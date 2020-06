Tο πρόγραμμα της τηλεόρασης

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών:









Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

09:00 ΕΠΙΛΟΓΕΣ12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ13:00 ΕΠΤΑ14:00 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ16:00 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)17:00 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ18:15 ΑΓΑΠΗΣΑ ΜΙΑ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)20:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ21:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ22:00 ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ00:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ00:10 ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ01:15 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ01:45 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ02:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ02:15 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ02:40 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ03:00 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ03:05 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ03:25 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ03:50 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ04:00 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ04:15 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ04:50 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ05:00 ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΡΟΫΝΤ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ05:15 ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΡΟΫΝΤ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ05:45 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ06:00 ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ10:00 ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ10:30 ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΣΑΪΝΗΣ11:15 ΖΙΓΚ ΚΑΙ ΣΑΡΚΟ11:30 ΠΑΝΔΩΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΤΑ MAGIC BIRDS12:00 ΖΙΓΚ ΚΑΙ ΣΑΡΚΟ12:50 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)12:55 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)13:15 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)14:00 ΤΖΙΠ, ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)14:05 ΤΖΙΠ, ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)15:30 ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)17:00 ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)17:30 ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΡΩΜΗΣ18:30 Ο ΑΡΘΟΥΡ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΝΙΜΟΙ20:00 ART WEEK - 202020:05 ART WEEK - 202021:00 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)21:10 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)22:30 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ )22:50 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ )00:10 ΤΣΩΡΤΣΙΛ - 6/6/1944: ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ (D-DAY)00:30 ΤΣΩΡΤΣΙΛ - 6/6/1944: ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ (D-DAY)01:10 ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΡΩΜΗΣ01:50 ART WEEK02:05 ART WEEK02:10 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ02:50 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ03:15 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ04:00 ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)04:20 ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)04:45 ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)05:30 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)05:50 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)06:00 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ





10:00 Νόστιμα Και Απλά10:30 Οι Κηπουροί Του MEGA11:20 Γυμναστική Από Σπίτι12:00 Το Ρετιρέ13:00 Μega Γεγονότα: Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων14:00 Η Κόρη Του Ήλιου15:50 Baywatch17:00 Camera Cafe17:20 Δελτίο Νοηματικής17:30 Το Κόκκινο Δωμάτιο19:30 Μega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων20:50 Κάθε Φορά, Πρώτη Φορά (50 First Dates)22:50 Δωμάτιο Πανικού (Panic Room)01:20 Γκοστμπάστερς No 2 (Ghostbusters II)03:30 Baywatch04:30 Στην Κόψη Του Ξυραφιού05:30 Παράλληλοι Δρόμοι05:50 Η Ώρα Η Καλή07:00 Πρωινοί Τύποι11:00 Υγεία Πάνω Απ' Όλα12:00 Εκείνες Κι Εγώ (Ε)13:00 Ant1 News14:00 Κωνσταντίνου Και Ελένης (Ε)16:00 Food N' Friends17:00 Μην Ψαρώνεις (Ε)18:00 Ant1 News - Δελτίο Στη Νοηματική Γλώσσα18:15 Πέτα Τη Φριτέζα - 2ος Κύκλος (Ε)19:30 Ant1 News20:45 Επτά Χρόνια Γάμου22:45 The Amazing Spider-Man01:45 Λυσιστράτη03:45 Έρωτας (Ε)05:00 Ιωάννα Της Καρδιάς (Ε)06:00 Οι Μεν Και Οι Δεν (Ε)09:45 Bobby And Bill10:15 PJ Masks10:45 Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά (Tangled)11:15 Barbie Dreamhouse Adventures12:00 Άγριο Κορίτσι (Wild Child)14:00 Life Is A Beach: Mission Spain Portugal15:00 Star News15:30 Τα Φιλαράκια (Friends) - 4ος Κύκλος16:15 Two And A Half Men - 7oς Κύκλος17:00 Ειδήσεις Στη Νοηματική Γλώσσα17:10 X-Men: Η Πρώτη Γενιά (X-Men First Class)19:50 Star News21:00 Μια Νύχτα Στο Μουσείο: Το Μυστικό Του Φαραώ (Night At The Museum: Secret Of23:15 The Mentalist - 3ος Κύκλος01:15 Major Crimes - 1ος + 2ος Κύκλος03:15 Step Up 5: All In06:00 Tom & Jerry Kids10:00 Σαββατοκύριακο Με Τον Μάνεση, ΙΙΙ13:00 Ειδήσεις13:50 Καλύτερα Δε Γίνεται, II16:50 Kitchen Lab, II (Ε)17:50 Δελτίο Ειδήσεων Στη Νοηματική Γλώσσα18:00 Μην Αρχίζεις Τη Μουρμούρα, VIΙ (Ε)19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων20:00 Ένας Τρελός Τρελός Αεροπειρατής22:15 Τελευταία Κλήση (Cellular)00:15 Οι Πειρατές Της Καραϊβικής: Στο Τέλος Του Κόσμου (Pirates Of The Caribbean03:45 Αντελίνα, Χτύπα Το Κουδούνι (Ε)04:45 Θα Σε Δω Στο Πλοίο, I (Ε)06:00 Τρεχάτε Ποδαράκια Μου (Ozzy)10:00 Ακραία Φαινόμενα12:30 Eco News13:00 Dot.14:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων14:50 Μαζί Σου17:30 Δελτίο Στη Νοηματική17:40 Happy Traveller18:40 Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος (Ε)19:50 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων21:15 Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά!00:30 Σατανική Νοσοκόμα (Evil Intent)02:00 Deadly Women - 10ος Κύκλος (Ε)03:00 Happy Traveller (Ε)03:50 Dot. (Ε)04:40 Μαζί Σου (Ε)06:00 Καλημέρα08:00 Η Αγορά Σήμερα15:00 La Dona (Ε)16:00 La Patrona (Ε)17:00 Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο (Ε)18:00 Για Μια Γυναίκα Και Ένα Αυτοκίνητο (Ε)19:00 Chicago Fire (Ε)20:00 Castle (Ε)21:00 Ο Επιζών Της Επόμενης Μέρας (Designated Survivor) (Ε)23:00 You Don't Mess With Zohan01:15 Mayday (Ε)02:00 The Night Shift (Ε)03:45 Mayday (Ε)04:30 Vice (Ε)05:15 Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο (Ε)06:00 La Dona (Ε)09:50 Έλα Χαμογέλα13:00 Open News13:30 Open Sport14:40 Αννίτα Κοίτα17:45 Open News Στη Νοηματική18:00 Αννίτα Κοίτα18:45 KitcheN' Health19:30 Open News21:00 Εικόνες (Ε)22:00 Just The 2 Of Us01:30 Τα Δύο Πόδια Σε Ένα Παπούτσι03:15 Criminal Minds - 8ος Κύκλος04:15 Criminal Minds - 8ος Κύκλος05:15 Επανάληψη Προγράμματος05:30 Τώρα Ό,τι Συμβαίνει10:00 Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ (Ζ' ΚΥΚΛΟΣ)11:00 Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ (Ζ' ΚΥΚΛΟΣ)12:00 ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ12:30 ΧΑΡΑ ΘΕΟΥ13:30 ΟΨΟΝ ΚΑΙ ΨΑΛΜΟΣ14:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ14:30 ΧΩΜΑΤΑ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ-Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ15:00 ΑΓΡΟWEEK16:00 Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ17:00 ΣΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ18:00 Η ΖΩΗ ΑΝΑΠΟΔΑ19:30 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ20:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ20:30 ΙΛΙΑΔΑ21:00 WORLD PARTY22:00 ΑΠΟΨΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΠΑΜ- coronavirus edition (Ε' ΚΥΚΛΟΣ) (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)23:00 ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)00:30 ΡΙΤΑ01:00 ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΙΑ02:00 WORLD PARTY03:00 ΑΠΟΨΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΠΑΜ- coronavirus edition (Ε' ΚΥΚΛΟΣ)04:00 ΑΓΡΟWEEK05:00 H 9Η ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ10:00 Top Wing10:30 Barbie Dreamtopia11:00 Paw Patrol11:30 44 Γάτες12:00 Butterbean's Cafe12:30 Η Ντόρα Και Οι Φίλοι Της: Περιπέτειες Στην Πόλη13:00 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του13:30 Μπομπ Σφουγγαράκης14:00 Winx14:30 Regal Academy15:00 Maggie & Bianca Fashion Friends15:30 Nickelodeon Classics: Hey Arnold!/ Rugrats16:30 Η Μέρα Της Σάνη17:00 Paw Patrol17:30 Ράστυ Ρίβετς18:00 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου18:30 Μπομπ Σφουγγαράκης19:00 Τα Μυστικά Της Αβύσσου19:30 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του20:00 Lego Friends20:30 Gormiti21:00 Μαραθώνιος: Ninjago Masters Of Spinjitzu22:00 Χελωνονιτζάκια: Η Άνοδος23:00 Χένρι Ο Επικίνδυνος23:30 Zoey00:00 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ00:30 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ00:50 Νίκι, Ρίκι, Ντίκι & Νταν01:40 Χένρι Ο Επικίνδυνος02:05 Χένρι Ο Επικίνδυνος02:25 Game Shakers02:45 Game Shakers03:15 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς03:35 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς04:00 The Troop04:25 The Troop04:50 True Jackson05:10 True Jackson05:35 Με Λένε Φράνκη06:00 Με Λένε Φράνκη10:00 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ11:30 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΕΙΝΑΥΤΕΣ12:00 ΒΟΥΛΗ ΕΠΙ 713:30 ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ14:00 ΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ15:00 ΜΑΓΙΚΟΣ ΦΑΝΟΣ15:30 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ16:00 ΒΙΒΛΙΟΒΟΥΛΙΟ (E)17:00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ18:00 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΙΙ19:00 ΘΕΑΤΡΟΣΚΟΠΙΟ (E)20:00 ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΗΣ20:30 ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ21:00 ΤΟ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ22:00 ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ, ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ23:00 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ01:00 ΣΑΡΤΡ ΚΑΙ ΚΑΜΥ: Η ΦΙΛΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ02:00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ