Ευημερία μέσω της διαφορετικότητας – Διεθνές διαδικτυακό συνέδριο: Ανθρώπινα δικαιώματα στο εργασιακό περιβάλλον

Το Συνέδριο, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει ως στόχο να ανοίξει το δημόσιο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εργασιακό περιβάλλον, με ιδιαίτερη έμφαση στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, καθώς και να αναδείξει τον ρόλο των επιχειρήσεων στην αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων και συμπεριφορών. Ο υπότιτλος "Ευημερία μέσω διαφορετικότητας" (Prosperity through diversity) υπογραμμίζει τη σημασία της διαφορετικότητας στην ευημερία μιας χώρας, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (live streaming) την. Αρχικά επρόκειτο να λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εορτασμών του Thessaloniki EuroPride 2020, αλλά λόγω των μέτρων κοινωνικής απόστασης αποφασίστηκε να διεξαχθεί διαδικτυακά.Η ελληνική Κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει θέσει ως προτεραιότητα την προστασία της ζωής, της δημόσιας υγείας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η συμμετοχή τουστις κεντρικές εισηγήσεις του Συνεδρίου σηματοδοτεί το γεγονός ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας της ελληνικής Κυβέρνησης.Στους εναρκτήριους χαιρετισμούς θα συμμετέχουν ακόμη οι:• Erna Solberg, Πρωθυπουργός της Νορβηγίας• Michele Bachelet, Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα• Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής• Robert Oliphant, Υφυπουργός Εξωτερικών του Καναδά• Dunja Mijatović, Επίτροπος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συμβουλίου της ΕυρώπηςΟ Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τα Ευρωπαϊκά Θέματα θα ανοίξει το Συνέδριο και θα καλωσορίσει τους ομιλητές ως Πρόεδρος της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.Στο πρώτο πάνελ συζήτησης, με τίτλοσυμμετέχουν οι:• Αλέξης Πατέλης, Επικεφαλής Οικονομικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού• Robert Oliphant, Υφυπουργός Εξωτερικών του Καναδά• Janina Hasenson, Αναπληρώτρια Διευθύντρια και Νομική Σύμβουλος στον Τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών της Φινλανδίας• Ιωάννης Ν. Δημητρακόπουλος, Επιστημονικός Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων• Irena Moozova, Διευθύντρια Ισότητας και Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής• Rolf Wenzel, Διοικητής της Τράπεζας Ανάπτυξης του Συμβουλίου της ΕυρώπηςΤο πάνελ συντονίζει η δημοσιογράφος Ξένια Κουναλάκη από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.Στο πάνελ θα συζητηθούν οι τρόποι με τους οποίους οι Κυβερνήσεις μπορούν να προστατέψουν τα ανθρώπινα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας από παραβιάσεις δικαιωμάτων, αποκλεισμούς και κατάχρηση εξουσίας, θέτοντας σε εφαρμογή πολιτικές πρόληψης και συμμόρφωσης. Επιπλέον, οι εισηγητές θα παρουσιάσουν βέλτιστες πρακτικές και επιτυχημένα μοντέλα από όλο τον κόσμο, με στόχο την ισχυρότερη συνεργασία μεταξύ κρατών και διεθνών οργανισμών.Στο δεύτερο πάνελ συζήτησης, με τίτλοσυμμετέχουν οι:• Πέγκυ Αντωνάκου, Γενική Διευθύντρια Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, GOOGLE• Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, VODAFONE• Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, MICROSOFT• Nieves Delgado, Αντιπρόεδρος Πωλήσεων & Χορηγός Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ για Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα & Ισραήλ, IBM• Βασίλειος Ε. Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος, ALPHA BANK• Ειρήνη Νικολοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, WUNDERMAN THOMPSONΤο πάνελ συντονίζει ο Paul Tugwell, δημοσιογράφος, Bloomberg News.Το πάνελ θα αναδείξει στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, βιώσιμα πλάνα και προγράμματα ενσωμάτωσης του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Μια δυναμική και καταλυτική παρότρυνση για δράση θα αναδυθεί με στόχο την εξάλειψη των διακρίσεων στο χώρο εργασίας και τη δημιουργία ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος για όλους. Το πάνελ θα ανταλλάξει ιδέες και βέλτιστες πρακτικές από όλο τον κόσμο με έμφαση στην ελληνική εμπειρία και πραγματικότητα, με απώτερο στόχο την ευημερία μέσω της διαφορετικότητας.Στο τρίτο πάνελ συζήτησης με τίτλο• Markus J. Beyrer, Γενικός Διευθυντής, Business Europe• Kristine Garina, Πρόεδρος, European Pride Organizers Association• Ευάγγελος Χουλιάρας, Εκπρόσωπος Επικοινωνίας, Thessaloniki Pride• Lars Henriksen, Πρόεδρος, Copenhagen Pride• Salah Husseini, Αναπληρωτής Διευθυντής, Business for Social Responsibility• Fabrice Houdart, Διευθύνων Σύμβουλος για Διεθνείς Πρωτοβουλίες Ισότητας, Out Leadership• Ανδρέας Ποττάκης, Συνήγορος του ΠολίτηΤο πάνελ συντονίζει ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Σύμβουλος Στρατηγικής και Πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση.Το πάνελ θα αναδείξει τρόπους για την αποτελεσματικότερη άσκηση του θεσμικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών στην προώθηση θετικών πολιτικών για την ουσιαστική συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Οι ομιλητές, από τον αντίστοιχο τομέα εξειδίκευσης του καθενός, θα καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση της ατζέντας των ίσων δικαιωμάτων.Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου θα ενσωματώσουν στις τοποθετήσεις τους οι:• Γρηγόρης Δημητριάδης, Γενικός Γραμματέας Εξωστρέφειας και Πρόεδρος Enterprise Greece, Υπουργείο Εξωτερικών• Πάνος Αλεξανδρής, Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπουργείο Δικαιοσύνης• Μαρία Συρεγγέλα, Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.Μετά το πέρας του Συνεδρίου στόχος είναι να συσταθεί διεθνής ομάδα εργασίας η οποία θα προτείνει οδικό χάρτη για επόμενες δράσεις.Ο σύνδεσμος για να παρακολουθήσετε το Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο για τα «Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Εργασιακό Περιβάλλον» (“Human Rights in Business”) είναι https://humanrightsinbusiness.gr/