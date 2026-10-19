Πετρέλαιο: Το διπλό μέτωπο σε Σαουδική Αραβία και Ρωσία κράτησε το Brent πάνω από τα $109

Η κλιμάκωση των επιθέσεων σε σαουδαραβικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και τα ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία εντείνουν την ανησυχία στις αγορές, διατηρώντας τις τιμές του πετρελαίου σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα διεθνώς