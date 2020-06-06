Tο πρόγραμμα της τηλεόρασης
Όλο το πρόγραμμα των καναλιών για σήμερα
Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών:
09:00 ΕΠΙΛΟΓΕΣ
12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13:00 ΕΠΤΑ
14:00 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ
15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
16:00 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)
17:00 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
18:15 ΑΓΑΠΗΣΑ ΜΙΑ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
20:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
21:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
22:00 ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ
00:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
00:10 ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ
01:15 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
01:45 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
02:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
02:15 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ
02:40 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ
03:00 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ
03:05 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
03:25 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
03:50 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
04:00 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ
04:15 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ
04:50 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ
05:00 ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΡΟΫΝΤ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
05:15 ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΡΟΫΝΤ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
05:45 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
06:00 ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
10:00 ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
10:30 ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΣΑΪΝΗΣ
11:15 ΖΙΓΚ ΚΑΙ ΣΑΡΚΟ
11:30 ΠΑΝΔΩΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΤΑ MAGIC BIRDS
12:00 ΖΙΓΚ ΚΑΙ ΣΑΡΚΟ
12:50 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)
12:55 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)
13:15 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
14:00 ΤΖΙΠ, ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
14:05 ΤΖΙΠ, ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
15:30 ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
17:00 ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
17:30 ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΡΩΜΗΣ
18:30 Ο ΑΡΘΟΥΡ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΝΙΜΟΙ
20:00 ART WEEK - 2020
20:05 ART WEEK - 2020
21:00 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
21:10 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
22:30 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ )
22:50 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ )
00:10 ΤΣΩΡΤΣΙΛ - 6/6/1944: ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ (D-DAY)
00:30 ΤΣΩΡΤΣΙΛ - 6/6/1944: ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ (D-DAY)
01:10 ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΡΩΜΗΣ
01:50 ART WEEK
02:05 ART WEEK
02:10 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
02:50 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
03:15 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
04:00 ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
04:20 ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
04:45 ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
05:30 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)
05:50 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)
06:00 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
10:00 Νόστιμα Και Απλά
10:30 Οι Κηπουροί Του MEGA
11:20 Γυμναστική Από Σπίτι
12:00 Το Ρετιρέ
13:00 Μega Γεγονότα: Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
14:00 Η Κόρη Του Ήλιου
15:50 Baywatch
17:00 Camera Cafe
17:20 Δελτίο Νοηματικής
17:30 Το Κόκκινο Δωμάτιο
19:30 Μega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:50 Κάθε Φορά, Πρώτη Φορά (50 First Dates)
22:50 Δωμάτιο Πανικού (Panic Room)
01:20 Γκοστμπάστερς No 2 (Ghostbusters II)
03:30 Baywatch
04:30 Στην Κόψη Του Ξυραφιού
05:30 Παράλληλοι Δρόμοι
05:50 Η Ώρα Η Καλή
07:00 Πρωινοί Τύποι
11:00 Υγεία Πάνω Απ' Όλα
12:00 Εκείνες Κι Εγώ (Ε)
13:00 Ant1 News
14:00 Κωνσταντίνου Και Ελένης (Ε)
16:00 Food N' Friends
17:00 Μην Ψαρώνεις (Ε)
18:00 Ant1 News - Δελτίο Στη Νοηματική Γλώσσα
18:15 Πέτα Τη Φριτέζα - 2ος Κύκλος (Ε)
19:30 Ant1 News
20:45 Επτά Χρόνια Γάμου
22:45 The Amazing Spider-Man
01:45 Λυσιστράτη
03:45 Έρωτας (Ε)
05:00 Ιωάννα Της Καρδιάς (Ε)
06:00 Οι Μεν Και Οι Δεν (Ε)
09:45 Bobby And Bill
10:15 PJ Masks
10:45 Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά (Tangled)
11:15 Barbie Dreamhouse Adventures
12:00 Άγριο Κορίτσι (Wild Child)
14:00 Life Is A Beach: Mission Spain Portugal
15:00 Star News
15:30 Τα Φιλαράκια (Friends) - 4ος Κύκλος
16:15 Two And A Half Men - 7oς Κύκλος
17:00 Ειδήσεις Στη Νοηματική Γλώσσα
17:10 X-Men: Η Πρώτη Γενιά (X-Men First Class)
19:50 Star News
21:00 Μια Νύχτα Στο Μουσείο: Το Μυστικό Του Φαραώ (Night At The Museum: Secret Of
23:15 The Mentalist - 3ος Κύκλος
01:15 Major Crimes - 1ος + 2ος Κύκλος
03:15 Step Up 5: All In
06:00 Tom & Jerry Kids
10:00 Σαββατοκύριακο Με Τον Μάνεση, ΙΙΙ
13:00 Ειδήσεις
13:50 Καλύτερα Δε Γίνεται, II
16:50 Kitchen Lab, II (Ε)
17:50 Δελτίο Ειδήσεων Στη Νοηματική Γλώσσα
18:00 Μην Αρχίζεις Τη Μουρμούρα, VIΙ (Ε)
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 Ένας Τρελός Τρελός Αεροπειρατής
22:15 Τελευταία Κλήση (Cellular)
00:15 Οι Πειρατές Της Καραϊβικής: Στο Τέλος Του Κόσμου (Pirates Of The Caribbean
03:45 Αντελίνα, Χτύπα Το Κουδούνι (Ε)
04:45 Θα Σε Δω Στο Πλοίο, I (Ε)
06:00 Τρεχάτε Ποδαράκια Μου (Ozzy)
10:00 Ακραία Φαινόμενα
12:30 Eco News
13:00 Dot.
14:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
14:50 Μαζί Σου
17:30 Δελτίο Στη Νοηματική
17:40 Happy Traveller
18:40 Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος (Ε)
19:50 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
21:15 Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά!
00:30 Σατανική Νοσοκόμα (Evil Intent)
02:00 Deadly Women - 10ος Κύκλος (Ε)
03:00 Happy Traveller (Ε)
03:50 Dot. (Ε)
04:40 Μαζί Σου (Ε)
06:00 Καλημέρα
08:00 Η Αγορά Σήμερα
15:00 La Dona (Ε)
16:00 La Patrona (Ε)
17:00 Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο (Ε)
18:00 Για Μια Γυναίκα Και Ένα Αυτοκίνητο (Ε)
19:00 Chicago Fire (Ε)
20:00 Castle (Ε)
21:00 Ο Επιζών Της Επόμενης Μέρας (Designated Survivor) (Ε)
23:00 You Don't Mess With Zohan
01:15 Mayday (Ε)
02:00 The Night Shift (Ε)
03:45 Mayday (Ε)
04:30 Vice (Ε)
05:15 Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο (Ε)
06:00 La Dona (Ε)
09:50 Έλα Χαμογέλα
13:00 Open News
13:30 Open Sport
14:40 Αννίτα Κοίτα
17:45 Open News Στη Νοηματική
18:00 Αννίτα Κοίτα
18:45 KitcheN' Health
19:30 Open News
21:00 Εικόνες (Ε)
22:00 Just The 2 Of Us
01:30 Τα Δύο Πόδια Σε Ένα Παπούτσι
03:15 Criminal Minds - 8ος Κύκλος
04:15 Criminal Minds - 8ος Κύκλος
05:15 Επανάληψη Προγράμματος
05:30 Τώρα Ό,τι Συμβαίνει
10:00 Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ (Ζ' ΚΥΚΛΟΣ)
11:00 Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ (Ζ' ΚΥΚΛΟΣ)
12:00 ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ
12:30 ΧΑΡΑ ΘΕΟΥ
13:30 ΟΨΟΝ ΚΑΙ ΨΑΛΜΟΣ
14:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14:30 ΧΩΜΑΤΑ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ-Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
15:00 ΑΓΡΟWEEK
16:00 Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ
17:00 ΣΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ
18:00 Η ΖΩΗ ΑΝΑΠΟΔΑ
19:30 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
20:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20:30 ΙΛΙΑΔΑ
21:00 WORLD PARTY
22:00 ΑΠΟΨΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΠΑΜ- coronavirus edition (Ε' ΚΥΚΛΟΣ) (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
23:00 ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)
00:30 ΡΙΤΑ
01:00 ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΙΑ
02:00 WORLD PARTY
03:00 ΑΠΟΨΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΠΑΜ- coronavirus edition (Ε' ΚΥΚΛΟΣ)
04:00 ΑΓΡΟWEEK
05:00 H 9Η ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
10:00 Top Wing
10:30 Barbie Dreamtopia
11:00 Paw Patrol
11:30 44 Γάτες
12:00 Butterbean's Cafe
12:30 Η Ντόρα Και Οι Φίλοι Της: Περιπέτειες Στην Πόλη
13:00 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του
13:30 Μπομπ Σφουγγαράκης
14:00 Winx
14:30 Regal Academy
15:00 Maggie & Bianca Fashion Friends
15:30 Nickelodeon Classics: Hey Arnold!/ Rugrats
16:30 Η Μέρα Της Σάνη
17:00 Paw Patrol
17:30 Ράστυ Ρίβετς
18:00 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου
18:30 Μπομπ Σφουγγαράκης
19:00 Τα Μυστικά Της Αβύσσου
19:30 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του
20:00 Lego Friends
20:30 Gormiti
21:00 Μαραθώνιος: Ninjago Masters Of Spinjitzu
22:00 Χελωνονιτζάκια: Η Άνοδος
23:00 Χένρι Ο Επικίνδυνος
23:30 Zoey
00:00 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ
00:30 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ
00:50 Νίκι, Ρίκι, Ντίκι & Νταν
01:40 Χένρι Ο Επικίνδυνος
02:05 Χένρι Ο Επικίνδυνος
02:25 Game Shakers
02:45 Game Shakers
03:15 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς
03:35 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς
04:00 The Troop
04:25 The Troop
04:50 True Jackson
05:10 True Jackson
05:35 Με Λένε Φράνκη
06:00 Με Λένε Φράνκη
10:00 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ
11:30 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΕΙΝΑΥΤΕΣ
12:00 ΒΟΥΛΗ ΕΠΙ 7
13:30 ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
14:00 ΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
15:00 ΜΑΓΙΚΟΣ ΦΑΝΟΣ
15:30 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ
16:00 ΒΙΒΛΙΟΒΟΥΛΙΟ (E)
17:00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
18:00 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΙΙ
19:00 ΘΕΑΤΡΟΣΚΟΠΙΟ (E)
20:00 ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΗΣ
20:30 ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ
21:00 ΤΟ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
22:00 ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ, ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ
23:00 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
01:00 ΣΑΡΤΡ ΚΑΙ ΚΑΜΥ: Η ΦΙΛΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
02:00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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