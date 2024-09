Η Hannah Waddingham έγινε σταρ με το πάσο της

Χάνα Γουάντινγκχεμ είχε απασχολήσει τον Τύπο πριν από λίγους μήνες με την άρνησή της να υποταχτεί σε απαίτηση παπαράτσο να δείξει λίγο πόδι σε κοκκινοχαλική εμφάνισή της. Η στάση της επικροτήθηκε δεόντως από τις ομόφυλές της -άσημες και διάσημες- που την έχρισαν περίπου σημαιοφόρο του αντισεξιστικού κινήματος. Πριν από λίγες εβδομάδες, πάλι, η ατρόμητη Γουάντινγκχεμ αποθεώθηκε από το πολυπληθές κοινό στην εναρκτήρια τελετή του βρετανικού Grand Prix, όπου τραγούδησε εξαίσια τον Εθνικό Υμνο τους και εισέπραξε χαρακτηρισμούς όπως «θεά» και «είδωλο». Η 49χρονη Λονδρέζα έχει τον τρόπο της να γίνεται είδηση.



Το πλούσιο βιογραφικό της περιλαμβάνει πολλές συμμετοχές σε δημοφιλή μιούζικαλ του West End -για τις ερμηνείες της μάλιστα ως Κυρία της Λίμνης στο «Spamalot» και ως Ντεζιρέ Αμφλετ στο «A Little Night Music» είχε κερδίσει δύο υποψηφιότητες στα βραβεία Ολιβιέ. Οι κινηματογραφόφιλοι πρωτοσυστήθηκαν μαζί της το 2008, όταν έπαιξε έναν ρόλο στην ταινία «How to Lose Friends & Alienate People». Η Γουάντινγκχεμ έκανε επίσης χρήση της εξαιρετικής φωνής της -κληρονομιά από τη μητέρα της και τη γιαγιά της που τραγουδούσαν στην όπερα- στα κινηματογραφικά μιούζικαλ «Into the Woods» (2011) και «Οι Αθλιοι» (2012).



Το φλερτ της με την τηλεόραση ξεκίνησε το 2015 με την πέμπτη σεζόν της μαραθώνιας σειράς «Το Παιχνίδι του Στέμματος», συνεχίστηκε με τη συμμετοχή της στη «Σεξουαλική Εκπαίδευση» -υποδυόταν μια λεσβία μητέρα- και κορυφώθηκε με το λαοφιλές «Ted Lasso» (2020-23), όπου η Γουάντινγκχεμ ερμήνευε μια δυναμική πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας - ρόλος που την έκανε οριστικά διάσημη και της χάρισε και το πρώτο Primetime Emmy για να ξεκινήσει σωστά τη συλλογή της με τρόπαια.



Ναι, η Γουάντινγκχεμ έγινε σταρ με το πάσο της, αλλά είναι αποφασισμένη τώρα να τρέξει για να κερδίσει τον χαμένο χρόνο. Τη φετινή χρονιά έπαιξε στην ταινία «Ο Κασκαντέρ» με τον Ράιαν Ρέινολντς και την Εμιλι Μπλαντ, δάνεισε τη φωνή της στα animated «Γκάρφιλντ: Γάτος με Πέταλα» και «Krapopolis» και αυτές τις μέρες ετοιμάζεται πυρετωδώς για τα γυρίσματα της επόμενης επικίνδυνης αποστολής που θα αναλάβει ο Τομ Κρουζ («Mission Impossible: Dead Reckoning Part Two»).



Στον ελεύθερο χρόνο της ασχολείται με τη φροντίδα της κόρης της, την οποία απέκτησε μετά κόπων και βασάνων πριν από δέκα χρόνια. Και, όχι, δεν παντρεύτηκε ποτέ της. Μητέρα ήθελε διακαώς να γίνει, όχι σύζυγος.





