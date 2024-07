Σαλώμη Οικονομίδη, το pop κορίτσι της Τέχνης

Με τη μητέρα της, Αντζελα Βαγιωνή

είναι η κλασική περίπτωση ενός αυθεντικού ταλέντου που δεν θέλησε να ακολουθήσει τα επαγγελματικά βήματα των γονιών της, αλλά αντίθετα οδηγήθηκε από τις καλλιτεχνικές ανησυχίες που είχε από μικρή. Κόρη του Μπάμπου Οικονομίδη, επιχειρηματία και μέλους της γνωστής οικογένειας Δαυίδ της Coca-Cola, και της Αντζελας Βαγιωνή, στην οικογένεια της οποίας ανήκε η επιχείρηση ELCO, τελειώνοντας το σχολείο μετακομίζει στο Λονδίνο όπου και έζησε έξι πολύτιμα χρόνια.Γαλουχημένη μέσα στην τέχνη από παιδί, καθώς οι γονείς της εκτός από φιλότεχνοι είναι και αξιόλογοι συλλέκτες, η Σαλώμη σπουδάζει Ιστορία της Τέχνης στο περίφημο Goldsmiths University of London και ύστερα κάνει μεταπτυχιακά στο Art Business, στο Sotheby’s Institute of Art. «Παρόλο που στη διάρκεια των σπουδών μου συνειδητοποίησα ότι ο επιχειρηματικός κόσμος της τέχνης είναι απέραντος, κάτι με τραβούσε πάντα στη δημιουργία», ομολογεί.ΤΑΑΤ που στεγάζεται στη νέακαι φιλοξενεί την ομαδική έκθεση «Temporality», στην οποία η Σαλώμη συμμετέχει παρουσιάζοντας για πρώτη φορά έργα της στο ευρύ κοινό. Χρώματα, πρωτότυπη αποτύπωση της πραγματικότητας και pop διάθεση από ένα σύγχρονο κορίτσι 24 ετών που φιλτράρει τη ζωή μέσα από τη δική του καλλιτεχνική ματιά.ως τρόπο έκφρασης. Aπό τότε που συνειδητοποίησα την ύπαρξή μου με θυμάμαι να κάθομαι με τη γιαγιά μου, που ήταν και αυτή καλλιτέχνις, και να περνάμε ατελείωτες ώρες στο ατελιέ της. Ελεγαν ότι της μοιάζω και ότι διαθέτω κι εγώ καλλιτεχνική φλέβα. Στο σπίτι πάντα άκουγα συζητήσεις περί τέχνης αφού οι γονείς μου είναι συλλέκτες. Η πρόκληση ήταν να μπορέσω να σταθώ δίπλα σε τόσους σπουδαίους ζωγράφους που έβλεπα να κοσμούν ανέκαθεν τους χώρους μας».για τη Σαλώμη να αφοσιωθεί σ' αυτό που της άρεσε περισσότερο. «Κατά την περίοδο του COVID είχα κι εγώ, όπως όλοι, άφθονο ελεύθερο χρόνο και συνειδητοποίησα ότι το μόνο πράγμα που με βοηθούσε ήταν να περνάω ατελείωτες ώρες ασκώντας το μέχρι τότε αγαπημένο μου χόμπι, τη ζωγραφική», αναφέρει.Η Σαλώμη είναι ακόμα διστακτική, καθώς δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα τις σπουδές της και δεν ξέρει πώς θα προχωρήσει την επόμενη μέρα, μέχρι που ένας Βρετανός επισκέφτηκε το σπίτι της στο Λονδίνο ως υποψήφιος αγοραστής του ακινήτου και έπαθε εμμονή με έναν πίνακά της. «Αντί να αγοράσει το σπίτι, αγόρασε τον πίνακά μου τελικά», λέει χαμογελώντας. «Ετσι, τυχαία και αβίαστα, πουλήθηκε το πρώτο μου έργο»., στη νέα, οι πίνακές της βρίσκονται ανάμεσα σε δημιουργίες σπουδαίων διεθνών καλλιτεχνών όπως οι Alex Katz, Takis, Chrysa, Stephen Adonakos, Fassianos κ.ά και είναι ήδη sold out.Αυτή η θερμή ανταπόκριση του κοινού τής έδωσε φτερά για τα επόμενα βήματα: ετοιμάζει μια ατομική έκθεση μέσα στο φθινόπωρο στην Ελλάδα και αργότερα στο εξωτερικό. Τα έργα της, με χιουμοριστική διάθεση και έντονα χρώματα, βγάζουν τη γλώσσα στα κακώς κείμενα της εποχής. «Μέσα από τα έργα μου εκφράζω τα συναισθήματά μου και ασκώ τη δική μου κριτική στην κοινωνία μας.Σαρκάζω τον κόσμο όπου ζούμε πλέον ως ενήλικες ξεκινώντας από τα παιχνίδια που παίζαμε ως μικρά παιδιά και συνεχίζοντας με τα σημερινά παιχνίδια της ζωής. Βλέποντας ότι ο καταναλωτισμός είναι η σύγχρονη μάστιγα στην οποία χειραγωγούμαστε από πολύ νεαρή ηλικία με την ψευδή πεποίθηση ότι ελέγχουμε τις επιλογές μας, μέσα από την τέχνη μου θέλω να υπογραμμίσω την υποκρισία που βρίσκεται πίσω ακόμα και από τα πιο απλά αντικείμενα, όπως ένα παιδικό παιχνίδι. Στο τέλος, αντικείμενα και άνθρωποι γίνονται μέρος του ίδιου παιχνιδιού».στην προβλήτα της πιο κοσμοπολίτικης μαρίνας στη χώρα. «Βλέπω τα πράγματα από τη θετική τους πλευρά. Οντας αισιόδοξη φύση, μου αρέσει να μεταδίδω αισιόδοξα μηνύματα, πάντα με κάποιες αιχμές βέβαια, με φωτεινά, χαρούμενα και έντονα χρώματα γιατί η ζωή είναι ωραία ακόμη και με τις δυσκολίες και τα προβλήματά της.Η χρήση του χρώματος παραπέμπει πάντα στην παραδοσιακή ζωγραφική αλλά είναι εμποτισμένη με στοιχεία pop κουλτούρας που ενισχύουν την αίσθηση της ματαιότητας και της απόδρασης μέσω του παιχνιδιού. Για μένα, το μόνο μοιραίο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς είναι να προσποιηθεί ότι δεν είναι μέρος αυτού του συνεχούς κρυφτού με την πραγματικότητα. Στο τέλος, τα υλικά αγαθά δεν είναι ποτέ αρκετά για να κρύψουμε τα παιχνίδια που παίζουμε και παίζονται στη ζωή».-το σπίτι της είναι γεμάτο από έργα γνωστών Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών-, η Σαλώμη Οικονομίδη είναι ένα κορίτσι που ζει το σήμερα και με την καλλιτεχνική της υπόσταση. Περνάει ατελείωτες ώρες στο ατελιέ της και μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας, χώρες όπου ζουν εκείνη και η οικογένειά της. Μετά την επιτυχία που είχε στην Ελλάδα, το βλέμμα της έχει στραφεί ήδη στο εξωτερικό μια και ειδικά στην εποχή της τεχνολογίας η τέχνη και τα όνειρα δεν έχουν σύνορα.Ηδη μεγάλες γκαλερί σε Ευρώπη και Αμερική βρίσκονται σε συζητήσεις μαζί της, ενώ οι κυνηγοί ταλέντων στον χώρο της τέχνης ψιθυρίζουν: «Σαλώμη Οικονομίδη: συγκρατήστε το όνομα. Είναι το next big thing».