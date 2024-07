Euro 2024: Ο θρίαμβος των Ισπανών, η οργάνωση των Γερμανών και τα κέρδη της UEFA

Κλείσιμο

Το βράδυ της Κυριακής (14/7) έπεσε μετά από 51 παραστάσεις η αυλαία τουμ’ έναν τελικό αντάξιο της διοργάνωσης και του πρεστίζ των φιναλίστ.και κατέκτησε δίκαια, κατά τη ομόφωνη γνώμη των περισσοτέρων παρατηρητών και σχολιαστών, το τρόπαιο.Τι άλλο όμως μένει απ’ αυτή τη διοργάνωση που τελούσε στον αστερισμό : «ενωμένοι στην καρδιά της Ευρώπης»;Αγωνιστικά το τουρνουά δεν προσέφερε, με ελάχιστες εξαιρέσεις, συναρπαστικά παιχνίδια ούτε κάτι καινούριο όσον αφορά τακτικά και... στιλιστικά γνωρίσματα. Μάλλον δεν αναμενόταν κιόλας. Μην ξεχνάμε ότι οι παίχτες προέρχονταν από μια μακρά αγωνιστική δράση και οι σωματικές και ψυχικές τους αντοχές ήταν μάλλον εξαντλημένες. Υπ’ αυτή την έννοια η Ισπανία ήταν μια φωτεινή όαση, καθώς οι δυο νέοι της αστέρες,και, με το ανέμελο παιχνίδι τους προσέφεραν στιγμές ποδοσφαιρικής πανδαισίας στους θεατές εντός κι εκτός γηπέδων. Πολλοί ειδήμονες του ποδοσφαίρου προεξοφλούν ήδη ότι οι Ίβηρες θα κυριαρχούν για τα επόμενα χρόνια στο παγκόσμιο στερέωμα.Οργανωτικά το Εuro τα πήγε αρκετά καλά τηρουμένων των αναλογιών με τις απειλές για τρομοκρατικό χτύπημα να κρέμονται σαν Δαμόκλειος σπάθη πάνω από τα γήπεδα των αγώνων. Τρανταχτή παραφωνία ωστόσο αποτέλεσε η ασυνέπεια και ανεπάρκεια των γερμανικών σιδηροδρόμων (Deutsche Bahn), που έχει γίνει ήδη ανέκδοτο στη Γερμανία και ανάγκασε το Γερμανό υπουργό συγκοινωνιών να τοποθετηθεί επί του ζητήματος με συνέντευξη στη «Welt am Sonntag» έχοντας απολογητικό ύφος.Παραφωνία αποτέλεσε κι ο καιρός, καθώς ήταν άστατος με τις καταιγίδες και τις βροχοπτώσεις να είναι συχνά φαινόμενα και να μην επιτρέπουν την επανάληψη του «θερινού παραμυθιού» του 2006, όταν η Γερμανία υπό την καθοδήγηση του μεγάλουείχε διοργανώσει το ΠΚ και για τέσσερις βδομάδες, ακόμη κι ο καιρός είχε φορέσει τα γιορτινά του.«Αν ζούσε ο Φραντς θα είχαμε σίγουρα συνεχή ηλιοφάνεια», ανέφερε με μια δόση χιούμορ ο οργανωτικός διευθυντής του Euro και παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Nationalmannschaft το 2014, Φίλιπ Λαμ.Ο άστατος καιρός πάντως δε θα επηρεάσει, κατά τα φαινόμενα, την κερδοφορία τηςκαι των διαφόρων χορηγών της, πρωτίστως των Κινέζων που είχαν και τη μερίδα του λέοντος σ’ αυτό το event.H UEFA είχε θέσει, μετά το «κουτσουρεμένο» λόγω πανδημίας Euro 2021, ως στόχο έναν εμπορικό τζίρο της τάξης των 2,4 δις. ευρώ, αριθμός που θα αποτελούσε νέο ρεκόρ και παρόλο που ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία, όλα δείχνουν ότι ο στόχος επετεύχθη.Κι ενώ οι Κινέζοι (από τους μεγάλους κερδισμένους της διοργάνωσης) ονειρεύονται δια των χορηγιών τους τη διοργάνωση ενός Παγκόσμιου Κυπέλλου, οι ηττημένοι του τελικού Άγγλοι ετοιμάζονται, με την ευγενική υποστήριξη Ιρλανδών και Σκωτσέζων να φιλοξενήσουν το επόμενο Euro σε δυο χρόνια. Υπ’ αυτή την έννοια Auf Wiedersehen ή see you!!