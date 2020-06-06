MENOY
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κορωνοϊός - Δείτε στο protothema.gr: Κρούσματα και θάνατοι σε όλο τον κόσμο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τραπεζάκια... μέσα από σήμερα σε εστιατόρια και καφέ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Χαλάει ο καιρός σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη

Ελλάδα

Tο πρόγραμμα της τηλεόρασης

screen_tb_2

Όλο το πρόγραμμα των καναλιών για σήμερα

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών:






09:00 ΕΠΙΛΟΓΕΣ
12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13:00 ΕΠΤΑ
14:00 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ
15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
16:00 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)
17:00 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
18:15 ΑΓΑΠΗΣΑ ΜΙΑ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
20:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
21:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
22:00 ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ
00:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
00:10 ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ
01:15 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
01:45 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
02:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
02:15 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ
02:40 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ
03:00 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ
03:05 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
03:25 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
03:50 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
04:00 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ
04:15 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ
04:50 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ
05:00 ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΡΟΫΝΤ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
05:15 ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΡΟΫΝΤ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
05:45 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
06:00 ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ








10:00 ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
10:30 ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΣΑΪΝΗΣ
11:15 ΖΙΓΚ ΚΑΙ ΣΑΡΚΟ
11:30 ΠΑΝΔΩΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΤΑ MAGIC BIRDS
12:00 ΖΙΓΚ ΚΑΙ ΣΑΡΚΟ
12:50 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)
12:55 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)
13:15 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
14:00 ΤΖΙΠ, ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
14:05 ΤΖΙΠ, ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
15:30 ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
17:00 ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
17:30 ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΡΩΜΗΣ
18:30 Ο ΑΡΘΟΥΡ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΝΙΜΟΙ
20:00 ART WEEK - 2020
20:05 ART WEEK - 2020
21:00 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
21:10 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
22:30 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ )
22:50 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ )
00:10 ΤΣΩΡΤΣΙΛ - 6/6/1944: ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ (D-DAY)
00:30 ΤΣΩΡΤΣΙΛ - 6/6/1944: ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ (D-DAY)
01:10 ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΡΩΜΗΣ
01:50 ART WEEK
02:05 ART WEEK
02:10 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
02:50 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
03:15 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
04:00 ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
04:20 ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
04:45 ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
05:30 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)
05:50 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)
06:00 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ




MEGA


10:00 Νόστιμα Και Απλά
10:30 Οι Κηπουροί Του MEGA
11:20 Γυμναστική Από Σπίτι
12:00 Το Ρετιρέ
13:00 Μega Γεγονότα: Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
14:00 Η Κόρη Του Ήλιου
15:50 Baywatch
17:00 Camera Cafe
17:20 Δελτίο Νοηματικής
17:30 Το Κόκκινο Δωμάτιο
19:30 Μega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:50 Κάθε Φορά, Πρώτη Φορά (50 First Dates)
22:50 Δωμάτιο Πανικού (Panic Room)
01:20 Γκοστμπάστερς No 2 (Ghostbusters II)
03:30 Baywatch
04:30 Στην Κόψη Του Ξυραφιού
05:30 Παράλληλοι Δρόμοι
05:50 Η Ώρα Η Καλή




 



07:00 Πρωινοί Τύποι
11:00 Υγεία Πάνω Απ' Όλα
12:00 Εκείνες Κι Εγώ (Ε)
13:00 Ant1 News
14:00 Κωνσταντίνου Και Ελένης (Ε)
16:00 Food N' Friends
17:00 Μην Ψαρώνεις (Ε)
18:00 Ant1 News - Δελτίο Στη Νοηματική Γλώσσα
18:15 Πέτα Τη Φριτέζα - 2ος Κύκλος (Ε)
19:30 Ant1 News
20:45 Επτά Χρόνια Γάμου
22:45 The Amazing Spider-Man
01:45 Λυσιστράτη
03:45 Έρωτας (Ε)
05:00 Ιωάννα Της Καρδιάς (Ε)
06:00 Οι Μεν Και Οι Δεν (Ε)






09:45 Bobby And Bill
10:15 PJ Masks
10:45 Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά (Tangled)
11:15 Barbie Dreamhouse Adventures
12:00 Άγριο Κορίτσι (Wild Child)
14:00 Life Is A Beach: Mission Spain Portugal
15:00 Star News
15:30 Τα Φιλαράκια (Friends) - 4ος Κύκλος
16:15 Two And A Half Men - 7oς Κύκλος
17:00 Ειδήσεις Στη Νοηματική Γλώσσα
17:10 X-Men: Η Πρώτη Γενιά (X-Men First Class)
19:50 Star News
21:00 Μια Νύχτα Στο Μουσείο: Το Μυστικό Του Φαραώ (Night At The Museum: Secret Of
23:15 The Mentalist - 3ος Κύκλος
01:15 Major Crimes - 1ος + 2ος Κύκλος
03:15 Step Up 5: All In
06:00 Tom & Jerry Kids









10:00 Σαββατοκύριακο Με Τον Μάνεση, ΙΙΙ
13:00 Ειδήσεις
13:50 Καλύτερα Δε Γίνεται, II
16:50 Kitchen Lab, II (Ε)
17:50 Δελτίο Ειδήσεων Στη Νοηματική Γλώσσα
18:00 Μην Αρχίζεις Τη Μουρμούρα, VIΙ (Ε)
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 Ένας Τρελός Τρελός Αεροπειρατής
22:15 Τελευταία Κλήση (Cellular)
00:15 Οι Πειρατές Της Καραϊβικής: Στο Τέλος Του Κόσμου (Pirates Of The Caribbean
03:45 Αντελίνα, Χτύπα Το Κουδούνι (Ε)
04:45 Θα Σε Δω Στο Πλοίο, I (Ε)
06:00 Τρεχάτε Ποδαράκια Μου (Ozzy)







10:00 Ακραία Φαινόμενα
12:30 Eco News
13:00 Dot.
14:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
14:50 Μαζί Σου
17:30 Δελτίο Στη Νοηματική
17:40 Happy Traveller
18:40 Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος (Ε)
19:50 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
21:15 Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά!
00:30 Σατανική Νοσοκόμα (Evil Intent)
02:00 Deadly Women - 10ος Κύκλος (Ε)
03:00 Happy Traveller (Ε)
03:50 Dot. (Ε)
04:40 Μαζί Σου (Ε)
06:00 Καλημέρα









08:00 Η Αγορά Σήμερα
15:00 La Dona (Ε)
16:00 La Patrona (Ε)
17:00 Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο (Ε)
18:00 Για Μια Γυναίκα Και Ένα Αυτοκίνητο (Ε)
19:00 Chicago Fire (Ε)
20:00 Castle (Ε)
21:00 Ο Επιζών Της Επόμενης Μέρας (Designated Survivor) (Ε)
23:00 You Don't Mess With Zohan
01:15 Mayday (Ε)
02:00 The Night Shift (Ε)
03:45 Mayday (Ε)
04:30 Vice (Ε)
05:15 Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο (Ε)
06:00 La Dona (Ε)







09:50 Έλα Χαμογέλα
13:00 Open News
13:30 Open Sport
14:40 Αννίτα Κοίτα
17:45 Open News Στη Νοηματική
18:00 Αννίτα Κοίτα
18:45 KitcheN' Health
19:30 Open News
21:00 Εικόνες (Ε)
22:00 Just The 2 Of Us
01:30 Τα Δύο Πόδια Σε Ένα Παπούτσι
03:15 Criminal Minds - 8ος Κύκλος
04:15 Criminal Minds - 8ος Κύκλος
05:15 Επανάληψη Προγράμματος
05:30 Τώρα Ό,τι Συμβαίνει







10:00 Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ (Ζ' ΚΥΚΛΟΣ)
11:00 Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ (Ζ' ΚΥΚΛΟΣ)
12:00 ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ
12:30 ΧΑΡΑ ΘΕΟΥ
13:30 ΟΨΟΝ ΚΑΙ ΨΑΛΜΟΣ
14:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14:30 ΧΩΜΑΤΑ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ-Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
15:00 ΑΓΡΟWEEK
16:00 Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ
17:00 ΣΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ
18:00 Η ΖΩΗ ΑΝΑΠΟΔΑ
19:30 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
20:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20:30 ΙΛΙΑΔΑ
21:00 WORLD PARTY
22:00 ΑΠΟΨΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΠΑΜ- coronavirus edition (Ε' ΚΥΚΛΟΣ) (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
23:00 ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)
00:30 ΡΙΤΑ
01:00 ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΙΑ
02:00 WORLD PARTY
03:00 ΑΠΟΨΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΠΑΜ- coronavirus edition (Ε' ΚΥΚΛΟΣ)
04:00 ΑΓΡΟWEEK
05:00 H 9Η ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ






10:00 Top Wing
10:30 Barbie Dreamtopia
11:00 Paw Patrol
11:30 44 Γάτες
12:00 Butterbean's Cafe
12:30 Η Ντόρα Και Οι Φίλοι Της: Περιπέτειες Στην Πόλη
13:00 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του
13:30 Μπομπ Σφουγγαράκης
14:00 Winx
14:30 Regal Academy
15:00 Maggie & Bianca Fashion Friends
15:30 Nickelodeon Classics: Hey Arnold!/ Rugrats
16:30 Η Μέρα Της Σάνη
17:00 Paw Patrol
17:30 Ράστυ Ρίβετς
18:00 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου
18:30 Μπομπ Σφουγγαράκης
19:00 Τα Μυστικά Της Αβύσσου
19:30 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του
20:00 Lego Friends
20:30 Gormiti
21:00 Μαραθώνιος: Ninjago Masters Of Spinjitzu
22:00 Χελωνονιτζάκια: Η Άνοδος
23:00 Χένρι Ο Επικίνδυνος
23:30 Zoey
00:00 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ
00:30 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ
00:50 Νίκι, Ρίκι, Ντίκι & Νταν
01:40 Χένρι Ο Επικίνδυνος
02:05 Χένρι Ο Επικίνδυνος
02:25 Game Shakers
02:45 Game Shakers
03:15 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς
03:35 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς
04:00 The Troop
04:25 The Troop
04:50 True Jackson
05:10 True Jackson
05:35 Με Λένε Φράνκη
06:00 Με Λένε Φράνκη








10:00 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ
11:30 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΕΙΝΑΥΤΕΣ
12:00 ΒΟΥΛΗ ΕΠΙ 7
13:30 ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
14:00 ΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
15:00 ΜΑΓΙΚΟΣ ΦΑΝΟΣ
15:30 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ
16:00 ΒΙΒΛΙΟΒΟΥΛΙΟ (E)
17:00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
18:00 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΙΙ
19:00 ΘΕΑΤΡΟΣΚΟΠΙΟ (E)
20:00 ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΗΣ
20:30 ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ
21:00 ΤΟ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
22:00 ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ, ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ
23:00 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
01:00 ΣΑΡΤΡ ΚΑΙ ΚΑΜΥ: Η ΦΙΛΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
02:00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δείτε όλες τις ειδήσεις

Best of Network

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης