδειξαν βελτίωση.Στην Ελλάδα ο αριθμός μειώθηκε σημαντικά. Στις ΜΕΘ η πίεση μειώθηκε σε μεγάλο ποσοστό. Οι διαγνώσεις μειώθηκαν 16% και ο αριθμός των θανάτων 11%.Έχουν διατεθεί πάνω από 13.000.000 συσκευές self test. Συνολικά έχουν δηλωθεί περίπου 19.000 θετικά.Οι νέοι πρέπει να εμβολιαστούν και να χρησιμοποιούν τα self test. Να φοράνε μάσκα και οι συναντήσεις να γίνονται σε ανοιχτούς χώρους».: «Είδαμε και στο Ισραήλ ότι χρειάστηκε να φτάσουν σε ένα αρκετά υψηλό ποσοστό εμβολιασμού. Δεν είμαστε κοντά ακόμα. Το θέμα θα τεθεί όταν φτάσει η ώρα στην Επιτροπή».Σε ερώτηση για την αποδέσμευση μονάδων και κλινών που είχαν δοθεί για νοσηλείες Covid-19, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης δήλωσε:«Την Κυριακή ξεκινά σταδιακά το Σισμανόγλειο και τη Δευτέρα θα αποδεσμευτούν κλίνες στον Ερυθρό Σταυρό. Την επόμενη εβδομάδα θα δοθούν 22 κλίνες ΜΕΘ για no Covid περιστατικά.Το «Παπαμακάριστος» επιστρέφει το πρώτο 10ήμερο του Ιουνίου. Θα αποδεσμευτούν και κλίνες από τα ιδιωτικά, διότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα.Τα χειρουργεία έχουν επιστρέψει και διεξάγονται επεμβάσεις με βάση τις λίστες αναμονής στα χρόνια νοσήματα. Για τα έκτακτα δεν σταμάτησαν ποτέ να λειτουργούν».