Euro 2020: Λονδίνο - Wembley Stadium

Τοείναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου με πληθυσμό 7.172.036 κατοίκους και τοθα είναι το γήπεδο όπου θα διεξαχθούν τα ματς με χωρητικότητα 90.000 άτομα.Το πλέον δημοφιλές άθλημα στην πόλη είναι το ποδόσφαιρο. Το Λονδίνο έχει 13 ποδοσφαιρικούς συλλόγους, ανάμεσα στους οποίους και πέντε στην Premier League: Άρσεναλ, Τσέλσι, Φούλαμ, Τότεναμ και Γουέστ Χαμ.Τα περισσότερα κτήρια στην πόλη είναι κτισμένα με τούβλο. Γενικά, δεν υπάρχει ενιαία αρχιτεκτονική στην πόλη. Η πλειονότητα των κτηρίων προέρχονται από τη Βικτωριανή εποχή και την εποχή του βασιλιά Εδουάρδου. Ελάχιστα κτήρια που σώζονται σήμερα κτίστηκαν πριν την πυρκαγιά του 1666, όπως ο Πύργος του Λονδίνου.Οι αγώνες που θα διεξαχθούν αφορούν τον 4ο όμιλο και ξεχωρίζει το… βρετανικό ντέρμπι ανάμεσα σε Αγγλία και Σκωτία, ενώ θα διεξαχθούν τόσο τα ημιτελικά όσο και ο μεγάλος τελικός του Euro.13/06: Αγγλία-Κροατία / Group D (16:00)18/06: Αγγλία-Σκωτία / Group D (22:00)22/06: Τσεχία-Αγγλία / Group D (22:00)26/06: 1A vs 2C / Φάση των «16» (22:00)29/06: 1D vs 2F / Φάση των «16» (19:00)06/07: Winner QF2 vs Winner QF1 / Ημιτελικά (22:00)07/07: Winner QF4 vs Winner QF3 / Ημιτελικά (22:00)11/07: Νικητής SF1 vs Νικητής SF2 / Τελικός (22:00)