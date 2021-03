Tα Burger AP και Kitchen Lab μόλις επέστρεψαν!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Από την Τρίτη 16 Μαρτίου τα καταστήματα της Αγίας Παρασκευής και του κέντρου είναι και πάλι σε λειτουργία και έτοιμα να μας εξυπηρετήσουν για take away και delivery μέσω του efood. Σημειώνεται ότι το Kitchen Lab της Γλυφάδας αναμένεται να ανοίξει τον επόμενο μήνα.Το Burger ΑP λειτουργεί για take away και delivery από Τρίτη έως Κυριακή, 13:00-22:00 ενώ τα Kitchen Lab από Τρίτη έως Κυριακή 09:00-17:00.info