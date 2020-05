Εξαφάνιση - μυστήριο: Βρέθηκε η βίλα-«φάντασμα» οικογένειας Έλληνα κροίσου στην Αγγλία

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η εικόνα της έρημης έπαυλης που ζώνεται από την άγρια βλάστηση του απεριποίητου κήπου μοιάζει σχεδόν απόκοσμη κάτω από το χλωμό φως των προαστίων της Νοτιοανατολικής Αγγλίας, στο Κινγκ’ς Λάντλει του Χέρτφορντσάιρ. Μια κλειδαριά στην μεγάλη αραχνιασμένη πύλη που οδηγεί στο εντυπωσιακό οίκημα τηςπροϊδεάζει τους περιπατητές ότι τα μέλη της λείπουν.Οχι για ταξίδι, ούτε για δουλειές. Τα πέντε σκονισμένα αυτοκίνητα που κείτονται σαν κουφάρια στον κήπο και όλα τα προσωπικά αντικείμενα της οικογένειας αφημένα εδώ κι εκεί στο πλήρως εξοπλισμένο σπίτι, δεν μιλάνε για μια συνήθη απουσία αλλά για μίαΕχουν ήδη περάσει τρία χρόνια από τη τελευταία φορά που ο 70χρονος μεγαλομεσίτης(ή Θάνος όπως τον ήξεραν όλοι)και τα μέλη της οικογένειάς του έδωσαν σημεία ζωής. Στο σπίτι που έμενε για 18 ολόκληρα χρόνια με τα τρία από τα πέντε παιδιά του και τη σύζυγό τουτουλάχιστον πριν εκείνη φύγει το 2004 από τη ζωή, χτυπημένη από τον, επικρατεί απόλυτη σιωπή.Από το 2017 κανείς δεν άκουσε ούτε είδε κάποιον από την οικογένεια του εύπορου Ελληνα που τα τελευταία χρόνια έμενε στο σπίτι μαζί με τις δύο όμορφες κόρες του, (την 34χρονηκαι την 28χρονη) και τον έναν από τους τρεις γιους του, τον 43χρονο, τον 41χρονοκα τον 36χρονο(άγνωστο ποιον έβλεπαν οι γείτονες).(ίσως και εσπευσμένη φυγή) της οικογένειας από το σπίτι που σήμερα μοιάζει στοιχειωμένο έγινε εκτενές αφιέρωμα στην ηλεκτρονική έκδοση τηςχάρη στην περιέργεια ενός εξερευνητή πόλεων που διείσδυσε στο εσωτερικό του. Τα όσα είδε καταγράφηκαν εκτενώς από τον φακό αφού πλήθος προσωπικών αντικειμένων της οικογένειας μαρτυρούν ότι κάτι ή κάποιος εξανάγκασε τα μέλη της σε άτακτη φυγή εν μια νυκτί. Πέντε αυτοκίνητα στο γκαράζ μεταξύ των οποίων και μία Bentley, ακριβά επώνυμα ρούχα στις κρεμάστρες, ένα ρολόι αφημένο στο κομοδίνο, πιάτα στο πλυντήριο και μία παρτίδα σκάκι που έμεινε στη μέση ήταν οι πρώτες ενδείξεις ότι κάτι κρύβεται πίσω από την ξαφνική απουσία των Ελλήνων που από το 1999 ήταν ιδιοκτήτες του επιβλητικού οικήματος με τα οκτώ υπνοδωμάτια, τα έξι μπάνια και τα τέσσερα living room.Ολα πλήρως εξοπλισμένα, με ηλεκτρικές συσκευές, εκατοντάδες προσωπικά αντικείμενα υπολογίσιμης αξίας, επιστημονικά βιβλία χημείας και βιολογίας, δεκάδες διάσπαρτα διακοσμητικά και λούτρινα αρκουδάκια στις εσωτερικές σκάλες, ένα περιέργως ασκόνιστο κινέζικο σερβίτσιο στο τραπέζι, ένα μπουκέτο λουλούδια σε ένα βάζο στο παράθυρο - αδικαιολόγητα ζωντανό.Κι ένα τηλεσκόπιο δίπλα του στο περβάζι για τον επίμονο παρατηρητή της νύχτας. Τα αναπάντητα ερωτήματα πολλά και οι καταθέσεις των γειτόνων που μιλούν για την ιδιαίτερη προσοχή που έδινε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στα μέτρα ασφαλείας λίγο πριν εξαφανιστεί, με δύο άνδρες φύλακες και τρία σκυλιά ντόπερμαν με κομμένα αυτιά, ενισχύουν τις υποψίες. Στο σπίτι εδώ και τρία χρόνια δεν υπάρχει ούτε η οικογένεια ούτε οι άνδρες ασφαλείας ούτε και τα ντόπερμαν που γάβγιζαν στη νύχτα. Μόνο ένα σπίτι έρημο από ζωή αλλά γεμάτο από πράγματα που οι ένοικοί του είτε δεν πρόλαβαν να πάρουν μαζί είτε δεν σκόπευαν όντας σίγουροι ότι θα επιστρέψουν. Είτε απλά επειδή όσα άφηναν ήταν το τελευταίο που τους ένοιαζε.«Δεν έχω ξαναδεί εγκαταλελειμμένο σπίτι σε τόσο καλή κατάσταση», αναφέρει ο απρόσμενος εξερευνητής της οικείας στη, o οποίος, άγνωστο πώς και με τι άδεια, κατάφερε να εισβάλει φέρνοντας το θέμα στην επικαιρότητα. Επιπλα, διακοσμητικά, επώνυμα ρούχα από τους Οίκουςκαι, μια σκονισμένη Bentley, μια αφημένη στη μέση παρτίδα σκάκι αλλά κι ένα παιχνίδι μπιλιάρδο που έμεινε επίσης ανολοκλήρωτο όπως μαρτυρούν οι στημένες μπάλες, είναι τα ντοκουμέντα που έγιναν αντικείμενο ρεπορτάζ της Daily Mail. Ολα σαν κάποιος σε πρώτη ανάγνωση να τα άφησε έτσι μέχρι να πεταχτεί για κάποια έκτακτα ψώνια στα μαγαζιά ή έστω για ένα σύντομο ταξίδι που προέκυψε από το πουθενά. Το μισογεμάτο πλυντήριο με πιάτα που δεν πρόλαβαν να πλυθούν είναι μια ακόμα ένδειξη του κατεπείγοντος. Η μόνη παραφωνία στο κατά τα άλλο απόλυτα λειτουργικό σπίτι είναι κάποια διαρροή νερού στο ταβάνι της κουζίνας που φαίνεται να χρήζει άμεσης επισκευής, κάτι που μάλλον φαίνεται αδύνατο προς στιγμήν. «Κάθε μέρα έκανα βόλτα με το άλογό μου σε εκείνο το δρόμο μέχρι που ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι εδώ και τρία χρόνια δεν υπάρχει κανείς σε αυτό το σπίτι. Εξαφανίστηκαν όλοι», αναφέρει ένας γείτονας του Θάνου Ταχμιντζή. «Στην αρχή πίστεψα ότι κάπου θα είχαν πάει και θα επέστρεφαν σύντομα. Δεν εμφανίστηκε κανείς.Είναι περίεργο γιατί αρχικά οι θύρες ήταν απλά κλειστές. Ξαφνικά εμφανίστηκε μία κλειδαριά και αλυσίδες ενώ τα χόρτα όλο και μεγάλωναν γύρω από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Κανείς εδώ γύρω δεν έχει ιδέα τι μπορεί να συνέβη. Είναι όντως μυστήριο… Πρέπει να ήταν άνθρωποι με πολλά λεφτά αν κρίνει κανείς από το σπίτι. Και πάντα είχαν πολλά σούρτα-φέρτα από ένα σωρό διαφορετικό κόσμο που τους επισκεπτόταν. Είχαν τρία ντόπερμαν. Οι δύο του κόρες τα πήγαιναν βόλτα, καμιά φορά και η οικονόμος του σπιτιού αλλά ήταν πολύ μεγάλα για να τα βγάζει πέρα μαζί τους, μέχρι που σταμάτησε. Ανησυχούσα επειδή κάποιες φορές τα άκουγα να ουρλιάζουν… Μια μέρα μάλιστα, πριν έξι χρόνια είχε εμφανιστεί κάποιος από το σπίτι, γύρω στα 40 ο οποίος ρωτούσε αν είχαμε δει τα ντόπερμαν επειδή είχαν εξαφανιστεί…Οι κόρες του ήταν πολύ όμορφα κορίτσια, με σκούρα μαλλιά και οι δύο, συνήθιζαν να πηγαίνουν σε ινστιτούτα ομορφιάς και γυμναστήρια», αναφέρει ο ίδιος σχετικά με τους Ελληνες γείτονές του. Παρόμοια περιστατικά αναφέρει και κάποια άλλη γείτονας, που γνώρισε τον 70χρονο σήμερα επιχειρηματία Θάνο Ταχμιντζή όταν σε κάποια βόλτα της με το άλογο είδε ένα δέντρο από τον διπλανό κήπο να πέφτει στον κήπο του και τον ειδοποίησε. «Μου έδωσε το τηλέφωνό του για την περίπτωση που κάτι χρειαστεί αλλά άλλαξα κινητό και το έχασα. Είναι κρίμα πάντως να βλέπεις ένα τέτοιο σπίτι να καταρρέει. Κάποτε υπήρχε ένας σωρό κόσμος που μπαινόβγαινε.Δεν ξέρω αν ήταν εργάτες ή οικογένεια... Είχανε και ντόπερμαν, μάλλον εισαγωγής γιατί είχαν κομμένα τα αυτιά τους, κάτι που εδώ απαγορεύεται», αναφέρει η γυναίκα. Φαίνεται πάντως ότι παρά τις μεγάλες ιδιόκτητες εκτάσεις της περιοχής και την ιδιωτικότητα που απολαμβάνουν οι κάτοχοί τους, κάποιες προσωπικές υποθέσεις τους ξεφεύγουν από τους τοίχους του φτάνοντας μέχρι τα αυτιά των περίοικων αφού, όπως αναφέρει ένας άλλος γείτονας σχετικά με την οικονομική επιφάνεια του Θανάση Ταχμιντζή, είχε ακούσει ότι έβγαλε πολλά λεφτά χάρη στην, στην ακτογραμμή της Νοτιοδυτικής Αγγλίας.Αναφέρει επίσης ότι η σύζυγός του έφυγε από τη ζωή πριν κάποια χρόνια (το 2004) από καρκίνο κι ότι ξαφνικά αποχώρησε και η οικονόμος του σπιτιού (άγνωστο αν λόγω ντόπερμαν ή για κάποια άλλη αιτία). Πάντως και η τελευταία μαρτυρία θέλει τον Ελληνα ιδιοκτήτη να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη φύλαξη του σπιτιού και της οικογένειας, έχοντας στη δούλεψή του άνδρες ασφαλείας ακροβολισμένους γύρω από την έπαυλή του.Σύμφωνα με τα Βρετανικά αρχεία ιδιοκτησίας, το σπίτι φαίνεται να αποκτήθηκε το 1999 από την εταιρεία Ainhusrt Enterprises Ltd με διεύθυνση που αντιστοιχεί σε μία δικηγορική εταιρεία στο Μπόρνμουθ, του Ντόρσετ. Η εν λόγω εταιρεία πάντως δεν είναι εγγεγραμμένη στα Εθνικά αρχεία αφού προφανώς πρόκειται για off shore. Το σπίτι φαίνεται επίσης να το βαραίνουν από το 2017 ένα σωρό απλήρωτοι λογαριασμοί, κυρίως ρεύματος και δημοτικών τελών. Οι λόγοι της εξαφάνισης της οικογένειας Ταχμιντζή δεν είναι το μόνο μυστήριο της υπόθεσης. Ερωτηματικά επίσης προκαλούν και οι ακριβείς δραστηριότητες του εξαφανισμένου ιδιοκτήτη του οικήματος.Στα αρχεία εταιρειών, ο Θάνος Ταχμιντζής είναι καταγεγραμμένος ως σύμβουλος ακίνητης περιουσίας για την περίοδο μεταξύ 1991-1995 όπου κατείχε τη θέση του διευθυντή σε μια Βρετανική εταιρεία διαχείρισης ακινήτων. Η μόνη του άλλη δραστηριότητα εμφανίζεται τον Ιούνιο του 2017 ως μοναδικός μέτοχος της εταιρείας Estates London Ltd στην οποία επίσης δηλώνει ως υπηκοότητα την Ελληνική. Η εταιρεία όπως αναφέρει η Daily Mail δεν είχε καμία κίνηση λογαριασμών μέχρι που τελικά διαγράφηκε από τα εταιρικά αρχεία πέρυσι τον Αύγουστο. Το 2016 είχε επίσης δηλώσει διεύθυνση κατοικίας το Κλίβεντεν Πλέις στη Μπελγκρέβια, μία από τις πιο ακριβές περιοχές του Λονδίνου. Το σπίτι φέρεται να αγοράστηκε πέρυσι τον Ιούλιο με τίμημα 1.075.000 λίρες αν και το lease plan ήταν μόλις για 18 χρόνια.Ως νέος ιδιοκτήτης φέρεται να είναι μία εταιρεία ΕΠΕ με διεύθυνση το γραφείο ενός αρχιτέκτονα που χρησιμοποιεί το ίδιο μέιλ με χιλιάδες άλλες εταιρείες μεταξύ των οποίων και δύο που συνδέονται με τους γιους του Θαανάση Ταχμιντζή Νίκολας και Πολ. Ο Νίκολας Ταχμιντζής εμφανίζεται στο website του ως ηθοποιός που σύμφωνα με το βιογραφικό του έχει παρακολουθήσει σεμινάρια υποκριτικής το 2014 στα στούντιο Πάινγουντ. Δηλώνει επίσης διαθέσιμος για βοηθητικούς ρόλους ως «extra», αν και δεν έχει κάποια εμπειρία ως ηθοποιός. Το ενδιαφέρον είναι ότι το Δεκέμβρη του 2018, ο ίδιος δήλωσε ως διεύθυνση κατοικίας για μία εταιρεία χονδρικού εμπορίου, τη Mirai Industek Ltd, το εγκαταλελειμμένο σήμερα σπίτι στο Κινγκ’ς Λάνγκλει. Στην ίδια εταιρεία φερόταν να κατέχει τη θέση του διευθυντή από τον Γενάρη του 2014 αλλά μόλις πέρυσι τον Απρίλη και αυτή η επιχείρηση διαγράφηκε από τα Εταιρικά αρχεία αφού φαινόταν να μην έχει κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα χονδρικού εμπορίου. Ο μεγαλύτερος αδερφός, ο Αλέξις φαίνεται να έχει άλλου είδους ταραγμένο παρελθόν.Σύμφωνα με τα αρχεία, στο διάστημα μεταξύ 2013-2015 ζούσε σε ένα hostel για ανέργους ενώ παλαιότερα, το 2003 δηλώθηκε ως αγνοούμενος από συγγενείς του που τον φιλοξενούσαν στο σπίτι τους στο Νοτιοδυτικό Λονδίνο. Τότε στην έρευνα της αστυνομίας ειπώθηκε ότι πολύ πιθανό να είχε επιστρέψει στο σπίτι του Κινγκ’ς Λάνγκλει με το οποίο ο ίδιος ήταν πολύ δεμένος και όπου είχε στενούς συγγενείς. Παραμένει άγνωστο πάντως πού βρίσκεται σήμερα τόσο ο ίδιος όσο τα αδέρφια και ο πατέρας του. Έλληνες πάντως που έτυχε να γνωρίζουν τον Θανάση Ταχμιντζή από τα φοιτητικά τους χρόνια στη δεκαετία του 70 του Λονδίνου, αναφέρουν στο ΘΕΜΑ ότι θυμούνται έναν ξώχαρο bon viveur νεαρό άνδρα, πάντα καλοντυμένο με ένα χαρακτηριστικό ποσέτ στο τσεπάκι του σακακιού του.Γιος ενός υπαλλήλου της Ελληνικής πρεσβείας και κάτοικος στο Μέιντα Bέιλ, τη Μικρή Βενετία του Λονδίνου με τα κανάλια και τα ψηλά Βικτωριανά κτίρια, είχε την φήμη του πλακατζή της παρέας που αρεσκόταν να υπονοεί διάφορες επαγγελματικές ιδιότητες για τον εαυτό του όπως τότε που συστήθηκε σε κάποιον ως πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών της Μεγάλης Βρετανίας και του πρότεινε να ενταχθεί στις δυνάμεις τους προκαλώντας τα έξαλλα γέλια της παρέας.Τότε βέβαια ήταν ακόμα ανύπαντρος και χωρίς επαγγελματικό προσανατολισμό αλλά όταν κάποια χρόνια αργότερα ήρθε σε επαφή με κάποιον συμπατριώτη του από τα παλιά, είχε αναφερθεί στις κερδοφόρες μπίζνες του ως dealer ακινήτων αφήνοντας την εντύπωση ότι έχαιρε οικονομικής ευρωστίας και ότι όλα στη ζωή του έβαιναν καλώς με εξαίρεση την απώλεια της συζύγου του μόλις στα 52 της χρόνια. Η υπόθεση σήμερα πάντως φαίνεται μπερδεμένη και τα σενάρια που προκύπτουν πολλά και όλα πιθανά. Ηδη η Daily Mail έχει δώσει ένα mail επικοινωνίας για όποιον από τους αναγνώστες της έχει κάποια πληροφορία σχετικά με τα ίχνη της οικογένειας.Το θέμα είναι βέβαια αν και τα μέλη της, θέλουν να βρεθούν, στην περίπτωση που εξαφανίστηκαν κατά βούληση. Εκτός αν δεν.