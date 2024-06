Euro 2024: Τα δέκα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν το τουρνουά - Πρεμιέρα στο Μόναχο, τελικός στο Βερολίνο

Berlin's Olympic Stadium is fully prepared for the opening of the European Championship (Euro 2024) on Friday between host Germany and Scotland. 🏟️🇩🇪🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿#euro2024 pic.twitter.com/wU5zZqjgiS — Olt Sports (@oltsport_) June 9, 2024

Μόναχο: Munich Football Arena (67.000)Στουτγάρδη: Stuttgart Arena (54.000)Χωρητικότητα: 70.000Ο χαρακτηριστικός μπλε στίβος του Ολυμπιακού Σταδίου του Βερολίνου θα εμφανιστεί ξανά στις τηλεοπτικές οθόνες για ποδοσφαιρικούς λόγους. Πρόκειται για το μεγαλύτερο στάδιο του EURO 2024, το οποίο θα φιλοξενήσει μεταξύ άλλων και τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Το ίδιο είχε συμβεί και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006, ενώ στο στάδιο της πρωτεύουσας είχε φιλοξενηθεί και ο τελικός του Champions League ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Γιουβέντους το 2015. Το Olympiastadion τελεί και ως έδρα της Χέρτα Βερολίνου.Τα παιχνίδια που θα φιλοξενήσει στο EURO 2024:15 Ιουνίου: Ισπανία - Κροατία21 Ιουνίου: Πολωνία - Αυστρία25 Ιουνίου: Ολλανδία - Αυστρία29 Ιουνίου: Φάση των «16», 2Α - 2Β6 Ιουλίου: Προημιτελικός14 Ιουλίου: ΤελικόςΧωρητικότητα: 47.000Το «σπίτι» της Κολωνίας εδρεύει στην ομώνυμη πόλη και θα είναι και αυτό ένα από τα στάδια της διοργάνωσης. Κατασκευάστηκε το 2006 εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου κι έγινε το τρίτο γήπεδο που οικοδομείται στην ίδια ακριβώς τοποθεσία από το 1923 κι έπειτα. Το μεγαλύτερο παιχνίδι που έχει φιλοξενήσει μέχρι σήμερα είναι ο - κεκλεισμένων των θυρών - τελικός του Europa League το 2020 ανάμεσα σε Σεβίλλη και Ίντερ.Τα παιχνίδια που θα φιλοξενήσει στο EURO 2024:15 Ιουνίου: Ουγγαρία - Ελβετία19 Ιουνίου: Σκωτία - Ελβετία22 Ιουνίου: Βέλγιο - Ρουμανία25 Ιουνίου: Αγγλία - Σλοβενία30 Ιουνίου: Φάση των «16», 1Β - 3A/D/E/FΝτόρτμουντ - Signal Iduna ParkΧωρητικότητα: 66.000Μπορεί να το έχουμε συνηθίσει για το φημισμένο και εντυπωσιακό «Κίτρινο Τείχος» που δημιουργούν οι φίλοι της Μπορούσια Ντόρτμουντ, όμως στο EURO 2024 το «Signal Iduna Park» θα αναγκαστεί να αποσυνδεθεί με τους οπαδούς των κιτρινόμαυρων. Κατασκευάστηκε πριν ακριβώς 50 χρόνια εν όψει του Μουντιάλ του 1974 στη Δυτική Γερμανία και ήταν η έδρα του τελικού του Κυπέλλου UEFA το 2001, ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Αλαβές. Το σπουδαιότερο ματς που φιλοξενήσει στη διοργάνωση είναι ο ένας εκ των δύο ημιτελικών.Τα παιχνίδια που θα φιλοξενήσει στο EURO 2024:15 Ιουνίου: Ιταλία - Αλβαία18 Ιουνίου: Τουρκία - Γεωργία22 Ιουνίου: Τουρκία - Πορτογαλία25 Ιουνίου: Γαλλία - Πολωνία19 Ιουνίου: Φάση των «16», 1Α - 2C10 Ιουλίου: ΗμιτελικόςΝτίσελντορφ - Merkur Spiel-ArenaΧωρητικότητα: 47.000Η έδρα της Φορτούνα Ντίσελντορφ βρίσκεται κοντά στον ποταμό Ρήνο και ανάμεσα στα στάδια του EURO 2024. Η «Merkur Spiel-Arena» άνοιξε το 2004 και δεν έχει φιλοξενήσει ποτέ αγώνες κορυφαίου τουρνουά, παρ'ότι η εθνική Γερμανίας έχει παίξει εκεί αρκετά φιλικά. Ως στάδιο είναι περισσότερο συνδεδεμένο με τη... μουσική, αφού σε αυτό έχουν διεξαχθεί τεράστιες συναυλίες όπως αυτές των Rolling Stones, Bon Jovi, Bruce Springsteen, Madonna, Beyonce και One Direction.Τα παιχνίδια που θα φιλοξενήσει στο EURO 2024:17 Ιουνίου: Αυστρία - Γαλλία21 Ιουνίου: Σλοβακία - Ουκρανία24 Ιουνίου: Αλβανία - Ισπανία1 Ιουλίου: Φάση των «16», 2D - 2E6 Ιουλίου: ΠροημιτελικόςΦρανκφούρτη - Deutsche Bank ParkΧωρητικότητα: 46.000Πρόκειται για ένα από τα αρχαιότερα στάδια στη χώρα, αφού πρωτοχτίστηκε το 1925 και έχει γνωρίσει δύο ανακαινίσεις από τότε μέχρι σήμερα. Φυσικά είναι η έδρα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης και έχει φιλοξενήσει αγώνες κάθε άλλου μεγάλου τουρνουά που έχει λάβει χώρα στη Γερμανία. Σε αυτό το γήπεδα επίσης διεξήχθη και ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών το 2011 ανάμεσα σε Ιαπωνία και ΗΠΑ.Τα παιχνίδια που θα φιλοξενήσει στο EURO 2024:17 Ιουνίου: Βέλγιο - Σλοβακία20 Ιουνίου: Δανία - Αγγλία23 Ιουνίου: Ελβετία - Γερμανί26 Ιουνίου: Σλοβακία - Ρουμανία1 Ιουλίου: Φάση των «16», 1F - 3A/B/CΓκελζενκίρχεν - Arena AufSchalkeΧωρητικότητα: 50.000Η «Arena AufSchalke» αποτελεί την έδρα της ιστορικής Σάλκε και χτίστηκε το 2001, λίγα χιλιόμετρα δίπλα στο παραδοσιακό «σπίτι» της ομάδας. Φυσικά, φιλοξένησε αγώνες και στο Παγκόσμιου Κύπελλο του 2006, πέντε τον αριθμό, ενώ υπήρξε και η έδρα του τελικού του Champions League του 2004 ανάμεσα στην Πόρτο και τη Μονακό.Τα παιχνίδια που θα φιλοξενήσει στο EURO 2024:16 Ιουνίου: Σερβία - Αγγλία20 Ιουνίου: Ισπανία - Ιταλία26 Ιουνίου: Γεωργία - Πορτογαλία30 Ιουνίου: Φάση των «16», 1C - 3D/E/FΑμβούργο - VolksparkstadionΧωρητικότητα: 50.000Πλέον μπορεί να βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία, όμως το Αμβούργο δεν παύει να αποτελεί μια από τις πιο ιστορικές ομάδες στη χώρα και το ίδιο ισχύει και για την έδρα του, η οποία βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία από το 1953. Το «Volksparkstadion» πάντως χτίστηκε το 2010. Έχει φιλοξένησε αγώνες σε όλα τα μεγάλα τουρνουά που έχουν διεξαχθεί στη Γερμανία και το 2010 αποτέλεσε την έδρα του τελικού του Europa League ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Φούλαμ.Τα παιχνίδια που θα φιλοξενήσει στο EURO 2024:16 Ιουνίου: Πολωνία - Ολλανδία19 Ιουνίου: Κροατία - Αλβανία22 Ιουνίου: Γεωργία - Τσεχία26 Ιουνίου: Τσεχία - Τουρκία5 Ιουλίου: ΠροημιτελικόςΛειψία - Red Bull ArenaΧωρητικότητα: 42.000Το συγκεκριμένο στάδιο άνοιξε τις πύλες του 2004 και ήταν ανάμεσα σε αυτά που φιλοξένησαν τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2006. Το 2010 η Red Bull αγόρασε το γήπεδο και, κάνοντάς του ολικό... λίφτινγκ, το μετέτρεψε στην έδρα της Λειψίας, γεμίζοντάς το με χαρακτηριστικά εικαστικά και τοιχογραφίες ταύρων.Τα παιχνίδια που θα φιλοξενήσει στο EURO 2024:18 Ιουνίου: Πορτογαλία - Τσεχία21 Ιουνίου: Ολλανδία - Γαλλία24 Ιουνίου: Κροατία - Ιταλία2 Ιουλίου: Φάση των «16», 1D - 2FΜόναχο - Allianz ArenaΧωρητικότητα: 67.000Τα λόγια περιττεύουν για ένα από τα πιο εμβληματικά γήπεδα στον πλανήτη. Το επιβλητικό φρούριο της Μπάγερν Μονάχου δεν θα μπορούσε να μη συμπεριληφθεί στα στάδια που θα φιλοξενήσουν τα παιχνίδια του EURO 2024. Χτίστηκε το 2005 με το εντυπωσιακό σύστημα φωτισμού του εξωτερικού του μέρους να τραβά τα βλέμματα. Ήταν η έδρα του τελικού του Champions League του 2012 και θα φορέσει ξανά το ίδιο κοστούμι για τον τελικό του 2025. Επίσης, άνοιξε τις πύλες του σε τέσσερα παιχνίδια του EURO 2020 κι έτσι θα γίνει το πρώτο στάδιο στην ιστορία που φιλοξενεί παιχνίδια σε δύο διαδοχικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.Τα παιχνίδια που θα φιλοξενήσει στο EURO 2024:14 Ιουνίου: Γερμανία - Σκωτία17 Ιουνίου: Ρουμανία - Ουκρανία20 Ιουνίου: Σλοβενία - Σερβία25 Ιουνίου: Δανία - Σερβία2 Ιουλίου: Φάση των «16», 1E - 3A/B/C/D9 Ιουλίου: ΗμιτελικόςΣτουτγκάρδη - MHPArenaΧωρητικότητα: 54.000Το στάδιο της Στουτγκάρδης χτίστηκε το 1933 και έγινε... full time γήπεδο ποδοσφαίρου το 2011. Η «MHPArena» έχει φιλοξενήσει παιχνίδια και στα τρία μεγάλα τουρνουά που έχουν διοργανωθεί στη Γερμανία αλλά και τους τελικούς του Κυπέλλου Κυπελλούχων το 1959 και το 1988. Η υπομονή ήταν απαραίτητη στην τελευταία του ανακαίνιση, το 2009, καθώς στο έδαφος γύρω και κάτω από το γήπεδο βρέθηκαν όχι μια, ούτε δύο αλλά 18 - ανενεργές - βόμβες από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο!Τα παιχνίδια που θα φιλοξενήσει στο EURO 2024:16 Ιουνίου: Σλοβενία - Δανία19 Ιουνίου: Γερμανία - Ουγγαρία23 Ιουνίου: Σκωτία - Ουγγαρία26 Ιουνίου: Ουκρανία - Βέλγιο5 Ιουλίου: ΠροημιτελικόςΠηγή: www.gazzetta .gr