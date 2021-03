Πώς η Κύπρος δημιουργεί γιατρούς «νέας γενιάς»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Παρακολούθησε τη διαδραστική διαδικτυακή παρουσίαση στις 10 Μαρτίου 2021 και μάθε περισσότερα για τις Σχολές και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει.Δήλωσε συμμετοχή ΕΔΩ Ιατρική , μία από τις πιο κρίσιμες επιστήμες για την ανθρωπότητα, συνεχώς εξελίσσεται και μεταμορφώνεται, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, που με καλπάζοντες ρυθμούς αλλάζουν συνολικά ολόκληρους τομείς της ανθρώπινης υγείας. Η παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της Ιατρικής είναι απαραίτητη και αναγκαία, γι’ αυτό οι γιατροί οφείλουν να είναι συνεχώς τόσο ενημερωμένοι όσο και καταρτισμένοι κατάλληλα, να έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν με βάση τις νέες εξελίξεις του τομέα τους.Αυτούς τους γιατρούς, που είναι στην ουσία «γιατροί της νέας γενιάς», έχει θέσει ως στόχο να δημιουργεί η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου , με γνώμονα την περαιτέρω βελτίωση της εκπαίδευσης στη μεταβαλλόμενη εποχή όπου η τεχνολογική εξέλιξη διαμόρφωσε και σε μεγάλο βαθμό βελτίωσε το επίπεδο υγείας και ζωής. Για τον λόγο αυτό, η σχολή εφαρμόζει ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο, που δίνει έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών σε τομείς όπως η ανατομία, η βιολογία και η φυσιολογία. Έτσι, οι φοιτητές Ιατρικής έχουν στη διάθεσή τους την πιο εξελιγμένη Ιατρική Τεχνολογία για την εκπαίδευση τους σε υπερσύγχρονα εργαστήρια προσομοίωσης που επιτρέπουν καινοτόμες και πρωτοποριακές προσεγγίσεις. Πρόκειται για την αιχμή του δόρατος μιας σχολής που συνεχώς πρωτοπορεί, που παρέχει ολοένα και πληρέστερη εκπαίδευση σε γιατρούς και οδοντιάτρους, με αποτέλεσμα να γίνει η πρώτη επιλογή διεθνών και Ελλήνων υποψηφίων που επιθυμούν να σπουδάσουν Ιατρική.Στην Ιατρική Σχολή του EUC, η τεχνολογία και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει ως προς τη μάθηση, αξιολογείται ως προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό, οι φοιτητές του τμήματος, οι μελλοντικοί γιατροί της νέας γενιάς, έχουν στη διάθεσή τους μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, που είναι κατασκευασμένα ειδικά για τον σκοπό της μάθησης. Για παράδειγμα, το εντυπωσιακό SECTRA anatomy table, μια οθόνη αφής μεγέθους 65 ιντσών, που επιτρέπει μια σειρά από δυνατότητες στο πλαίσιο του μαθήματος, βελτιώνοντας σημαντικά την αίσθηση της αλληλεπίδρασης με οπτικοποιημένα δεδομένα, καθώς παρέχει εύκολη πρόσβαση σε όλους τους τύπους ιατρικών εικόνων, συμπεριλαμβανομένης της παθολογίας αλλά και άμεση προετοιμασία περιπτώσεων από οποιονδήποτε συνδεδεμένο υπολογιστή.Παράλληλα, οι φοιτητές Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, έχουν στη διάθεσή τους την τελευταία εξέλιξη στον τομέα της Αυξημένης Πραγματικότητας, με τον προσομοιωτή CAE Vimedix. που προβάλλεται μπροστά τους, παρουσιάζοντάς τους την πλήρη ανατομία του. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα οι φοιτητές και οι καθηγητές να μεγεθύνουν, να περιστρέφουν το σώμα αυτό, ώστε να γίνεται απολύτως κατανοητή με τον πιο «ζωντανό» τρόπο, η αλληλεξάρτηση μεταξύ όλων των δομών του ανθρώπινου οργανισμού.Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (European University Cyprus - EUC) λειτουργεί Σχολή Ιατρικής με δύο προπτυχιακά τμήματα, Ιατρικής και Οδοντιατρικής. Θεωρείται ένα από τα πλέον καταξιωμένα πτυχία Ιατρικής στην Ευρώπη, διαθέτει στο διδακτικό του προσωπικό δύο νομπελίστες καθηγητές και προσελκύει φοιτητές με υψηλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Τα προηγμένα εργαστήρια προσομοίωσης, οι καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, αλλά και η κλινική πρακτική που εφαρμόζεται από το πρώτο κιόλας έτος σπουδών, αποτελούν εχέγγυα μιας πλήρους και απολύτως καταρτισμένης εκπαίδευσης, από την οποία προκύπτουν οι γιατροί της νέας γενιάς.Αξίζει να σημειωθεί πως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διατηρεί αποκλειστικές συμφωνίες με τα μεγαλύτερα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας, προκειμένου οι φοιτητές να μαθαίνουν με τον καλύτερο τρόπο, στο πεδίο και να εξασκούν τις γνώσεις τους σε πραγματικές συνθήκες - πάντα με τη βοήθεια και τη συνδρομή των καθηγητών τους. Το EUC εξάλλου, τα τελευταία χρόνια, συνεργάζεται τόσο με μεγάλα νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα της Ελλάδας, όσο και του Ισραήλ. Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα κλινικής άσκησης στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο και το American Medical Center, στην Κύπρο, ενώ η κλινική και ερευνητική εκπαίδευση ενισχύεται και με καλοκαιρινά προγράμματα πρακτικής εκπαίδευσης (Summer Externships), σε διάφορες χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ και η Ελλάδα. Βάσει όλων αυτών είναι σαφές πως οι φοιτητές Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πλήρη γνώση των πραγματικών συνθηκών άσκησης του λειτουργήματός τους, ήδη από πολύ νωρίς στη διαδικασία της εκπαίδευσης, γεγονός που τους επιτρέπει επιπλέον να ενισχύσουν τα ερευνητικά και κλινικά τους ενδιαφέροντα.Η πρόσφατη αξιολόγησή του προγράμματος Ιατρικής από το World Federation of Medical Education (WFME) εξασφαλίζει τη διεθνή αναγνώριση του πτυχίου ανοίγοντας πόρτες για συνέχιση της κλινικής άσκησης για ειδικότητα ανά το παγκόσμιο. Με αυτή την αξιολόγηση οι φοιτητές και απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG), για να παρακαθήσουν τις εξετάσεις US Medical Licensing Examination (USMLE) και πιστοποίηση για να συνεχίσουν για μεταπτυχιακές σπουδές, για να αποκτήσουν την ειδικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή ακόμα και για να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος στη χώρα αυτή.Έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, υπερσύγχρονα εργαστήρια προσομοίωσης, ολοκληρωμένη εμπειρία κλινικής άσκησης και συνεργασίες με κορυφαία ιδρύματα και νοσοκομεία σε διάφορα μέρη του κόσμου, είναι οι βασικοί παράγοντες που έχουν αναδείξει την Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μεταξύ των κορυφαίων, ενώ αποτελεί πόλο έλξης για φοιτητές από όλο τον κόσμο.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/ ή επικοινωνήστε μαζί τους στο info@euc.ac.cy και στο 00357 22713000.