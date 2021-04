Aθηναϊκη Ριβιέρα: Το απόλυτο success story της παραλιακής

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το Λονδίνο έχει τη βασίλισσα, το Βερολίνο τα σπαράγματα του Τείχους, το Παρίσι κρατά τα σκήπτρα του περασμένου κεντροευρωπαϊκού μεγαλείου, στη Ρώμη όποια πέτρα και αν σηκώσεις κάποιο απολίθωμα πατημασιάς ενός αλλοτινού αυτοκράτορα θα δεις. Η Αθήνα θα έχει πάντα τον Παρθενώνα, έναν λόγο να την ερωτεύεται κανείς εις τους αιώνας των αιώνων, όμως τα τελευταία χρόνια γίνεται κατά τι πιο ερωτεύσιμη, και μάλιστα όχι γι’ αυτό που κουβαλά ως προίκα 2.500 χρόνων, αλλά για εκείνο που συμβαίνει -έστω και όψιμα- τώρα. Για τους επισκέπτες της αλλά και για τους αυτόχθονες. Αλλωστε, αμφότεροι ανακαλύπτουν από την αρχή τα 70 χιλιόμετρα ακτογραμμής από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Το άλλοτε παραμελημένο αλλά στην πραγματικότητα το πιο όμορφο και αξιοποιήσιμο κομμάτι του αστικού ιστού αποκτά και πάλι ζωή. Είναι τέτοιου μεγέθους η κοσμογονία που συμβαίνει στην Αθηναϊκή Ριβιέρα ώστε δεν υπάρχει πια διεθνής ταξιδιωτικός τίτλος έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής που δεν αποτίει εύφημο μνεία στο πετράδι του στέμματος της Αττικής.Πριν από μερικούς μήνες η lifestyle βίβλος, το περιοδικό «Monocle» του Τάιλερ Μπριλέ, φιλοξένησε ολόκληρο αφιέρωμα στο σχεδόν παράδοξο της ευρωπαϊκής πρωτεύουσας που βρέχεται από θάλασσα, την οποία μάλιστα χάρη στις ήπιες καιρικές συνθήκες μπορεί να απολαμβάνει κανείς χειμώνα - καλοκαίρι. Το ίδιο γενναιόδωρες με την αττική ακτογραμμή είναι και οι εκδόσεις Assouline που αποκρυστάλλωσαν την τάση - στις 300 σελίδες του λαχταριστού coffee-table book «Athens Riviera». Και να σκεφτεί κανείς ότι μέχρι πρόσφατα το δίπτυχο της «Αθηναϊκής Ριβιέρας», όρο που επινόησε και λάνσαρε ο δαιμόνιος επιχειρηματίας Χρύσανθος Πανάς, γεννούσε σε κάποιους σκωπτικά μειδιάματα. Πλέον είναι το brand name πάνω στο οποίο θεμελιώνεται η αναγέννηση του παραλιακού μετώπου, που λειτουργεί ήδη ως πόλος έλξης πληθώρας επενδυτών.Αδιάψευστος μάρτυς της επανατοποθέτησης των νοτίων προαστίων στον ταξιδιωτικό χάρτη -αλλά εδώ που τα λέμε απέναντι και στον ίδιο τον εαυτό τους- είναι η αναγέννηση του «Αστέρα» Βουλιαγμένης υπό τη σκέπη της Four Seasons, μεγάλο κομμάτι της οποίας ανήκει ιδιοκτησιακά στον Μπιλ Γκέιτς. Το «Four Seasons Astir Palace» αναβιώνει αρχετυπικά τον μύθο της εμβληματικής ξενοδοχειακής μονάδας λειτουργώντας ως αυτόνομος προορισμός. Σύντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες αναβάθμισης της μαρίνας της Βουλιαγμένης, κόστους περίπου 30 εκατ. ευρώ, η οποία όταν ολοκληρωθεί θα μπορεί να φιλοξενήσει 59 σκάφη, με προδιαγραφές για τον ελλιμενισμό superyachts και megayachts - ναι, από αυτά που σουλατσάρουν μαζί με τους ζάπλουτους ιδιοκτήτες τους στην Κυανή Ακτή και την Ιταλική Ριβιέρα. Ποιος είπε ότι η παραλιακή δεν μπορεί να διεκδικήσει ξανά την κοσμοπολίτικη αίγλη των 60s - και μάλιστα με ακόμα μεγαλύτερες αξιώσεις;Αδιαφιλονίκητος προορισμός είναι και η Astir Beach, η διασημότερη μάλλον παραλία των νοτίων προαστίων, η οποία δεν διαθέτει μόνο φήμη και προνομιακή θέση, αλλά και προσφέρει μια σειρά exclusive υπηρεσιών που δίνουν τον τόνο αλλά και ένα παράδειγμα για την τουριστική ανάπτυξη και αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής. Από φέτος μάλιστα θα δίνεται στους επισκέπτες και η δυνατότητα online booking. Σημείο αναφοράς της περιοχής της Βουλιαγμένης είναι και το boutique ξενοδοχείο «The Margi». Οι επίγονοι του Γιάγκου Σταυρίδη συνεχίζουν και εξελίσσουν το όραμα ενός πρωτοπόρου που αντιλήφθηκε τη δυναμική αλλά και τις δυνατότητες της περιοχής ήδη από το 1964, όταν ξεκίνησε και η κατασκευή της θρυλικής εστίας φιλοξενίας. Μάλιστα, φέτος το καλοκαίρι η οικογένεια που έχει δημιουργήσει και το ήδη δημοφιλές εστιατόριο «Krabo» στη Βουλιαγμένη, ετοιμάζει ένα ακόμα γαστρονομικό project, αυτή τη φορά στην παραλία της Βουλιαγμένης. Γαστρονομικό τοπόσημο της Αθηναϊκής Ριβιέρας παραμένει το «Matsuhisa», το οποίο λειτουργεί εντός του ξενοδοχείου «Four Seasons Astir Palace». Δεν μιλάμε, άλλωστε, απλώς για ένα εστιατόριο, αλλά μάλλον για μια εμπειρία ζωής: να γεύεσαι τη γαστρονομική ευφυΐα του Νόμπου Ματσουχίσα σε ένα από τα πιο καρτ-ποσταλικά μέρη της Γης.Σε πόλο έλξης, και μάλιστα με διεθνή ακτινοβολία, αναμένεται να αναδειχθεί και η επένδυση της ξενοδοχειακής αλυσίδας One & Only στα «Αστέρια» της Γλυφάδας. Το σχέδιο για το νέο πεντάστερο ξενοδοχείο περιλαμβάνει 127 bungalows, spa, εστιατόρια και beach bars. Το κυριότερο; Θα δώσει ξανά αίγλη σε ένα από τα τα λιγότερο αξιοποιημένα σημεία της Αθηναϊκής Ριβιέρας από το καλοκαίρι του 2022, ενώ είναι χαρακτηριστική η πρόθεση των επενδυτών η κάλυψη του ακινήτου να μην ξεπεράσει το 1% της συνολικής επιφάνειας. Ναι, η ήπια και βιώσιμη ανάπτυξη είναι το ζητούμενο.Η ανάδειξη του φυσικού τοπίου ήταν διαχρονικά ζητούμενο και για τον ιδιοκτήτη του «Island», του πιο κοσμοπολίτικου και πιο ξακουστού club-restaurant της αττικής ακτογραμμής, ενός νησιού -στη φιλοσοφία και τον πυρήνα του- μισή ώρα από το κέντρο της Αθήνας. Νέα, κοσμοπολίτικη πνοή στην περιοχή της Βουλιαγμένης δίνει φυσικά και η Λίμνη της Βουλιαγμένης. Ενα πραγματικό θαύμα της φύσης που πλέον, έπειτα από τη ριζική ανακαίνιση και τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες που παρέχει, αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προορισμό της Aθηναϊκής Pιβιέρας. Η εμπειρία της Λίμνης της Βουλιαγμένης είναι το δίχως άλλο ιαματική κι αυτό δεν αφορά μόνο στο νερό των πηγών αλλά στην ολοκληρωμένη εμπειρία αναψυχής που απολαμβάνει κανείς στο καφέ και στο εστιατόριο αλλά και στις δραστηριότητες που προσφέρονται - από γυμναστική στη λίμνη και snorkeling μέχρι περιπάτους στον λόφο της Φασκομηλιάς.Λίμνη ΒουλιαγμένηςΒεβαίως, δεν γίνεται να μιλήσει κανείς για την επανεκκίνηση του παραλιακού μετώπου της Αττικής χωρίς να αναφερθεί στο πιο νευραλγικής σημασίας και μνημειακών διαστάσεων έργο, εκείνο της ανάπλασης του Ελληνικού. Μόνο το Μητροπολιτικό Πάρκο, έκτασης 2.000.000 τετραγωνικών μέτρων που θα συνδέει την παραλιακή ζώνη με τον Υμηττό, θα είναι ένας πολύτιμος δημόσιος χώρος για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής αλλά και μια αληθινή ανάσα πρασίνου για όλη την Αττική. Μαζί με το 3,5 χιλιομέτρων παράκτιο μέτωπο, όπου θα δημιουργηθεί, μεταξύ άλλων, και εσνυδρείο, θα αναβαθμίσουν ριζικά την Αθηναϊκή Ριβιέρα και ουσιαστικά τη σχέση των κατοίκων με τον δημόσιο χώρο. Γεγονός που συνέβη με ένα άλλο τοπόσημο της περιοχής, το ΚΠΙΣΝ.Το τουριστικό προϊόν της παραλιακής ζώνης της Αττικής δεν βασίζεται μόνο στα πολυτελή ξενοδοχεία, στις σύγχρονες κατοικίες και τα βραβευμένα εστιατόρια, αλλά και στον πολιτισμό. Η Εθνική Λυρική Σκηνή και η Εθνική Βιβλιοθήκη μπορούν να γίνουν η θρυαλλίδα για την ανάδειξη και αυτού του προσώπου της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Σε ό,τι αφορά το Φάληρο, σε λίγο καιρό ολοκληρώνεται η πρώτη φάση ανάπλασης, ενώ, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Ρέντσο Πιάνο, στη δεύτερη φάση θα δημιουργηθεί πάρκο 220 στρεμμάτων που θα συνδέει το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με το Δέλτα Φαλήρου. Στην τελική ευθεία και το λίφτινγκ του Μικρολίμανου, που στη νέα μορφή του θα έχει περισσότερο και πιο καλαίσθητο χώρο για τους πολίτες. Μπορεί η αισθητική να μοιάζει με ψιλά γράμματα, όμως έχει και αυτή κομβικό, αν όχι μείζονα, ρόλο.Η Αθηναϊκή Ριβιέρα αναγεννιέται με σχέδιο, όραμα, ιδέες, απαλλαγμένη από τις καθηλώσεις του παρελθόντος. Εχει, σαν να λέμε, όλα εκείνα που έχουν προ πολλού απολέσει οι άλλες, διασημότερες και πιο φωτογενείς ευρωπαϊκές ακτογραμμές.