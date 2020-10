5 tips για πιο αποδοτικά, γρήγορα και ξέγνοιαστα ψώνια στο σούπερ μάρκετ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Παρότι φαίνεται κάτι απλό, τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ είναι μια ολόκληρη επιστήμη, η οποία αν εφαρμοστεί σωστά μπορεί να σου προσφέρει τα καλύτερα προϊόντα, να σου γλιτώσει χρήματα αλλά και πολύ χρόνο. Οι περισσότεροι άνθρωποι που το επισκέπτονται μία φορά την εβδομάδα, για τα ψώνια της οικογένειας, γνωρίζουν ότι μπορεί να δαπανήσουν έως και 4 ώρες, για να πάνε, να παρκάρουν, να ψωνίσουν, να μεταφέρουν κ.λπ. Αν προστεθεί σε αυτό η διαδικασία της δημιουργίας λίστας, η εκτύπωση κουπονιών ή η μελέτη των φυλλαδίων, τότε καταλαβαίνουμε ότι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ αποτελούν καθοριστική δουλειά για ένα σπίτι. Ας δούμε πως μπορείς να την κάνεις καλύτερα, συντομότερα, οικονομικότερα, μέσα από πέντε tips που αξίζει να προσέξεις.Βγάλε ένα εβδομαδιαίο, τουλάχιστον, πρόγραμμα με τα προϊόντα που θα χρειαστείτε στην οικογένεια για διατροφή, καθαρισμό και συντήρηση του σπιτιού. Σε καθοριστική θέση στη λίστα βάλε τα αγαπημένα σου προϊόντα, αλλά και τα πιο απαραίτητα, αυτά που δεν γίνεται να λείπουν ποτέ από το σπίτι σου. Κατόπιν εντόπισε το κοντινότερο κατάστημα που εμπιστεύεσαι και σε εξυπηρετεί. Προτίμησέ το για τις αγορές σου και εξοικονόμησε έτσι χρόνο και χρήματα (από τη βενζίνη για τις σχετικές μετακινήσεις), γλιτώνοντας τις μεγάλες και άσκοπες μετακινήσεις. Κάτι πολύ σημαντικό ειδικά την τωρινή περίοδο, όπου λιγότερες επισκέψεις σημαίνουν λιγότερες πιθανότητες μόλυνσης από τον κορωνοϊό και ένα καλό μέσο αυτοπροστασίας.Μελέτησε τα φυλλάδια και τις προσφορές των σούπερ μάρκετ μέσω του internet και επεσήμανε αυτές που σε ενδιαφέρουν. Όμως, μην κοιτάξεις μόνο τις εβδομαδιαίες ανάγκες σου, αλλά τις μηνιαίες, ειδικά σε πράγματα που δεν χαλάνε (κατάψυξης, καθαριστικά, κονσέρβες κ.λπ.). Να είσαι έτοιμος να επωφεληθείς των προσφορών αυτών και να στοκάρεις όταν αυτές είναι πραγματικά σημαντικές.Κατέγραψε κάπου τα χρήματα που δαπανάς και οργάνωσε ένα ιστορικό αγορών, ώστε να ξέρεις τι ξοδεύεις και πώς αυτό εξελίσσεται μέσα στον χρόνο. Αυτό θα σε βοηθήσει να αντιληφθείς καλύτερα τις ανάγκες σου, αλλά και να προγραμματίσεις καλύτερα τις δαπάνες σου.Προτίμησε τα συμπυκνωμένα προϊόντα, τις οικογενειακές συσκευασίες και αυτές που καταλαμβάνουν χώρο σε ύψος και όχι σε πλάτος. Έτσι θα εξοικονομήσεις χώρο στο ψυγείο και στα ντουλάπια, αλλά κάνεις καλό και στο περιβάλλον, καθώς η ελάττωση χρήσης πλαστικού και συσκευασιών αποτελεί οικουμενικό περιβαλλοντικό στόχο.Εντάξου σε κάποιο πρόγραμμα πιστότητας των σούπερ μάρκετ (loyalty), ώστε να κερδίζεις από τις αγορές σου. Παράλληλα, συγκέντρωσε και χρησιμοποίησε κουπόνια, αν έχεις. Το ιδανικό θα είναι να μπορείς να εξαργυρώσεις απευθείας τα κουπόνια, αφού πρώτα τα ενεργοποιήσεις χωρίς να χρειαστεί να τα τυπώσεις. Επίσης, θα ήταν υπέροχο αυτές οι προσφορές να αφορούν αποκλειστικά εσένα, να ήταν δηλαδή πάνω στις δικές σου ανάγκες και να σε ενδιαφέρουν απόλυτα. Δύσκολα να βρεθεί ένα πρόγραμμα πιστότητας που να τα κάνει όλα αυτά, θα πεις. Και όμως υπάρχει. Συνέχισε την ανάγνωση.Ποιο είναι λοιπόν το πρόγραμμα πιστότητας που συγκεντρώνει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, αλλά και πολλά ακόμη που αξίζει να ανακαλύψεις; Η νέα εφαρμογή με το όνομα Lidl Plus κάνει τη διαφορά: την κατεβάζεις στο κινητό και απολαμβάνεις τα ψώνια σου στα καταστήματα LIDL, κερδίζοντας χρήματα, χρόνο, οργανώνοντας καλύτερα τις ανάγκες σου και αποκομίζοντας το κάτι παραπάνω σε κάθε αγορά. Χρησιμοποίησέ τη για να βρεις το κοντινότερο ή το πιο βολικό σε σένα κατάστημα, οργάνωσε τα εκπτωτικά κουπόνια της εβδομάδας και βγες κερδισμένος, ξεφύλλισε τα Φυλλάδια Προσφορών και εάν σου αρέσει η οργάνωση και η ανάλυση των αγορών, το Lidl Plus σκέφτεται για σένα και σου παρέχει αναλυτικό ιστορικό των αγορών σου. Ουσιαστικά, η έξυπνη αυτή εφαρμογή μπορεί να σε βοηθήσει να υλοποιήσεις και τα 5 παραπάνω tips. Ή καλύτερα, το Lidl Plus APP είναι η εφαρμογή που συγκεντρώνει όλα τα παραπάνω tips και σου λύνει τα χέρια, προσφέροντας τελικά μια συνολική εμπειρία αγορών που σε βοηθάει να οργανώσεις καλύτερα τα ψώνια σου, αλλά και να επωφεληθείς από αυτά, κερδίζοντας χρόνο και χρήμα.Κατέβασε λοιπόν τώρα το Lidl Plus APP και κάνε το πρώτο βήμα οργάνωσης των αγορών σου στο σούπερ μάρκετ.