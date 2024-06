Euro: Τρεις κούπες για Γερμανία και Ισπανία - Η χρυσή βίβλος των νικητών

In 1988, Marco van Basten scored one of the greatest goals in Euro Cup history!

His stunning volley for the Netherlands against the USSR in the Euro 1988 final clinched the title. At that time, Van Basten was dazzling fans with his brilliance at AC Milan.

🗓️ 10/07/2016. 7 years ago today.



Portugal v France. Euro 2016 final.



The rest is history.



Portugal v France. Euro 2016 final. The rest is history.

Antonin Panenka's iconic winning spot-kick for Czechoslovakia in their shootout victory over West Germany in the Euro 76 final is one of the most famous and imitated penalties in history.

Euro 2000 and Francesco Totti seemed unnerved by Italy's traumatic history with penalty shoot-outs as he casually dinked the ball over 6ft 6in (1m98cm) goalkeeper Edwin van der Sar in the semi-final shootout

Το Euro ξεκίνησε το 1960 ως Κύπελλο Εθνών Ευρώπης ως μια ιδέα του Γάλλου δημοσιογράφου Ανρί Ντελονέ.Στην τελική φάση του 1960 συμμετείχαν μόλις 4 ομάδες κάτι που διατηρήθηκε έως το 1976. Το 1980 στην τελική φάση οι ομάδες αυξήθηκαν σε 8 με την Ελλάδα (με προπονητή τον Αλκέτα Παναγούλια) να συμμετάσχει για πρώτη φορά. Από το 1996 έως το 2012 οι ομάδες ήταν 16 και από το 2016 ο αριθμός τους ανέβηκε στις 24!