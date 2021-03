25η Μαρτίου: Δείτε τον Δούκα του Εδιμβούργου Φίλιππο ντυμένο τσολιά

Μία ιστορική φωτογραφία του γεννημένου στην Ελλάδα Φιλίππου , συζύγου της βασίλισσας Ελισσάβετ , με τη στολή του ευζώνου, «ανέβασε» στο twitter ο ιστορικός Όσκαρ Αάνμοεν , που έχει ειδικευθεί στην ιστορία των βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης. Ο Δούκας του Εδιμβούργου , γεννήθηκε στις 10 Ιουνίου 1921 ως «Πρίγκιπας Φίλιππος της Ελλάδος και της Δανίας» , είναι το μακροβιότερο αρσενικό μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.



Ως απόγονος του Οίκου του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν-Σόντερμπουργκ-Γκλύξμπουργκ, ο Φίλιππος γεννήθηκε όντας μέλος της Ελληνικής και της Δανικής Βασιλικής Οικογένειας. Έχοντας εκπαιδευτεί στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, κατετάγη σε ηλικία 18 ετών στο Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό, το 1939. Από τον Ιούλιο του 1939 άρχισε να αλληλογραφεί με τη 13χρονη τότε πριγκίπισσα Ελισάβετ, η οποία ήταν μακρινή ξαδέλφη του, την οποία είχε συναντήσει για πρώτη φορά το 1934. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου υπηρέτησε στο Βρετανικό Στόλο Μεσογείου και στο Βρετανικό Στόλο Ειρηνικού. Πρόσφατα αντιμετώπισε προβλήματα υγείας και χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

