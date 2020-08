3 Έλληνες στα Όσκαρ Αρχιτεκτονικής

Architizer A+Awards - Βραβείο κοινού

Υπόδειγμα υπόσκαφης αρχιτεκτονικής με μια ακαταμάχητη απλότητα. Το συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Παλαιόπολη-Χειμωνίκη της Ανδρου είναι φωλιασμένο ανάμεσα στις άγριες βουνοκορφές, στις κτηνοτροφικές κοιλάδες και τους καταρράκτες, διαμορφωμένο από δύο μονοκατοικίες. Η πρώτη διαθέτει καθιστικό - τραπεζαρία, κουζίνα, λουτρό, δύο υπνοδωμάτια με θέα τη θάλασσα, ένα υπόσκαφο master bedroom, καθώς και έναν αυτόνομο ξενώνα σε χαμηλότερο επίπεδο. Η συγκεκριμένη κατοικία συνδέεται με το πέτρινο «κελί». Η δεύτερη αποτελείται από καθιστικό-τραπεζαρία, κουζίνα, λουτρό, ένα υπνοδωμάτιο με θέα τη θάλασσα και δύο υπόσκαφα υπνοδωμάτια στα οποία η πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσω εσωτερικής αυλής, δηλαδή αιθρίου. Η εξοχική βίλα διαθέτει αυτόνομο ξενώνα σε χαμηλότερο επίπεδο, ενώ και οι δύο κατοικίες έχουν πισίνες. Ο σύγχρονος λιτός σχεδιασμός φέρει καθαρές γραμμές και είναι εναρμονισμένος με το φυσικό τοπίο της Ανδρου. Η ανάγκη για πλήρη ένταξη στον περιβάλλοντα χώρο καθώς και για μέγιστη αξιοποίηση της απρόσκοπτης θέας προς τη θάλασσα οδήγησαν στη δημιουργία χώρων με μεγάλα ανοίγματα. Το αποτέλεσμα είναι δύο κατοικίες υψηλής αισθητικής, που εξασφαλίζουν ιδιωτικότητα και ανεμπόδιστη θέα στο Αιγαίο. Η ψύξη και η θέρμανση επιτυγχάνονται με σύστημα γεωθερμίας μειώνοντας σημαντικά τις ενεργειακές ανάγκες όλο τον χρόνο. Οι πράσινες στέγες συμβάλλουν επίσης στην ενεργειακή εξοικονόμηση, ενώ μοιάζουν σαν μέρος του πανέμορφου κυκλαδικού φυσικού τοπίου.Γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε από το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου της Βουδαπέστης λαμβάνοντας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.) ως αρχιτέκτων μηχανικός. Συνέχισε σπουδές στο Πολυτεχνείο της Βαρκελώνης (UPC), αποκτώντας δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο (M.Arch.) στην Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων, ενώ ολοκλήρωσε την επιστημονική του κατάρτιση με την πραγματοποίηση σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο στην έδρα Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης της Αρχιτεκτονικής Σχολής της Βαρκελώνης (ETSAB) υπό την καθοδήγηση του Ελιο Πινιόν, καθηγητή και συνεργάτη του Ενρίκ Μιραγές. Παράλληλα συνεργάστηκε με αρχιτεκτονικά γραφεία στη Βαρκελώνη, ενώ το 2003 ίδρυσε το δικό του γραφείο, την Α31 Architecture, στην Αθήνα. Το 2007 στο σχήμα εντάσσεται ο πολιτικός μηχανικός Παναγιώτης Καρράς οδηγώντας στη σύσταση της A31 Architecture Construction. Το αρχιτεκτονικό του έργο έχει αποσπάσει ελληνικές και διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων Βραβείο «Public and commercial architecture», ενώ έχει παρουσιαστεί μέσω Τύπου και εκθέσεων επανειλημμένα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.Η «Euphoria rise» είναι μια νέα πολυκατοικία στην οδό Σπευσίππου, στο Κολωνάκι. Το κτίριο συνενώνεται λειτουργικά και αισθητικά με ένα υπό αποκατάσταση νεοκλασικό κτίριο το οποίο βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο. Η νέα επέμβαση εισάγει ένα σύγχρονο φωτεινό κέλυφος με στοιχεία ρομαντισμού στον αστικό ιστό του κέντρου της Αθήνας. Εδώ χρησιμοποιήθηκαν ημιδιάφανες γυάλινες επιφάνειες που αυξάνουν οπτικά το μέγεθος των χώρων και παράλληλα δημιουργούν ένα παιχνίδι μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού του κτιρίου. Οι «εσωτερικοί κήποι» των διαμερισμάτων σκιαγραφούνται πίσω από το εύθραυστο κέλυφος το οποίο αποτελεί μία αντίθεση με το υπόλοιπο κτίριο. Καμάρες διακοσμούν τις όψεις και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αισθητική όλου του κτιρίου, δημιουργώντας μια οικεία ατμόσφαιρα άλλης εποχής στη σύγχρονη κατοίκηση. Το κτίριο αποτελείται από πέντε διαφορετικές κατοικίες, η μία από τις οποίες συνδέεται με το νεοκλασικό κτίριο. Ολες έχουν αναζωογονητική θέα τον καταπράσινο λόφο του Λυκαβηττού.Οι βίλες που σχεδιάζει είναι ό,τι πιο μοντέρνο υφίσταται. Ιδιόρρυθμες γραμμές, τοίχοι που διασταυρώνονται και πρωτότυπα στηρίγματα που δίνουν την εντύπωση ότι τα κτίρια αιωρούνται, έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον και εκτός ελληνικών συνόρων, με τις δημιουργίες του να φιγουράρουν στα διασημότερα διεθνή περιοδικά του χώρου. Ο Παύλος Χατζηαγγελίδης δημιούργησε στην Αθήνα το αρχιτεκτονικό γραφείο 314 Architecture Studio το 2004. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αργότερα Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επίσης έκανε ένα μεταπτυχιακό πάνω σε θέματα που αφορούν τις τέχνες. Εργα του έχουν παρουσιαστεί σε αρχιτεκτονικά βιβλία, τηλεοπτικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ και στον έντυπο και διαδικτυακό Τύπο, κυρίως σε διεθνές αλλά και σε ελληνικό επίπεδο, ενώέχει πάρει μέρος σε εκθέσεις και διαγωνισμούς διεθνώς. Οταν πριν από μερικούς μήνες η «Casa Vogue» Αμερικής φωτογράφισε κάποιο από τα σπίτια του, όλοι έκαναν λόγο για δουλειά ισάξια με της Ζάχα Χαντίντ, της διάσημης Ιρακινής αρχιτεκτόνισσας που έχει φτιάξει στο Ντουμπάι ένα από τα πιο πρωτοποριακά κτίρια στον κόσμο. Με γραμμές που παραπέμπουν σε ασιατικές φόρμες, έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη Ρώσων κροίσων που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα.Βρίσκεται σε διατηρητέο κτίριο του 1930 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και μόνο η κάτοψη προδίδει τη μοναδικότητα ενός διαμερίσματος στο οποίο μπορεί να κινηθεί κανείς κυκλικά γύρω από το κέντρο του, μέσω του στεγασμένου εξώστη στον οποίο βλέπουν η κουζίνα και το δωμάτιο. Οι χώροι στην όψη του δρόμου έχουν διανοιχτεί έτσι ώστε να ενοποιηθούν σε έναν νοητό τετράγωνο χώρο. Καθιστικό, χώρος φαγητού, master bedroom και master WC είναι σε συνέχεια, με το δεύτερο να χωρίζεται με σταθερό υαλοπέτασμα έχοντας οπτική προς το καθιστικό. Η κεντρική επιφάνεια του WC έχει σχεδιαστεί με πράσινο μάρμαρο Τήνου, το οποίο περνάει και στο δάπεδο του ντους. Το καμπύλο υαλοπέτασμα ανοίγει προς την είσοδο όπου ο χώρος αποκτά αποθηκευτικούς χώρους, πρόσβαση προς την κουζίνα και το WC των ξένων. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι το πλακάκι μωσαϊκού με μαύρες, λευκές και πράσινες πέτρες, δρύινο ξύλο σε δάπεδο και έπιπλα, λευκή ψάθα και λάκα, και λεπτομέρειες ορείχαλκου σε φωτιστικά και άλλα σημεία.Εχει σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, ενώ είναι κάτοχος και δύο μεταπτυχιακών στο City University και στη σχολή Bartlett του UCL. Eίναι συνιδρυτής του αρχιτεκτονικού γραφείου Urban Soul Project, το οποίο έχει διακριθεί με βραβεία όπως Α Design Award Winner 2017, German Design Awards Winner 2018, Best of the Year Honoree 2017, The International Hotel &Property Awards 218 κ.ά.Το Urban Soul Project έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και το Λονδίνο και αντικείμενό του είναι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και το interior design.