Πώς μπορούμε να είμαστε καθ΄ οδόν και ταυτόχρονα να υπάρχει η δυνατότητα σωστής υγιεινής των χεριών; Τι γίνεται αν βγαίνοντας από το σπίτι ξεχάσουμε να πάρουμε μαζί το αντισηπτικό μας; Μήπως θα έπρεπε να υπάρχουν τρόποι απολύμανσης σε δημόσιους χώρους; Είναι μια σειρά από ερωτήματα που απασχολούν λίγο έως πολύ όλους μας σε αυτούς τους περίεργους καιρούς. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι πρόσφατα απαντήθηκαν από τη Eurolife FFH , όχι με λόγια αλλά με πράξεις. Συγκεκριμένα, με μια δράση που, δικαίως, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα έγινε talk of the town. Ο λόγος για την πρωτοβουλία της Eurolife FFH που δημιούργησε 10 πρωτότυπες στάσεις λεωφορείων στην Αθήνα, τοποθετώντας μηχανισμό με αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών για τους πολίτες.Έτσι λοιπόν, μια από τις προηγούμενες ημέρες, οι Αθηναίοι είδαν έκπληκτοι σε κάποιες στάσεις των λεωφορείων να υπάρχουν panel με αντισηπτικό dispenser. Οι συγκεκριμένες στάσεις βρίσκονται στην πλειονότητά τους στο κέντρο της Αθήνας, ενώ μερικές φτάνουν έως τα βόρεια και τα νότια προάστια, σε κεντρικά οδικά σημεία, με εύκολη πρόσβαση από τους πολίτες και φυσικά αφορά τόσο τους επιβάτες, όσο και τους διερχόμενους. Σύντομα το νέο κυκλοφόρησε αποσπώντας θετικά σχόλια και μάλιστα πολλοί ευχήθηκαν να υπάρχουν σύντομα και άλλες τέτοιες δράσεις.Όποιος γνωρίζει το κοινωνικό πρόσωπο της ασφαλιστικής Eurolife FFH (πρωτοβουλίες για την τέχνη και τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα και την ποιότητα ζωής), κατανοεί αμέσως τον λόγο για τον οποίο η εταιρεία αποφάσισε να υλοποιήσει μια δράση που έχει τόσο μεγάλη αξία: πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έχει στον πυρήνα της τον άνθρωπο. Η εταιρεία, πιστή στη φιλοσοφία της να ενθαρρύνει τους ανθρώπους ώστε να προσπαθούν περισσότερο για ό,τι έχει αξία στη ζωή τους, αναλαμβάνει για άλλη μια φορά μια ενέργεια που έχει στόχο να διευκολύνει τους πολίτες.Αυτή τη φορά, με το μήνυμα «ένα πσσστ με τεράστια αξία», και με τα panel με το αντισηπτικό σε στάσεις λεωφορείων, η Eurolife FFH βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να απολυμάνουν τα χέρια τους on the go. Μια δράση πρωτότυπη που προσφέρει αίσθημα προστασίας και ασφάλειας, με μια απλή και γρήγορη κίνηση, διευκολύνοντας ιδιαίτερα εκείνους που δεν έχουν μαζί τους αντισηπτικό και μάλιστα εκεί ακριβώς όπου κινούνται και δραστηριοποιούνται.Γνωρίζοντας λοιπόν πόσο μεγάλη σημασία έχει η πρόληψη στην εποχή μας και πόσο αναγκαία είναι η ευαισθητοποίηση όλων μας σε σχέση με αυτό, ας κάνουμε αυτό το «πσσστ» που θα προστατέψει εμάς και τους άλλους και θα μάς επιτρέψει να νιώσουμε περισσότερο ασφαλείς. Γιατί, όπως λένε οι επιστήμονες, είναι καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε.Λαμπράκη- Έξοδος Ηλεκτρικού Κηφισίας, 2η ΚηφισιάςΛεωφ. Μεσογείων, Μετρό Χολαργού, Προς ΑθήναΒουλιαγμένης, Μετρό ΕλληνικούΠοσειδώνος, Παράδρομος Τροκαντερό, Αφετηρία (Α) με τη ροή του δρόμουΚαρ. Δημητρίου, Στάση ΔημαρχείοΛεωφ. Συγγρού, FIX , Προς ΑθήναΠλ. Κλαυθμώνος (Δ)Λεωφ. Αμαλίας Εν.6, Πριν τη ΒουλήΒασ. Σοφίας, Έν. Ευαγγελισμού (Β)Λεωφ. Αλεξάνδρας & Πανόρμου: ΗΛΠΑΠ Πανόρμου